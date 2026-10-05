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أبو الشامات: لا شيء أفضل من تحقيق مُنجز للوطن… نُريد كتابة التاريخ

صالح أبو الشامات في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
صالح أبو الشامات في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
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أبو الشامات: لا شيء أفضل من تحقيق مُنجز للوطن… نُريد كتابة التاريخ

صالح أبو الشامات في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
صالح أبو الشامات في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)

أكد صالح أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة الإمارات في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، مشدداً على أن اللاعبين يتطلعون إلى إنهاء انتظار دام 23 عاماً منذ آخر تتويج سعودي باللقب الخليجي.

وقال أبو الشامات، في حديثه لوسائل الإعلام قبل النهائي: «نهائي كبير يجمع منتخبين كبيرين، ونحن جاهزون، وبإذن الله نكون على قدر الحدث ونحقق الكأس».

وعن غياب اللقب الخليجي عن المنتخب السعودي منذ عام 2003، قال: «بإذن الله نكسر هذه القاعدة، وتكون أول بطولة لنا بعد 23 عاماً».

وشدد أبو الشامات على القيمة التي يمثلها التتويج بالنسبة للجيل الحالي من لاعبي المنتخب السعودي، مضيفاً: «لا يوجد شيء أفضل من أن تحقق إنجازاً لبلدك، فهذا أكثر ما يمكن أن يفخر به اللاعب. عندما تصبح بطلاً وتقول إنك حققت إنجازاً لبلدك، فهذا تاريخ، وبإذن الله نكتب هذا التاريخ ونكون على قدر الحدث».

وعن مطالب الجماهير بالحصول على تذاكر المباراة النهائية، أوضح أن تركيز اللاعبين ينصب على الجانب الفني، وقال: «هذا ليس دورنا، فهناك مسؤولون عن هذا الأمر. نحن نركز على الملعب وتكتيك المدرب والنهائي، ونتمنى أن تحضر الجماهير وتملأ الملعب».

ووجه أبو الشامات رسالة إلى الجماهير السعودية قائلاً: «ادعمونا، وبإذن الله لن نخذلكم».

واستبعد أن يؤثر الإرهاق الناتج عن خوض 120 دقيقة أمام قطر في نصف النهائي على جاهزية المنتخب السعودي، وقال: «لا يوجد شيء سلبي، نحن جاهزون، وحتى لو لعبنا أربعة أو ستة أشواط فنحن مستعدون».

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أخضر السيدات يدشن معسكره الإعدادي في الدوحة

من معسكر أخضر السيدات في الدوحة (موقع الاتحاد السعودي)
من معسكر أخضر السيدات في الدوحة (موقع الاتحاد السعودي)
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أخضر السيدات يدشن معسكره الإعدادي في الدوحة

من معسكر أخضر السيدات في الدوحة (موقع الاتحاد السعودي)
من معسكر أخضر السيدات في الدوحة (موقع الاتحاد السعودي)

انطلق اليوم الاثنين معسكر المنتخب الوطني للسيدات في العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب 24 لاعبة للمشاركة في المعسكر، وهن: سارة خالد، منى عبد الرحمن، رندا العبد القادر، لين محمد، شروق الهوساوي، هلا خاشقجي، سارة الحمد، أسرار الشيباني، تاله الغامدي، فريدة حنفي، مجد العتيبي، شادن محمد، موضي عبد المحسن، لانا عبد الرزاق، فاطمة منصور، صبا توفيق، بسمة نواف، مريم التميمي، البندري مبارك، لمار محمد، فدوى خالد، مرام اليحيا، صفاء عيسى، ومباركة محمد.

ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب ماليزيا، يومي 9 و13 أكتوبر، على ملعب أكاديمية أسباير في الدوحة، وذلك بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبات فرصة خوض مواجهات دولية تسهم في تطوير الأداء وتعزيز الانسجام داخل المنتخب.

من جانبها، قالت مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عالية الرشيد: «يمثل هذا المعسكر محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني للسيدات، ونتطلع إلى الاستفادة من المباراتين الوديتين أمام منتخب ماليزيا في تعزيز جاهزية اللاعبات وتطوير أدائهن».

وأضافت: «كما نأمل أن تسهم هذه الفترة في مواصلة العمل على بناء منتخب أكثر تنافسية، ومنح اللاعبات المزيد من الخبرة من خلال خوض مواجهات دولية».

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كأس آسيا السعودية
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البريكان: تعاهدنا على تحقيق كأس «خليجي27»

البريكان خلال الحصة التدريبية (تصوير: علي خمج)
البريكان خلال الحصة التدريبية (تصوير: علي خمج)
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البريكان: تعاهدنا على تحقيق كأس «خليجي27»

البريكان خلال الحصة التدريبية (تصوير: علي خمج)
البريكان خلال الحصة التدريبية (تصوير: علي خمج)

أكد فراس البريكان، لاعب المنتخب السعودي، أن بلوغ نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» يمثل لحظة مهمة للاعبي «الأخضر»، مشدداً على رغبة المجموعة في إنهاء انتظار دام 23 عاماً، والتتويج باللقب أمام الإمارات.

وقال البريكان، في حديثه لوسائل الإعلام: «بالتأكيد يعني لنا الكثير أن نمثل منتخب بلادنا، ونصل إلى هذه المرحلة، وهذا أمر نفتخر به. نحن كلاعبين، وكذلك الجمهور السعودي، نريد تحقيق هذه البطولة، وبإذن الله سنحققها».

وعن تأثير خوض 120 دقيقة أمام قطر في نصف النهائي، قال: «ستكون مباراة صعبة، خصوصاً أننا لعبنا 120 دقيقة، وهذا أمر مرهق، لكننا سنستعد بأفضل صورة، ونكون جاهزين لمواجهة الإمارات».

ووجّه البريكان رسالة إلى الجماهير السعودية قبل النهائي، قائلاً: «يعطيهم العافية، دائماً يقفون معنا ويدعموننا، وفي النهائي نحتاج إليهم ليصنعوا المعجزات».

وأضاف عن الحضور الجماهيري المنتظر: «سنقدم كل شيء في المباراة، وسنبذل كل ما لدينا، وبإذن الله نحاول إسعادهم».

وعن فرصة التتويج بلقب غاب عن المنتخب السعودي منذ 23 عاماً، قال البريكان: «بالتأكيد هي فرصة مميزة، ونحن كلاعبين تعاهدنا على تحقيق هذه البطولة، ونريد أن نحقق شيئاً مع المنتخب».

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دونيس: روح اللاعبين سلاحنا لحسم لقب «خليجي 27»

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (الشرق الأوسط)
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (الشرق الأوسط)
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دونيس: روح اللاعبين سلاحنا لحسم لقب «خليجي 27»

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (الشرق الأوسط)
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (الشرق الأوسط)

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن روح اللاعبين وقتاليتهم ستكونان السلاح الأبرز لـ«الأخضر» في سعيه للتتويج بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، عندما يواجه نظيره الإماراتي مساء الثلاثاء في المباراة النهائية.

وقال دونيس، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «السلاح لتحقيق البطولة هو روح اللاعبين وروح القتال لديهم»، مشيراً إلى أن المنتخب قدم عملاً دفاعياً جيداً خلال مشواره، مع التركيز على الكرات الثابتة في الجانبين الهجومي، والدفاعي.

ويخوض المنتخب السعودي النهائي بعد مشوار مثالي في دور المجموعات، إذ تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب ثلاثة انتصارات متتالية على الكويت، وعُمان، والعراق، قبل أن يتجاوز قطر في نصف النهائي بركلات الترجيح، إثر استمرار التعادل السلبي في الوقتين الأصلي، والإضافي، ليضرب موعداً مع الإمارات على كأس البطولة.

وتطرق دونيس إلى ضغط المباريات، والظروف التي واجهت لاعبيه خلال البطولة، وقال: «خلال 14 يوماً لعبنا خمس مباريات، ولدينا بعض الإصابات، كما أن ظروف الطقس كانت صعبة»، مضيفاً: «ليس من السهل اللعب أمام فريق يعتمد على الدفاع المنخفض».

من جانبه، أكد محمد كنو، لاعب المنتخب السعودي، أن الوصول إلى المباراة النهائية كان ضمن طموحات «الأخضر» منذ بداية البطولة، وقال: «وصلنا إلى النهائي، وهذا كان طموحنا، وإن شاء الله نحقق البطولة».

وعن مواجهة الإمارات، قال كنو: «المنتخب الإماراتي قوي، وسنتبع تعليمات المدرب، وإن شاء الله نعمل على إسعاد جماهيرنا».

كما أبدى كنو أمله في حسم النهائي دون الوصول إلى ركلات الترجيح، قائلاً: «ركلات الترجيح ركلات حظ، والأهم أننا وصلنا إلى النهائي، وإن شاء الله لا نصل إليها في النهائي، ونحسم المباراة».

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