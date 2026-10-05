أبو الشامات: لا شيء أفضل من تحقيق مُنجز للوطن… نُريد كتابة التاريخ

أكد صالح أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لمواجهة الإمارات في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، مشدداً على أن اللاعبين يتطلعون إلى إنهاء انتظار دام 23 عاماً منذ آخر تتويج سعودي باللقب الخليجي.

وقال أبو الشامات، في حديثه لوسائل الإعلام قبل النهائي: «نهائي كبير يجمع منتخبين كبيرين، ونحن جاهزون، وبإذن الله نكون على قدر الحدث ونحقق الكأس».

وعن غياب اللقب الخليجي عن المنتخب السعودي منذ عام 2003، قال: «بإذن الله نكسر هذه القاعدة، وتكون أول بطولة لنا بعد 23 عاماً».

️| صالح أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي في حديث لوسائل الإعلام:- لا يوجد شيء أفضل من تحقيق إنجاز للوطن، أمر نفخر به ونحكيه لأبنائنا مستقبلا.#السعودية_الإمارات#خليجي27 pic.twitter.com/fujklO2Ne8 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 5, 2026

وشدد أبو الشامات على القيمة التي يمثلها التتويج بالنسبة للجيل الحالي من لاعبي المنتخب السعودي، مضيفاً: «لا يوجد شيء أفضل من أن تحقق إنجازاً لبلدك، فهذا أكثر ما يمكن أن يفخر به اللاعب. عندما تصبح بطلاً وتقول إنك حققت إنجازاً لبلدك، فهذا تاريخ، وبإذن الله نكتب هذا التاريخ ونكون على قدر الحدث».

وعن مطالب الجماهير بالحصول على تذاكر المباراة النهائية، أوضح أن تركيز اللاعبين ينصب على الجانب الفني، وقال: «هذا ليس دورنا، فهناك مسؤولون عن هذا الأمر. نحن نركز على الملعب وتكتيك المدرب والنهائي، ونتمنى أن تحضر الجماهير وتملأ الملعب».

ووجه أبو الشامات رسالة إلى الجماهير السعودية قائلاً: «ادعمونا، وبإذن الله لن نخذلكم».

واستبعد أن يؤثر الإرهاق الناتج عن خوض 120 دقيقة أمام قطر في نصف النهائي على جاهزية المنتخب السعودي، وقال: «لا يوجد شيء سلبي، نحن جاهزون، وحتى لو لعبنا أربعة أو ستة أشواط فنحن مستعدون».