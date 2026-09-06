عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:27 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: البدلاء يفرضون التعادل على قمة يوفنتوس وميلان

البديل فيدريكو غاتي يحتفل مع جماهير اليانز ستاديوم بهدف التعادل القاتل (أ.ف.ب)
البديل فيدريكو غاتي يحتفل مع جماهير اليانز ستاديوم بهدف التعادل القاتل (أ.ف.ب)
TT
TT

«الدوري الإيطالي»: البدلاء يفرضون التعادل على قمة يوفنتوس وميلان

البديل فيدريكو غاتي يحتفل مع جماهير اليانز ستاديوم بهدف التعادل القاتل (أ.ف.ب)
البديل فيدريكو غاتي يحتفل مع جماهير اليانز ستاديوم بهدف التعادل القاتل (أ.ف.ب)

لعب البدلاء دور البطولة في تعادل يوفنتوس مع ضيفه إيه سي ميلان بنتيجة 1 / 1 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

بعد شوط أول سلبي، تقدم ميلان عكس سير اللعب بهدف سجله ألفادجو سيسيه بعد تمريرة من صامويل تشوكويزي في الدقيقة 69، وذلك بعد مشاركة الثنائي بدقائق من على مقاعد البدلاء.

وأفلت يوفنتوس بنقطة التعادل بهدف في الدقيقة 92، سجله البديل فيدريكو غاتي برأسية قوية بعد تمريرة عرضية متقنة من البديل الآخر تيون كوبمينيرز، ليحصل كل فريق على نقطة.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 7 نقاط في المركزين الرابع والخامس مع أفضلية ميلان بفارق الأهداف.

وفي الجولة القادمة، سيحل ميلان ضيفا على لاتسيو في ملعب «الأولمبيكو» السبت، وبعدها بيوم يحل يوفنتوس ضيفا على ساسولو.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي يوفنتوس ميلان إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الكونفدرالية الأفريقية»: زد المصري يستهل مشواره باكتساح أساس الجيبوتي

رياضة عربية احتفالية لاعبي زد المصري تكررت 4 مرات أمام أساس (نادي زد)

«الكونفدرالية الأفريقية»: زد المصري يستهل مشواره باكتساح أساس الجيبوتي

استهل زد المصري مشواره في ظهوره الأول في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوز كبير 4 - صفر على ضيفه أساس تيليكوم ممثل جيبوتي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
رياضة عربية

البرازيلي خوان بيزيرا سيعود للزمالك خلال أيام

أكّد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك المصري، أن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق سيعود إلى النادي خلال أيام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية التعادل حسم مواجهة إسبانيول وإشبيلية (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: إسبانيول يخطف التعادل من إشبيلية

تعادل إسبانيول في اللحظات الأخيرة مع ضيفه إشبيلية 1/1، مساء الأحد، ضمن  منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية الجزائري إيلان قبال نجم باريس اف سي «يمين» تألق في فوز فريقه على مرسيليا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: مرسيليا يسقط وسط جماهيره أمام باريس إف سي

خيّب أولمبيك مرسيليا آمال جماهيره بالسقوط على ملعبه أمام باريس إف سي بنتيجة 2 / 3 في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (مرسيليا)
رياضة عالمية الإسباني كارلوس ألكاراس هزم الأميركي تومي بول (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس إلى ربع النهائي على حساب تومي بول

تغلب الإسباني كارلوس ألكاراس 6-4 و6-3 و6-4 على الأميركي تومي بول، المصنف العشرين في مباراة حافلة بالضربات القوية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: إسبانيول يخطف التعادل من إشبيلية

التعادل حسم مواجهة إسبانيول وإشبيلية (إ.ب.أ)
التعادل حسم مواجهة إسبانيول وإشبيلية (إ.ب.أ)
TT
TT

«لا ليغا»: إسبانيول يخطف التعادل من إشبيلية

التعادل حسم مواجهة إسبانيول وإشبيلية (إ.ب.أ)
التعادل حسم مواجهة إسبانيول وإشبيلية (إ.ب.أ)

تعادل إسبانيول في اللحظات الأخيرة مع ضيفه إشبيلية 1/1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إشبيلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز السابع.

على الجانب الآخر، رفع إسبانيول رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وشهدت المباراة تعرض أرونا سانغانتي، لاعب إشبيلية، للطرد في الدقيقة 56، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك نجح الفريق الضيف في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 85 عن طريق لوكاس ستاسين، لكن ماركوس فيرنانديز أدرك التعادل لإسبانيول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: مرسيليا يسقط وسط جماهيره أمام باريس إف سي

الجزائري إيلان قبال نجم باريس اف سي «يمين» تألق في فوز فريقه على مرسيليا (أ.ف.ب)
الجزائري إيلان قبال نجم باريس اف سي «يمين» تألق في فوز فريقه على مرسيليا (أ.ف.ب)
TT
TT

«الدوري الفرنسي»: مرسيليا يسقط وسط جماهيره أمام باريس إف سي

الجزائري إيلان قبال نجم باريس اف سي «يمين» تألق في فوز فريقه على مرسيليا (أ.ف.ب)
الجزائري إيلان قبال نجم باريس اف سي «يمين» تألق في فوز فريقه على مرسيليا (أ.ف.ب)

خيّب أولمبيك مرسيليا آمال جماهيره بالسقوط على ملعبه أمام باريس إف سي بنتيجة 2 / 3 في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد.

وباغت الفريق الباريسي أصحاب الأرض بهدف مبكر للغاية، سجله لاسين سينايوكو بعد مرور 23 ثانية فقط من المباراة التي أقيمت على ملعب فيلودروم.

لكن مرسيليا تدارك موقفه بهدف التعادل للجزائري أمين جويري في الدقيقة الثامنة.

وواصل الضيوف إحراج مارسيليا، حيث أضاف سينايوكو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريسي.

وعاد جويري ليصحح مسار مرسيليا بهدف ثان في الدقيقة 53.

إلا أن لاسين سينايوكو أكمل الهاتريك بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة خارج الأرض.

بهذه النتيجة يرفع باريس إف سي رصيده إلى 7 نقاط، ويرتقي للمركز الثالث، بينما تلقى مرسيليا خسارته الثانية تواليا، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط، ويتراجع للمركز الحادي عشر.

وفي الجولة القادمة، يخوض مرسيليا مباراة صعبة خارج أرضه أمام رين يوم الجمعة، بينما يستقبل باريس إف سي نظيره أولمبيك ليون السبت.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس إلى ربع النهائي على حساب تومي بول

الإسباني كارلوس ألكاراس هزم الأميركي تومي بول (إ.ب.أ)
الإسباني كارلوس ألكاراس هزم الأميركي تومي بول (إ.ب.أ)
TT
TT

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس إلى ربع النهائي على حساب تومي بول

الإسباني كارلوس ألكاراس هزم الأميركي تومي بول (إ.ب.أ)
الإسباني كارلوس ألكاراس هزم الأميركي تومي بول (إ.ب.أ)

تغلب الإسباني كارلوس ألكاراس 6-4 و6-3 و6-4 على الأميركي تومي بول، المصنف العشرين في مباراة حافلة بالضربات القوية الأحد، ليصل إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس أملا في الدفاع عن لقبه.

واستعاد ألكاراس الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى أفضل مستوياته في نيويورك بعد غياب دام قرابة خمسة أشهر بسبب إصابة في معصمه الأيمن، وحقق انتصاره 18 تواليا في البطولات الكبرى بفضل أداء مذهل في ضربات الكرة أمام لاعب آخر يتميز بقوة ضرباته.

وكان إرسال ألكاراس تحت الضغط في الشوط الثالث عندما أطلق بول ضربة أمامية رائعة بسرعة 100 ميل في الساعة حول الشبكة، ما أثار حماسا شديدا بين جماهير ملعب آرثر آش، لكن الإسباني صمد بقوة قبل أن يضرب في اللحظة الحاسمة لينتزع المجموعة الأولى.

الأميركي تومي بول لم يستطع مجاراة الإسباني كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)

ولعب ألكاراس (23 عاما) ضربة قوية بقطر الملعب وسرعان ما تقدم 2-صفر، قبل أن يتبادل كسر الإرسال مع بول، ويمر بسهولة عبر الأشواط المتبقية ليحقق تقدما ساحقا.

ورغم أمل معظم الجماهير في الملعب الرئيسي في فوز لاعب أميركي باللقب، واصل المصنف الثاني ألكاراس أداءه القوي، واقترب من تحقيق الفوز 13 على لاعبين أميركيين في آخر البطولات الأربع الكبرى دون أي خسارة.

وبعد أن خفف من وتيرة لعبه، تذبذب أداؤه لبرهة قرب النهاية، لكنه استجمع قواه ليوجه الضربة القاضية ويحجز موعده في الدور المقبل مع الأميركي بن شيلتون أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس.

مواضيع
الرياضة تنس أميركا