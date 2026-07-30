«ميلاف» و«سيلفريدجز» يفتحان الأسواق العالمية أمام العلامات السعودية

أطلقت «ميلاف» العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع متجر «سيلفريدجز» في لندن، مبادرة «السعودية... آفاق بلا حدود»، التي تستمر لمدة 6 أسابيع، بمشاركة أكثر من 25 علامة تجارية سعودية، تُعرَض في قلب العاصمة البريطانية لندن داخل أحد أبرز متاجر التجزئة العالمية الفاخرة.

وتأتي الخطوة التي تجمع بين منتجات لرواد أعمال سعوديين إضافة لمنتجات شركة «ميلاف» العالمية، لتمكين الشركات والعلامات التجارية السعودية الواعدة من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتنطلق المبادرة خلال الفترة من 27 يوليو (تموز) إلى 5 سبتمبر (أيلول) 2026، حيث يتيح متجر «سيلفريدجز» الرئيسي في شارع أكسفورد لأكثر من 25 علامة تجارية سعودية عرض منتجاتها في قطاعات تمثل الأغذية، والأزياء، والجمال، والعطور، والمجوهرات، ونمط الحياة، مما يمنح الزوار فرصة التُّعرَّف على المنتجات السعودية مما يعكس جودة الصناعة الوطنية وتنوعها.

وقد تمَّ اختيار العلامات التجارية المشارِكة بعناية من قبل فريق متخصص مشترك من مجموعة «ميلاف» العالمية و«سيلفريدجز»، وفق معايير ركَّزت على جودة المنتجات، وتميز العلامات التجارية، وجاهزيتها للتَّوسُّع الدولي، وقدرتها على تمثيل الهوية السعودية أمام المستهلك العالمي.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة جهود تنمية وتطوير القطاعات الاستراتيجية التي تحافظ على الإرث الثقافي للمملكة، وتعزز منظومة الإنتاج المحلية وتطلق فرصاً جديدة للقطاع الخاص المحلي لمواصلة دفع التَّحوُّل الاقتصادي.

وقال المهندس بندر القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميلاف» العالمية: «نؤمن في مجموعة ميلاف العالمية بأنَّ نجاحنا لا يُقاس فقط بنمو شركات المجموعة، بل أيضاً بما نتيحه من فرص لشركائنا في القطاع الخاص ورواد الأعمال السعوديين. ولهذا جاءت مبادرة «السعودية... آفاق بلا حدود» لتكون منصةً تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام العلامات التجارية الوطنية الواعدة».

وأضاف: «تُمكِّن المبادرة من بناء حضور دولي، والوصول إلى واحدة من أهم وجهات التجزئة الفاخرة في العالم. ونطمح أن تكون هذه المبادرة بدايةً لشراكات دولية مماثلة تفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجات والعلامات التجارية السعودية».

ومن جانبه، قال جود كرين، المدير التنفيذي للمشتريات والعلامات التجارية في «سيلفريدجز»: «يسعدنا التعاون مع مجموعة (ميلاف) العالمية في استضافة مبادرة (السعودية... آفاق بلا حدود)، التي تمنح عملاء (سيلفريدجز) فرصةً لاكتشاف مجموعة مختارة من العلامات التجارية السعودية التي تعكس الإبداع والجودة والابتكار، كما تجسِّد أهمية الشراكات الدولية في دعم العلامات التجارية الواعدة وتعزيز حضورها أمام جمهور عالمي».