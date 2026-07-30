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السعودية تدين استهداف ميناء دمياط بمسيّرة

ميناء دمياط البحري شمال مصر (هيئة الميناء)
ميناء دمياط البحري شمال مصر (هيئة الميناء)
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السعودية تدين استهداف ميناء دمياط بمسيّرة

ميناء دمياط البحري شمال مصر (هيئة الميناء)
ميناء دمياط البحري شمال مصر (هيئة الميناء)

أعربت السعودية، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين بميناء دمياط شمال مصر.

وأكد بيان لوزارة الخارجية، تضامن السعودية الكامل مع مصر، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

من جانبه، أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الهجوم الذي استهدف ميناء دمياط، مؤكداً أن هذه الأعمال والهجمات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّد البدوي في بيان، على تضامن دول الخليج مع مصر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها ومصالحها.

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