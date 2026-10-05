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دي لا فوينتي يشيد بكرواتيا قبل «مواجهة سبليت»

لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
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دي لا فوينتي يشيد بكرواتيا قبل «مواجهة سبليت»

لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني (إ.ب.أ)

أشاد لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، بمنافسه منتخب كرواتيا، وذلك قبل مواجهة الفريقين، الثلاثاء، بمدينة سبليت الكرواتية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة بالمستوى الأول برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على إنجلترا وكرواتيا والتشيك، فيما يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط حصل عليها من الفوز على التشيك، وخسر أمام إنجلترا صفر - 7 في المباراة الماضية، وهو الآن يستعد لاستضافة إسبانيا، الثلاثاء.

وقال دي لافوينتي في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «بالنسبة لي، إنهم فريق رائع، لقد كانوا أحد أهم المنتخبات في السنوات الأخيرة».

وأضاف: «ما حدث في المباراة الماضية كان مجرد أمر عارض، فهذا أمر لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر، ولا يعكس الفارق الحقيقي في المستوى بين كرواتيا وإنجلترا».

وفي حديثه عن نجم الفريق لامين يامال: «الجميع يريدون اللعب وبعد ذلك نقيم إذا كان ذلك مناسباً أم لا، لامين يتمتع بمستوى رائع وهو يحب التنافس، إنه في حالة ممتازة استعداداً لمباراة الغد».

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ميلان يفتقد خدمات سايليمايكرس لنهاية العام

البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس «يسار» لاعب ميلان الإيطالي (أ.ب)
البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس «يسار» لاعب ميلان الإيطالي (أ.ب)
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ميلان يفتقد خدمات سايليمايكرس لنهاية العام

البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس «يسار» لاعب ميلان الإيطالي (أ.ب)
البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس «يسار» لاعب ميلان الإيطالي (أ.ب)

أعلن نادي ميلان الإيطالي، الاثنين، أن لاعب وسطه الدولي البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس تعرض مجدداً لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن، وسيغيب عن ملاعب كرة القدم حتى عام 2027، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأوضح ميلان في بيان: «خضع أليكسيس سايليمايكرس خلال عطلة نهاية الأسبوع لفحوص إضافية على كاحله الأيمن، وهو الكاحل نفسه الذي خضع لعملية جراحية عام 2024 لعلاج كسر في الكعب».

وأضاف: «أظهرت الفحوص أن الكاحل فقد جزءاً من ثباته في منطقة العملية الجراحية السابقة نتيجة الإصابة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب خلال التدريبات. وفي ضوء نتائج هذه الفحوص، يجري حالياً تقييم متخصص لتحديد المسار العلاجي الأنسب». ولم يقدم النادي مزيداً من التفاصيل.

وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» أن سايليمايكرس الذي لم يستدعِه المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا مارك فان بوميل خلال فترة المباريات الدولية الحالية، سيخضع لعملية جراحية جديدة، ما يعني أن لاعب الوسط الهجومي لن يعود إلى الملاعب قبل نهاية العام.

وبعدما كان من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيلة ماسيميليانو أليغري الموسم الماضي، حيث خاض 35 مباراة بينها 33 أساسياً وسجل ثلاثة أهداف في الدوري، تراجع وقت لعب سايليمايكرس منذ وصول المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ لم يبدأ أساسياً سوى في مباراتين خلال المراحل الخمس الأولى من الدوري الإيطالي، ولم يفتتح بعد رصيده التهديفي هذا الموسم.

وقبل مواجهة ساسوولو، الأحد، ضمن المرحلة السادسة من الدوري، يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة روما وإنتر ولاتسيو.

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الرياضة رياضة عالمية

«بدلاء زيدان» يمنحون فرنسا فوزاً رباعياً على بلجيكا

مايكل أوليسيه دخل بديلاً فسجل ثنائية في فوز فرنسا على بلجيكا (أ.ف.ب)
مايكل أوليسيه دخل بديلاً فسجل ثنائية في فوز فرنسا على بلجيكا (أ.ف.ب)
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«بدلاء زيدان» يمنحون فرنسا فوزاً رباعياً على بلجيكا

مايكل أوليسيه دخل بديلاً فسجل ثنائية في فوز فرنسا على بلجيكا (أ.ف.ب)
مايكل أوليسيه دخل بديلاً فسجل ثنائية في فوز فرنسا على بلجيكا (أ.ف.ب)

حقق منتخب فرنسا أول فوز على أرضه تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان بانتصار مثير على بلجيكا بنتيجة 4 - 1، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

لم يستغل المنتخب البلجيكي التفوق في الشوط الأول بهدف سجله دودي لوكيباكيو في الدقيقة 35 من المباراة التي أقيمت على ملعب «دو فرانس» في سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس.

بل قلب الديوك الطاولة على ضيفهم برباعية في الشوط الثاني، سجلها البدلاء ديزيري دوي وريان شرقي ومايكل أوليسيه «ثنائية» في الدقائق 77 و81 و88 و91، لتحقق فرنسا أول انتصار على ملعبها تحت قيادة زيدان الذي تسلم المهمة بعد رحيل ديديه ديشان بعد مسيرة طويلة دامت 14 عاماً حتى مونديال 2026.

وكان المنتخب الفرنسي قد استهل مشواره مع زيدان بفوزين خارج الأرض أمام بلجيكا وتركيا بنتيجة واحدة 1 - 0 قبل أن يتعادل على ملعبه مع إيطاليا بنتيجة 1 - 1.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب فرنسا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى للمستوى الأولى، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية أمام فرنسا في المجموعة بعد السقوط في بروكسل بالجولة الثانية.

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«دوري الأمم الأوروبية»: جيوكيريس يقود السويد لإسقاط رومانيا... والمجر تثأر من أوكرانيا

فيكتور جيوكيريس يحتفل بهدف فوز السويد على رومانيا بأرضها (إ.ب.أ)
فيكتور جيوكيريس يحتفل بهدف فوز السويد على رومانيا بأرضها (إ.ب.أ)
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«دوري الأمم الأوروبية»: جيوكيريس يقود السويد لإسقاط رومانيا... والمجر تثأر من أوكرانيا

فيكتور جيوكيريس يحتفل بهدف فوز السويد على رومانيا بأرضها (إ.ب.أ)
فيكتور جيوكيريس يحتفل بهدف فوز السويد على رومانيا بأرضها (إ.ب.أ)

فاز المنتخب السويدي على مضيّفه الروماني 1/صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بالمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول بالمجموعة، فيما يتذيل منتخب رومانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وسجل مهاجم آرسنال فيكتور جيوكيريس هدف المباراة الوحيد للمنتخب السويدي في الدقيقة 15.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب البوسنة والهرسك على بولندا 1/صفر.

وسجل إيفان باشيتش هدف المباراة الوحيد لمنتخب البوسنة من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب بولندا عند أربع نقاط في المركز الثالث.

احتفالية لاعبي المجر بهدف مارك سينغير في مرمى أوكرانيا (أ.ب)

وبمدينة ترنافا السلوفاكية، واصل منتخب المجر صحوته في دوري أمم أوروبا بفوز ثأري على مضيّفه أوكرانيا بنتيجة 2 / 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

بعد شوط أول سلبي، تقدمت المجر بهدف ميلان توت في الدقيقة 52، وتعادلت أوكرانيا بهدف رومان ياريمتشوك في الدقيقة 83.

ولكن المنتخب المجري خطف نقاط المباراة بهدف ثان سجله مارك سينغير في الدقيقة 85، ليجمع بذلك 7 نقاط في آخر ثلاث جولات، ويثأر من خسارته أمام أوكرانيا بنتيجة صفر / 1 في الجولة الأولى.

بهذه النتيجة يرتقي منتخب المجر للمركز الثاني في المجموعة الثانية بالمستوى الثاني برصيد 8 نقاط، لينعش آماله في التأهل للمستوى الأول.

أما أوكرانيا تراجعت للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد خسارتين متتاليتين.

وفي نفس التوقيت، تعادل منتخبا أيرلندا الشمالية وجورجيا بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.

بذلك يبقى منتخب أيرلندا الشمالية في الصدارة برصيد 8 نقاط، ولكن تقلص الفارق مع المجر، بينما يتذيل منتخب جورجيا الترتيب بنقطتين فقط.

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