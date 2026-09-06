الخلود يعيد الشمري ويدخل موسمه بحراسة محلية

أغلق نادي الخلود ملف التعاقد مع حارس مرمى أجنبي للموسم الحالي، مفضلاً الاعتماد الكلي على العناصر الوطنية لحماية عرينه، وجاء هذا القرار ليعكس توجه الإدارة نحو تعزيز الثقة في الكوادر المحلية وتوفير خانة اللاعب الأجنبي لدعم مراكز أخرى داخل الملعب.

وفي هذا السياق، أتمت إدارة النادي رسمياً إجراءات استعادة حارسها السابق محمد الشمري عبر شراء عقده من نادي الجندل، وتأتي هذه العودة المفاجئة بعد أربعة أشهر فقط من إعلان النادي انتهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب في بداية فترة الانتقالات الصيفية.

وبانضمام الشمري، تكتمل قائمة حراس المرمى في الفريق الأول بثلاثي محلي يجمعه إلى جانب الحارسين حامد الشنقيطي ومهند اليحيى، ليغلق الخلود بذلك ملف حراسة المرمى بشكل نهائي قبل إغلاق نافذة الانتقال