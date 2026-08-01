وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الكويتي والتركي خفض التصعيد بالمنطقة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتلقى كذلك اتصالاً من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في إطار المشاورات الرامية إلى احتواء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية التركي التطورات الإقليمية، وتبادل الجانبان الرؤى حيالها، مؤكدين أهمية تعزيز ودعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يجري اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان. pic.twitter.com/Z0vHdYtvxX — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) August 1, 2026

كما تلقّى وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي، جرى خلاله استعراض التطورات التي تشهدها المنطقة، وتأكيد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، ودعم الجهود الدبلوماسية بما يُسهم في خفض التصعيد، وحماية حرية الملاحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.