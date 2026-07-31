مصدر سعودي: الرد استهدف قدرات ميليشيا في العراق هددت أمننا

أفاد مصدر سعودي مسؤول، الجمعة، بأن الضربة الجوية مؤخراً استهدفت قدرات الميليشيا الموالية لإيران في العراق، التي هددت أمن المملكة وهاجمت منشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية.

كانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الأربعاء، شن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات على الأراضي العراقية ومرتبطة باستهدافات طالت المنشآت البترولية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، حرص السعودية على علاقتها مع العراق حكومةً وشعباً، وأن الضربة الجوية ليست موجهةً ضدهما، موضحاً أنها جاءت كرد دقيق ومحدود، بعد استنفاد جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية.

وأشار المسؤول إلى أن الرد اقتصر على مستودعات عسكرية للميليشيات، وارتبط بالاعتداءات التي استهدفت أراضي السعودية ومنشآتها الحيوية والبترولية، منوِّهاً بأن الميليشيا الإرهابية تضر بمصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، وتحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد دول الجوار.

ولفت المسؤول إلى أن ما تروج له جهات في العراق وخارجه لتأجيج الطائفية لا ينطلي على العقلاء العراقيين ولا على الشعب العراقي الواعي، وهذه جهات لا تريد لبلدهم تقاربات تعزز أمنه واستقراره.