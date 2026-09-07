نيوم يصعق الهلال بثنائية... ويلحق به الخسارة الأولى

استفاد نيوم من هدف عكسي وسجل هدفاً قرب الاستراحة ليفوز 2 - صفر على مضيفه الهلال المتصدر ملحقا به الهزيمة الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الاثنين.

وعلى عكس سير المباراة، سجل خاليدو كوليبالي مدافع الهلال بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة عرضية ليتقدم نيوم بعد ربع ساعة من اللعب.

عزز أمادو كوني تقدم الفريق الزائر قرب الاستراحة بعد فوضى في منطقة الجزاء.

ودفع الهلال بقوته الهجومية الضاربة منذ البداية متمثلة في الثلاثي القادم من الدوري الإنجليزي أولي واتكينز وجابرييل مارتينيلي وكريسينسيو سمرفيل، لكن الحارس مارسين بولكا واقف أمام محاولات صاحب الأرض.

وتجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في الصدارة، ورفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة من ست مباريات في المركز الرابع.