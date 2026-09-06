الأهلي يعزز صفوفه بالفرنسي ديابي

أعلنت شركة النادي الأهلي، السبت، تعاقدها رسمياً مع لاعب الوسط الفرنسي إبراهيما ديابي، قادماً من سيركل بروج البلجيكي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة.

ويبلغ ديابي 19 عاماً، ويلعب في مركز المحور الدفاعي، وسبق له التدرج في الفئات السنية بأكاديمية باريس سان جيرمان، حيث حمل شارة القيادة مع عدد من فرق النادي، قبل انتقاله إلى سيركل بروج وبدء مسيرته الاحترافية في بلجيكا.

ورحبت إدارة الأهلي باللاعب الجديد، متمنية له التوفيق في تجربته مع الفريق، وأن يشكل إضافة فنية للقائمة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، عبّر ديابي عن سعادته بارتداء القميص الأهلاوي، مؤكداً أن انتقاله إلى النادي يمثل محطة مهمة في مسيرته، ومتطلعاً إلى تقديم أفضل مستوياته والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات جماهير الفريق