4 قتلى على الأقل في هجوم روسي على كييف

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وجُرح 13 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا، ليل الجمعة/السبت، بحسب ما أفادت السلطات في العاصمة الأوكرانية.

وكتب رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على تطبيق «تلغرام»: «بحسب معلومات أولية، قُتل ثلاثة أشخاص في العاصمة»، ثم أعلنت الإدارة العسكرية في كييف ارتفاع حصيلة القتلى إلى أربعة في رسالة عبر التطبيق نفسه.

وأضافت: «ارتفع عدد الجرحى إلى 13»، وذلك بعدما أعلن كليتشكو إصابة 10 أشخاص بجروح داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وسمع مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» عدة انفجارات أدى دويها إلى انطلاق صفارات إنذار السيارات في الشوارع.

وأفادت الإدارة العسكرية في العاصمة بـ«اندلاع حريق في مبنى من ستة طوابق في حي سولوميانسكي في كييف عقب الهجوم». وأضافت: «لا يزال خطر استخدام الصواريخ الباليستية قائماً. نحث الجميع على البقاء في الملاجئ حتى رفع حالة الإنذار من ضربات جوية».

وفي الليلة الماضية، قُتل ثمانية أشخاص بينهم ستة أفراد من عائلة واحدة قرب كريفي ريغ. وقُتل آخران في ضربات على كييف وبولتافا.

وكثّفت روسيا ضرباتها بصواريخ باليستية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وهي صواريخ لا يمكن اعتراضها إلا بواسطة أنظمة محددة بينها نظام «باتريوت» الأميركي.

وتفاقم نقص صواريخ الاعتراض من طراز «باك-3» اللازمة لهذه الأنظمة منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير (شباط)، لكن تأمل أوكرانيا في أن تنتجها محلياً بعد حصولها على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع يوليو (تموز)، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن الرئيس الأميركي اعتبر، الجمعة، أن على الولايات المتحدة أن تكون «حذرة جداً» بشأن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي.

وقال ترمب من منتجع كامب ديفيد، رداً على سؤال بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج هذه الصواريخ: «هذه الأسلحة مذهلة. علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن السماح لأي طرف بتصنيعها».

وتُكثّف أوكرانيا ضرباتها على مدن روسية بعيدة عن الحدود في حملة تستهدف بحسب كييف بنى تحتية، ولا سيما نفطية.