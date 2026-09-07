نيوم يوقف سلسلة انتصارات الهلال... ويكسر حاجز الـ47 مباراة

أوقف فريق نيوم سلسلة عدم الخسارة لفريق الهلال في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي امتدت لـ47 مباراة متتالية لم يتعرض فيها «الزعيم» لأي هزيمة في الدوري.

أوقف فريق نيوم سلسلة عدم الخسارة لفريق الهلال في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي امتدت لـ47 مباراة متتالية لم يتعرض فيها «الزعيم» لأي هزيمة في الدوري، منذ خسارته أمام النصر بنتيجة 1-3 في الموسم ما قبل الماضي، وتحديداً يوم 4 أبريل (نيسان) 2025.

وألحق نيوم الهزيمة الأولى للهلال بعد أن كسبه بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة، بعد 520 يوماً لم يذق فيها «الزعيم» وعشاقه طعم الخسارة في الدوري، بعد أن لعب «الأزرق» 47 مباراة انتصر في 35 لقاء منها، وتعادل في 12 مواجهة.

كما أن هذه الخسارة تعتبر الأولى للإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال في جميع البطولات والمسابقات منذ انطلاق منافسات الموسم الماضي، بعد قيادته الفريق في كأس العالم للأندية؛ إذ لعب الهلال تحت إدارته 54 مباراة متتالية، تمكن من الفوز بـ42 لقاء، في حين تعثر بالتعادل في 12 مناسبة، مع الإشارة إلى أنه تم اعتبار اللقاء الذي جمعه بالأهلي في نصف نهائي كأس الملك الموسم الماضي كتعادل؛ كون الهلال انتصر فيه عن طريق ركلات الترجيح، وكذلك الحال بالنسبة لخسارته أمام السد القطري في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة؛ كونها جاءت عن طريق ركلات الترجيح أيضاً.