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نيوم يوقف سلسلة انتصارات الهلال... ويكسر حاجز الـ47 مباراة

حسرة هلالية بالعثرة المفاجئة أمام نيوم (تصوير: نايف العتيبي)
حسرة هلالية بالعثرة المفاجئة أمام نيوم (تصوير: نايف العتيبي)
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نيوم يوقف سلسلة انتصارات الهلال... ويكسر حاجز الـ47 مباراة

حسرة هلالية بالعثرة المفاجئة أمام نيوم (تصوير: نايف العتيبي)
حسرة هلالية بالعثرة المفاجئة أمام نيوم (تصوير: نايف العتيبي)

أوقف فريق نيوم سلسلة عدم الخسارة لفريق الهلال في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي امتدت لـ47 مباراة متتالية لم يتعرض فيها «الزعيم» لأي هزيمة في الدوري.

أوقف فريق نيوم سلسلة عدم الخسارة لفريق الهلال في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي امتدت لـ47 مباراة متتالية لم يتعرض فيها «الزعيم» لأي هزيمة في الدوري، منذ خسارته أمام النصر بنتيجة 1-3 في الموسم ما قبل الماضي، وتحديداً يوم 4 أبريل (نيسان) 2025.

وألحق نيوم الهزيمة الأولى للهلال بعد أن كسبه بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة، بعد 520 يوماً لم يذق فيها «الزعيم» وعشاقه طعم الخسارة في الدوري، بعد أن لعب «الأزرق» 47 مباراة انتصر في 35 لقاء منها، وتعادل في 12 مواجهة.

كما أن هذه الخسارة تعتبر الأولى للإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال في جميع البطولات والمسابقات منذ انطلاق منافسات الموسم الماضي، بعد قيادته الفريق في كأس العالم للأندية؛ إذ لعب الهلال تحت إدارته 54 مباراة متتالية، تمكن من الفوز بـ42 لقاء، في حين تعثر بالتعادل في 12 مناسبة، مع الإشارة إلى أنه تم اعتبار اللقاء الذي جمعه بالأهلي في نصف نهائي كأس الملك الموسم الماضي كتعادل؛ كون الهلال انتصر فيه عن طريق ركلات الترجيح، وكذلك الحال بالنسبة لخسارته أمام السد القطري في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة؛ كونها جاءت عن طريق ركلات الترجيح أيضاً.

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نيوم يصعق الهلال بثنائية... ويلحق به الخسارة الأولى

نيوم نجح في زيارة شباك الهلال بثنائية (تصوير: نايف العتيبي)
نيوم نجح في زيارة شباك الهلال بثنائية (تصوير: نايف العتيبي)
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نيوم يصعق الهلال بثنائية... ويلحق به الخسارة الأولى

نيوم نجح في زيارة شباك الهلال بثنائية (تصوير: نايف العتيبي)
نيوم نجح في زيارة شباك الهلال بثنائية (تصوير: نايف العتيبي)

استفاد نيوم من هدف عكسي وسجل هدفاً قرب الاستراحة ليفوز 2 - صفر على مضيفه الهلال المتصدر ملحقا به الهزيمة الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الاثنين.

وعلى عكس سير المباراة، سجل خاليدو كوليبالي مدافع الهلال بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة عرضية ليتقدم نيوم بعد ربع ساعة من اللعب.

عزز أمادو كوني تقدم الفريق الزائر قرب الاستراحة بعد فوضى في منطقة الجزاء.

ودفع الهلال بقوته الهجومية الضاربة منذ البداية متمثلة في الثلاثي القادم من الدوري الإنجليزي أولي واتكينز وجابرييل مارتينيلي وكريسينسيو سمرفيل، لكن الحارس مارسين بولكا واقف أمام محاولات صاحب الأرض.

وتجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في الصدارة، ورفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة من ست مباريات في المركز الرابع.

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باباس: لا بديل عن نقاط الفيصلي… وواجهنا مصاعب في سوق الانتقالات

آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)
آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)
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باباس: لا بديل عن نقاط الفيصلي… وواجهنا مصاعب في سوق الانتقالات

آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)
آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)

أكد آرثر باباس، مدرب الاتفاق، أن الفوز وحده هو الهدف الذي يسعى إليه فريقه في مواجهة الفيصلي، حين يلتقيان الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف باباس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر النادي بالدمام: «نحترم جميع الفرق، بما فيها الفيصلي، إلا أن هذه من المباريات التي يتوجب علينا استغلالها وتحقيق النقاط الثلاث فيها».

وأوضح أن فريقه يمر بمرحلة تطور إيجابية من مباراة إلى أخرى، وهو ما سينعكس على الأداء والنتائج خلال المباريات المقبلة، مشدداً على حاجة اللاعبين إلى مزيد من الانسجام.

وعن مدى رضاه عن الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة التسجيل الصيفية، التي أغلقت مساء الأحد الماضي، رد باباس على سؤال «الشرق الأوسط» قائلاً: «مررنا بمصاعب عديدة خلال الفترة الماضية في هذا الجانب، ومع ذلك أنا فخور بما تحقق من عمل وبالجهد الذي بذله الجميع، وراضٍ عما تم. لدينا فترة توقف مقبلة ستتيح للاعبين فرصة العمل والمشاركة معاً، وهذا أمر إيجابي، خصوصاً أن هناك أسماء لم تكن موجودة معنا في المعسكر الصيفي».

وشدد باباس على أهمية وصول اللاعبين الذين تم استقطابهم إلى الجاهزية المطلوبة وتحقيق الانسجام اللازم مع بقية عناصر الفريق، مبدياً تفاؤله بمستقبل الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.

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الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط»: نتفهم غضب مدرب الخليج وجماهيره… سنعوض في القادم

رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
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الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط»: نتفهم غضب مدرب الخليج وجماهيره… سنعوض في القادم

رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)

أبدى رائد الشنقيطي، لاعب فريق الخليج، إحباطه بعد التعادل السلبي أمام الرياض، مؤكداً أن فريقه دخل المواجهة بحثاً عن النقاط الثلاث، إلا أن التوفيق لم يحالفه.

وقال الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «كنا نطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، لكن الله لم يكتب لنا الفوز. اللاعبون يشعرون بالإحباط؛ لأننا كنا نرغب في الانتصار، وسنسعى إلى التعويض خلال المباريات المقبلة».

وعن المواجهة المقبلة، أوضح: «ستكون مباراة صعبة، لكننا سنعمل مع اللاعبين القادمين على الاستعداد لها بالصورة المطلوبة وتحقيق نتيجة إيجابية».

وحول البداية غير الجيدة للفريق وغضب المدرب، قال الشنقيطي: «من الطبيعي أن يغضب المدرب، وكذلك جماهير الخليج من حقها أن تشعر بعدم الرضا. سنعمل جميعاً بروح واحدة، ونتكاتف خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم الأفضل وتحقيق النتائج التي نتطلع إليها».

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