الفتح يُعلن ضّم علي الحسن قادمًا من النصر

أنهى نادي الفتح إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط علي الحسن، قادمًا من نادي النصر، بعد شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وعبّر علي الحسن عن سعادته بالعودة إلى نادي الفتح، مؤكدًا اعتزازه بارتداء قميص النادي مجددًا، وقال: سعيد جدًا بالعودة إلى نادي الفتح، هذا النادي له مكانة خاصة في مسيرتي، وأتطلع إلى تقديم كل ما لدي لخدمة الفريق وإسعاد جماهيره.

ونشر الفتح صورة للاعب بقميص الفريق، مرفقًا عبارة: «من يوم رحت وعيوني تراقبك».

وبانتقاله إلى الفتح، يعود الحسن إلى النادي الذي مثله قبل انتقاله إلى النصر، ليختتم بذلك تجربته مع «العالمي» وينضم مجدداً إلى صفوف «النموذجي»

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إعلان الانتقال، مقدماً للحسن الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنياً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وأرفق النادي إعلانه بمقطع مصور للاعب، حمل في ختامه رسالة وداعية بعنوان «شكراً علي الحسن».