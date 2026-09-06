«فلاشينغ ميدوز»: نوسكوفا تهزم كوستيوك وتضرب موعداً مع سابالينكا

نجت التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، من انتفاضة في منتصف مباراتها أمام المصنفة الـ11 مارتا كوستيوك، لتفوز 7-5 و5-7 و6-4 لتضرب موعداً مع المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا في دور الثمانية من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الأحد.

وتغلبت اللاعبة التشيكية على كوستيوك في مجموعتين متتاليتين في طريقها نحو الفوز بلقب البطولة الكبرى على الملاعب العشبية هذا العام، لكنها خاضت مباراة أكثر صعوبة في ملعب لويس أرمسترونغ، لتحسم انتصارها أخيراً في النقطة السادسة للفوز بالمباراة بضربة إرسال، لم تتمكن منافستها من ردّها.

وقالت نوسكوفا، التي انهارت على أرض الملعب لحظة فوزها: «أشعر بارتياح كبير. كانت مباراة صعبة للغاية. أعني من الناحية العاطفية أكثر من البدنية. أشعر وكأن حجراً ثقيلاً سقط من على صدري في النهاية».

واستخدمت المصنفة السادسة ضرباتها الخلفية القوية كالصخرة لتحييد إرسال منافستها في المجموعة الأولى، وأطلقت عدة ضربات أمامية ناجحة في طريقها إلى كسر الإرسال الحاسم في الشوط الـ11.

مارتا كوستيوك لم تصمد أمام ليندا نوسكوفا (أ.ف.ب)

وتفاقمت مشاكل كوستيوك في المجموعة الثانية، عندما ارتكبت خطأين مزدوجين في ضربة الإرسال وخطأ سهلاً لتمنح نوسكوفا كسر إرسال في الشوط السابع.

وانهارت اللاعبة الأوكرانية وغطّت وجهها بيديها بعد أن أرسلت ضربة خارج الملعب في الشوط الثامن، لكن الجماهير ساندتها وهتفت لها، لتستعيد قوتها وتنقذ نقطتين للفوز بالمباراة وتطلق ضربة تجاوزت نوسكوفا لتتعادل 5-5.

ثم كسرت كوستيوك إرسال منافستها دون أن تخسر أي نقطة في الشوط الـ12 لتمدد المباراة إلى مجموعة فاصلة، لكنها لم تستطع الحفاظ على زخمها. وتقدمت نوسكوفا 4-3 بضربة خلفية ناجحة، لتفجر غضب كوستيوك.

وقالت نوسكوفا: «كانت المباراة متقاربة جداً. كان من الممكن أن تنتهي بفوز أي منا».