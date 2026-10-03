فابيان رويز يغادر معسكر «لا روخا» لحضور ولادة طفله الأول

أحيت لاعبتا التنس التايوانيتان هسيه سو - وي وتشان هاو - تشينغ خلافهما مجدداً خلال دورة الألعاب الآسيوية السبت، بعدما أبدت تشان غضبها من تجاهل هسيه مصافحتها عقب نهاية نهائي زوجي السيدات في ناغويا.

ولم تتصافح اللاعبتان عقب مباراة متوترة في زوجي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة، عندما صرخت إيلينا أوستابنكو، زميلة هسيه في الملعب، بوجه مدرب تشان في المنطقة المخصصة للاعبات عقب حسم الفوز.

وتبادلت الغريمتان من تايوان لاحقاً الانتقادات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تلك الواقعة.

وقالت تشان السبت إنها كانت مستعدة لتجاوز كل ذلك بعدما خسرت برفقة وو فانغ - شيين بنتيجة 6 - 4 و4 - 6 أمام هسيه وليانغ إن - شوا في مواجهة تايوانية خالصة على ذهبية الزوجي في مركز هيجاشياما بارك للتنس.

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 33 عاماً: «في بطولة أميركا المفتوحة لم أمد يدي لمصافحتها، لأنني لم أجد أي استجابة في مرات سابقة، وشعرت بأنه لا فائدة من إظهار الود لمن يقابله بالبرود».

وتابعت: «لكن اليوم، شعرت بأن هذه المباراة من أجل (تايوان). وقبل انطلاق اللقاء، قررت أن أمد يدي للمصافحة عقب نهايته، لكنني لم أتمكن من مصافحتها مجدداً».

وأشارت تشان إلى أنها شعرت بالإحباط أيضاً خلال الشوط الفاصل عندما صفق مدرب منتخب تايوان لهسيه.

وقالت تشان، التي حصدت ذهبية الزوجي في ألعاب هانغتشو الآسيوية قبل ثلاثة أعوام: «في تلك اللحظة شعرت بإحباط شديد. ففي النهاية، دوره اليوم هو مدرب منتخب».

من جانبها، قللت هسيه، الحائزة على تسعة ألقاب في الزوجي بالبطولات الأربع الكبرى، من أهمية واقعة رفض المصافحة.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 40 عاماً: «احترام منافسيك في الملعب أمر أساسي، لكن إذا لم يحترمني المنافس، فماذا هناك ليُقال؟ لن أرغب في المصافحة، هذا كل ما في الأمر».