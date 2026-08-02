قتيلان في روسيا جراء هجمات أوكرانية بمسيّرات

قال مسؤولون محليون في روسيا، اليوم (الأحد)، إنَّ غارات أوكرانية بطائرات مسيّرة قتلت شخصين على الأقل في مناطق على نهر الفولغا خلال الليل، وإنَّها أصابت أهدافاً من بينها مستودع تابع لشركة «وايلد بيريز»، أكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 635 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الليل. وقال فياتشيسلاف فيدوريشيف، حاكم منطقة سامارا، إن مسيّرات كييف هاجمت مستودعاً لشركة «وايلد بيريز» في المنطقة التي تبعد نحو 800 كيلومتر من المواقع العسكرية الأوكرانية الأكثر تقدماً، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، وأنه يجري إخماد حريق اندلع جراء الهجوم.

وتشنُّ القوات الأوكرانية هجمات داخل الأراضي الروسية في الوقت الذي توسِّع فيه نطاق ضرباتها على أهداف ترتبط بالاقتصاد والطاقة، على أمل تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا.

وهاجمت القوات الأوكرانية نحو 12 موقعاً تابعاً لـ«وايلد بيريز» منذ 18 يوليو (تموز) في محاولة لتعطيل عمليات الشركة، التي تُعدُّ ركيزةً أساسيةً للاقتصاد الاستهلاكي، وغالباً ما توصف بأنَّها «النظير الروسي لأمازون».

في الوقت نفسه، قال رومان بوسارجين، حاكم منطقة ساراتوف المجاورة، إن غارة على مبنى سكني في المنطقة أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة إنجلز.

وأضاف أنَّ البنية التحتية المدنية تعرَّضت لأضرار في كل من إنجلز ومدينة ساراتوف.

وتعرَّضت كل من مدينة ساراتوف، التي تضم مصفاة نفط كبرى، ومدينة إنجلز وبها قاعدة جوية عسكرية، لهجمات أوكرانية متكررة في السنوات القليلة الماضية.

وصرَّح راضي خبيروف، حاكم منطقة باشكورتوستان الروسية، بأنَّ وحدات الدفاع الجوي تصدَّت لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيّرة استهدف منشآت صناعية.

وأشار إلى إسقاط إحداها فوق المنطقة الصناعية في مدينة أوفا عاصمة المنطقة، مضيفاً أنَّ العمل جارٍ على إخماد حريق ناجم عن ذلك.