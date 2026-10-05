البريكان: تعاهدنا على تحقيق كأس «خليجي27»

أكد فراس البريكان، لاعب المنتخب السعودي، أن بلوغ نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» يمثل لحظة مهمة للاعبي «الأخضر»، مشدداً على رغبة المجموعة في إنهاء انتظار دام 23 عاماً، والتتويج باللقب أمام الإمارات.

وقال البريكان، في حديثه لوسائل الإعلام: «بالتأكيد يعني لنا الكثير أن نمثل منتخب بلادنا، ونصل إلى هذه المرحلة، وهذا أمر نفتخر به. نحن كلاعبين، وكذلك الجمهور السعودي، نريد تحقيق هذه البطولة، وبإذن الله سنحققها».

️| فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي في حديث لوسائل الإعلام:- نفخر بلعب النهائي ونريد تحقيق البطولة، لعبنا 120 دقيقة مرهقة ولكن سنكون مستعدين وننتظر دعم جماهيرنا.#السعودية_الإمارات#خليجي27 pic.twitter.com/zhY8BTA7uV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 5, 2026

وعن تأثير خوض 120 دقيقة أمام قطر في نصف النهائي، قال: «ستكون مباراة صعبة، خصوصاً أننا لعبنا 120 دقيقة، وهذا أمر مرهق، لكننا سنستعد بأفضل صورة، ونكون جاهزين لمواجهة الإمارات».

ووجّه البريكان رسالة إلى الجماهير السعودية قبل النهائي، قائلاً: «يعطيهم العافية، دائماً يقفون معنا ويدعموننا، وفي النهائي نحتاج إليهم ليصنعوا المعجزات».

وأضاف عن الحضور الجماهيري المنتظر: «سنقدم كل شيء في المباراة، وسنبذل كل ما لدينا، وبإذن الله نحاول إسعادهم».

وعن فرصة التتويج بلقب غاب عن المنتخب السعودي منذ 23 عاماً، قال البريكان: «بالتأكيد هي فرصة مميزة، ونحن كلاعبين تعاهدنا على تحقيق هذه البطولة، ونريد أن نحقق شيئاً مع المنتخب».