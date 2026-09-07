خالد الرماح: غالتييه طلب منا النزول للملعب من أجل الفوز

أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، إحباطه عقب خسارة فريقه أمام نيوم 0 - 2، الاثنين، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً تحمله مسؤولية الخسارة، ومشيراً إلى أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «في الشوط الأول لم نظهر بالشكل المطلوب، واستقبلنا هدفين، وفي الشوط الثاني دخلنا بقوة، لكن لم يحالفنا الحظ في تسجيل الأهداف. اللاعبون قدموا ما عليهم».

وأضاف: «صنعنا 5 فرص في الشوط الأول، لكننا لم نوفق في استغلالها، وكذلك تألق حارس نيوم في التصدي لفرصة كنو خلال الشوط الثاني. أكرر أنني أتحمل كامل مسؤولية الخسارة، ومثل هذه الخسائر تعيد الوعي للاعبين».

وتابع: «شعرنا بالإحباط من الخسارة، فنحن في صدارة الترتيب، ولم نكن نريد الخسارة. هذه أول خسارة لي في السعودية منذ قدومي، وكل ما علينا الآن هو التعلم منها».

وعن تكرار استقبال الهلال أهدافاً من الكرات الثابتة، قال المدرب الإيطالي: «الهدف الأول الذي تعرضنا له جاء بالخطأ في مرمانا، وفي الهدف الثاني حدثت بعض الأخطاء في التغطية، وسنعمل باستمرار على تحسين تعاملنا مع هذه الكرات».

ورداً على سؤال حول تحمله مسؤولية الخسارة، في ظل الاستقطابات الكبيرة التي أجرتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قال إنزاغي: «صحيح أن الإدارة قامت بعمل كبير، لكننا ما زلنا في صدارة الترتيب، ولا ألوم اللاعبين. أنا المسؤول عن هذه الخسارة المؤلمة، التي ستحرمني من النوم».