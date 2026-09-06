الرياض يعزز صفوفه بـ«دهل» الاتفاق

أعلن نادي الرياض السعودي تعاقده مع الظهير الأيمن عواد دهل، قادماً من نادي الاتفاق، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
ورحّب النادي باللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، في منشور حمل عبارة: «عواد دهل.. إلى مدرسة الوسطى.. أهلاً بك في الرياض»، مرفقاً بصورة للاعب بقميص الفريق.
ويبلغ دهل 21 عاماً، إذ وُلد في 23 فبراير (شباط) 2005، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وفق البيانات الرسمية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وسبق لدهل تمثيل المنتخبات السعودية للفئات السنية، وكان ضمن قائمة المنتخب السعودي تحت 21 عاماً في معسكر مارس (آذار) 2026، كما استُدعي إلى قائمة المنتخب المشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026».