«الدوري الفرنسي»: مرسيليا يسقط وسط جماهيره أمام باريس إف سي

خيّب أولمبيك مرسيليا آمال جماهيره بالسقوط على ملعبه أمام باريس إف سي بنتيجة 2 / 3 في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد.

وباغت الفريق الباريسي أصحاب الأرض بهدف مبكر للغاية، سجله لاسين سينايوكو بعد مرور 23 ثانية فقط من المباراة التي أقيمت على ملعب فيلودروم.

لكن مرسيليا تدارك موقفه بهدف التعادل للجزائري أمين جويري في الدقيقة الثامنة.

وواصل الضيوف إحراج مارسيليا، حيث أضاف سينايوكو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريسي.

وعاد جويري ليصحح مسار مرسيليا بهدف ثان في الدقيقة 53.

إلا أن لاسين سينايوكو أكمل الهاتريك بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة خارج الأرض.

بهذه النتيجة يرفع باريس إف سي رصيده إلى 7 نقاط، ويرتقي للمركز الثالث، بينما تلقى مرسيليا خسارته الثانية تواليا، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط، ويتراجع للمركز الحادي عشر.

وفي الجولة القادمة، يخوض مرسيليا مباراة صعبة خارج أرضه أمام رين يوم الجمعة، بينما يستقبل باريس إف سي نظيره أولمبيك ليون السبت.