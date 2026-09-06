«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس إلى ربع النهائي على حساب تومي بول

تغلب الإسباني كارلوس ألكاراس 6-4 و6-3 و6-4 على الأميركي تومي بول، المصنف العشرين في مباراة حافلة بالضربات القوية الأحد، ليصل إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس أملا في الدفاع عن لقبه.

واستعاد ألكاراس الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى أفضل مستوياته في نيويورك بعد غياب دام قرابة خمسة أشهر بسبب إصابة في معصمه الأيمن، وحقق انتصاره 18 تواليا في البطولات الكبرى بفضل أداء مذهل في ضربات الكرة أمام لاعب آخر يتميز بقوة ضرباته.

وكان إرسال ألكاراس تحت الضغط في الشوط الثالث عندما أطلق بول ضربة أمامية رائعة بسرعة 100 ميل في الساعة حول الشبكة، ما أثار حماسا شديدا بين جماهير ملعب آرثر آش، لكن الإسباني صمد بقوة قبل أن يضرب في اللحظة الحاسمة لينتزع المجموعة الأولى.

الأميركي تومي بول لم يستطع مجاراة الإسباني كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)

ولعب ألكاراس (23 عاما) ضربة قوية بقطر الملعب وسرعان ما تقدم 2-صفر، قبل أن يتبادل كسر الإرسال مع بول، ويمر بسهولة عبر الأشواط المتبقية ليحقق تقدما ساحقا.

ورغم أمل معظم الجماهير في الملعب الرئيسي في فوز لاعب أميركي باللقب، واصل المصنف الثاني ألكاراس أداءه القوي، واقترب من تحقيق الفوز 13 على لاعبين أميركيين في آخر البطولات الأربع الكبرى دون أي خسارة.

وبعد أن خفف من وتيرة لعبه، تذبذب أداؤه لبرهة قرب النهاية، لكنه استجمع قواه ليوجه الضربة القاضية ويحجز موعده في الدور المقبل مع الأميركي بن شيلتون أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس.