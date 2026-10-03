«دورة الصين»: مفاجأة مدويّة... ريباكينا تودّع

فجَّرت الأرمينية ألينا تشارايفا مفاجأةً من العيار الثقيل بـ«بطولة الصين المفتوحة للتنس»، بعدما أطاحت بالمُصنَّفة الأولى عالمياً، الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة في دور الـ64 من البطولة.

الأرمينية ألينا تشارايفا تصافح الكازاخية إيلينا ريباكينا بعد الفوز عليها ببكين (أ.ب)

وفازت تشارايفا، التي تحمل الجنسية الروسية أيضاً، الجمعة، على ريباكينا، بعدما تغلبت عليها بمجموعتين لواحدة، وبنتائج أشواط 3 - 6 و6 - 4 و6 - 3.

وصعدت تشارايفا (24 عاماً) والمُصنَّفة الـ118 عالمياً إلى دور الـ32 لتستمر في البطولة بحثاً عن إنجاز جديد، علماً بأن ريباكينا قد تلقَّت أول هزيمة منذ اعتلاء صدارة التصنيف.

ومنذ أن بدأ نظام التصنيف في عام 1975، فإن تشارايفا هي أقل لاعبة من حيث التصنيف تحقِّق فوزاً على المُصنَّفة الأولى عالمياً.

الأرمينية ألينا تشارايفا تحتفل بفوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا (أ.ب)

وتلتقي تشارايفا، الاثنين، في دور الـ32 مع البريطانية سوناي كارتال.