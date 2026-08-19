كأس الملك: العلا يقهر الفتح ويكمل عقد المتأهلين

كأس الملك: العلا يقهر الفتح ويكمل عقد المتأهلينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308980-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86
لاعبو العلا يحتفلون مع زميلهم سيلا سو بعد تسجيله الهدف (تصوير: عدنان مهدلي)
فجر العلا (درجة أولى) مفاجأة مدوية في بطولة كأس الملك، بإقصائه الفتح المنتمي لدوري المحترفين السعودي بثلاثية، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة ضمن الدور الـ32 من البطولة.
وبذلك، يكون العلا آخر المتأهلين إلى مرحلة دور الـ16 من البطولة السعودية الأغلى.
وسجّل أهداف الفريق الملقب بـ«النمور العربية» اللاعبون كيوتو وباربيت وسيلا سو «من ضربة جزاء».
كشف نادي الشباب عن آخر المستجدات الطبية لثلاثي الفريق دانيال بودينس وعلي الأسمري وممادو باري، وذلك بالتزامن مع مواصلة الفريق تحضيراته خلال الفترة الحالية تحسبا لملاقاة الخليج السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.
وشارك بودينس في الجزء الأول من مران الفريق، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، في خطوة تمهد لعودته إلى المشاركات الكاملة بعد الفترة التي قضاها في التأهيل.
كما شهدت التدريبات الجماعية عودة الثنائي علي الأسمري وممادو باري، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، ليعودا إلى العمل مع بقية عناصر الفريق.
ويواصل بودينس المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، فيما أكمل الأسمري وباري مرحلة التعافي بالعودة إلى التدريبات الجماعية، وفق التحديث الطبي الصادر عن النادي.
قرار «الصندوق» ينهي حقبة سندي في الاتحادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308983-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
دخل مشروع نقل ملكية الأندية الأربعة «الهلال والنصر والاتحاد والأهلي» مرحلة جديدة، الأربعاء، مع بدء نقل الحصة التي كانت تملكها المؤسسات غير الربحية والبالغة 25 في المائة من أسهم شركات الأندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات، في خطوة أعادت رسم هيكل الملكية والحوكمة، فيما أكدت ثلاثة أندية استمرار مجالس إدارات شركاتها بعد تمديد دوراتها لمدة 90 يوماً، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد انتهاء مهام فهد سندي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
وأعلنت وزارة الرياضة البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية في الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة، لتصبح الحصة البالغة 25 في المائة ضمن ملكية الصندوق، إلى جانب حل مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية.
وتمثل الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، ضمن استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يستهدف تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، ودعم استدامتها ونموها على المدى الطويل، بما يتوافق مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطوات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف رفع جاذبية الأندية أمام مستثمري القطاع الخاص، وتمهيداً لإمكانية بيع حصص منها لمستثمرين في مراحل لاحقة.
وفي أول انعكاسات المرحلة الجديدة على إدارات شركات الأندية، أعلنت شركة نادي الاتحاد انتهاء مهام فهد سندي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، والمهندس عبدالقادر العمودي عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وذلك ضمن إعادة تشكيل منظومة الملكية والحوكمة للنادي في المرحلة الثانية من مشروع نقل ملكية الأندية.
وقدمت شركة نادي الاتحاد شكرها وتقديرها لسندي والعمودي، على ما قدماه من جهود والتزام خلال الفترة الماضية، متمنيةً لهما التوفيق في مسيرتهما المقبلة.
وأكدت الشركة تطلعها إلى المرحلة المقبلة بثقة، بما يسهم في تعزيز استدامة النادي وتنافسيته، ويحافظ على مكانته وتاريخه
وفي النصر، أوضحت شركة النادي أن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية المؤسسة غير الربحية وحل مجلس إدارتها لا تعني توقف أعمال مجلس إدارة الشركة، مؤكدة تمديد دورة المجلس الحالية لمدة 90 يوماً، اعتباراً من 17 يوليو (تموز) 2026، بهدف ضمان استقرار النادي واستمرارية العمل واستكمال المتطلبات والإجراءات ذات الصلة.
وأكد النادي الأهلي بدوره أن الإجراءات المعلنة تختص بالمؤسسة غير الربحية ومجلس إدارتها، ولا يترتب عليها تغيير في تشكيل مجلس إدارة شركة النادي أو استمرارية أعماله. وأوضح أن مجلس إدارة الشركة يواصل ممارسة مهامه ومسؤولياته كالمعتاد، بعد تمديد فترته الحالية لمدة 90 يوماً اعتباراً من 17 يوليو.
وفي الهلال، أكدت شركة النادي أن دورة مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، مُددت لمدة 90 يوماً اعتباراً من 17 يوليو، وأن المجلس سيواصل أداء مهامه الاستراتيجية والإشرافية وإدارة أعمال الشركة وتعاقداتها والتزاماتها بصورة اعتيادية، رغم حل مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية وانتقال حصتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، ستواصل مجالس إدارات شركات الأندية أداء مهامها خلال المرحلة الحالية حتى انتهاء دوراتها، بما في ذلك الأعضاء الذين جرى تعيينهم من المؤسسات غير الربحية، وذلك دعماً لاستقرار الأندية وضماناً لاستمرارية أعمالها خلال عملية التحول.
كما سيستقيل موظفو صندوق الاستثمارات العامة من رئاسة اللجان التنفيذية في الأندية الأربعة، امتثالاً للوائح التنظيمية المرتبطة بعدالة المنافسة، ضمن الترتيبات الجديدة المصاحبة لإعادة هيكلة الملكية والحوكمة.
باكنغهام: النجوم الشباب هم مستقبل الخلودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308976-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF
عَبّر الإنجليزي ديس باكنغهام، المدير الفني لفريق الخلود، عن سعادته البالغة عقب الفوز العريض على جدة بخماسية نظيفة وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال باكنغهام خلال المؤتمر الصحافي: أنا سعيد جداً بهذا الانتصار العريض والتأهل للدور المقبل، وراضٍ تماماً عن الأداء الفني الذي قدمه الفريق.
وأشاد المدرب بمستوى مهاجمه الإسباني إيكر ألمينا قائلاً: أنا سعيد للغاية لأجل اللاعب إيكر وإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك)، لأنه كان يعمل بجد واجتهاد كبيرين طوال الفترة الماضية. نريد الاستمرار والمواصلة على هذا النهج، فهذه مجرد بداية جيدة ومحفزة للموسم.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان الأداء القوي في افتتاحية الموسم وبلوغ نهائي كأس الملك في الموسم الماضي قد رفعا سقف أهداف وطموحات الفريق، أوضح: ببساطة شديدة، هدفنا الأساسي والجوهري هو العمل على تطوير اللاعبين الشباب؛ فنحن نملك عناصر شابة ممتازة في مختلف المراكز، بدءاً من حراسة المرمى، مروراً بخط الدفاع، ووصولاً إلى الهجوم. كل تركيزنا ينصب على صقل
وتطوير هذه المواهب، وكلما نجحنا في تطويرهم ورعايتهم، سيتطور الأداء الجماعي للفريق تلقائياً وبطبيعة الحال في المنافسات كافة.