«الدوري الإيطالي»: البدلاء يفرضون التعادل على قمة يوفنتوس وميلان

لعب البدلاء دور البطولة في تعادل يوفنتوس مع ضيفه إيه سي ميلان بنتيجة 1 / 1 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

بعد شوط أول سلبي، تقدم ميلان عكس سير اللعب بهدف سجله ألفادجو سيسيه بعد تمريرة من صامويل تشوكويزي في الدقيقة 69، وذلك بعد مشاركة الثنائي بدقائق من على مقاعد البدلاء.

وأفلت يوفنتوس بنقطة التعادل بهدف في الدقيقة 92، سجله البديل فيدريكو غاتي برأسية قوية بعد تمريرة عرضية متقنة من البديل الآخر تيون كوبمينيرز، ليحصل كل فريق على نقطة.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 7 نقاط في المركزين الرابع والخامس مع أفضلية ميلان بفارق الأهداف.

وفي الجولة القادمة، سيحل ميلان ضيفا على لاتسيو في ملعب «الأولمبيكو» السبت، وبعدها بيوم يحل يوفنتوس ضيفا على ساسولو.