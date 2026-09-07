خالد الرماح: غالتييه طلب منا النزول للملعب من أجل الفوز

أكد خالد الرماح، لاعب فريق نيوم، أن صعوبة مواجهة الهلال لم تمنع فريقه من تحقيق انتصار ثمين بنتيجة 2-0، الأحد، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
️ | خالد الرماح لاعب نيوم لـ«الشرق الأوسط»:- «بصراحة كانت مباراة صعبة، لكن الحمد لله حققنا الفوز. المدرب قال لنا: انزلوا الملعب وفوزوا، والحمد لله جبناها».#الهلال_نيوم pic.twitter.com/ZgToWIIKlu
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 7, 2026
وقال الرماح لـ«الشرق الأوسط»: «كانت مباراة صعبة، لكن الحمد لله تمكنا من تحقيق الفوز. المدرب طالبنا بالنزول إلى الملعب وتحقيق الانتصار، والحمد لله نجحنا في ذلك».
وأضاف: «سنرتاح الآن، ثم نبدأ التحضير لمواجهة الفتح المقبلة».