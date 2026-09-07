باباس: لا بديل عن نقاط الفيصلي… وواجهنا مصاعب في سوق الانتقالات

أكد آرثر باباس، مدرب الاتفاق، أن الفوز وحده هو الهدف الذي يسعى إليه فريقه في مواجهة الفيصلي، حين يلتقيان الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف باباس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر النادي بالدمام: «نحترم جميع الفرق، بما فيها الفيصلي، إلا أن هذه من المباريات التي يتوجب علينا استغلالها وتحقيق النقاط الثلاث فيها».

وأوضح أن فريقه يمر بمرحلة تطور إيجابية من مباراة إلى أخرى، وهو ما سينعكس على الأداء والنتائج خلال المباريات المقبلة، مشدداً على حاجة اللاعبين إلى مزيد من الانسجام.

️ | آرثر باباس مدرب الاتفاق في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الفيصلي:- لا أقلل من الفيصلي.. وأكنّ لجميع الفرق الاحترام لكن مثل هذه المباريات يتوجب علينا حصد النقاط الثلاث. pic.twitter.com/hb1YfF5hSd — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 7, 2026

وعن مدى رضاه عن الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة التسجيل الصيفية، التي أغلقت مساء الأحد الماضي، رد باباس على سؤال «الشرق الأوسط» قائلاً: «مررنا بمصاعب عديدة خلال الفترة الماضية في هذا الجانب، ومع ذلك أنا فخور بما تحقق من عمل وبالجهد الذي بذله الجميع، وراضٍ عما تم. لدينا فترة توقف مقبلة ستتيح للاعبين فرصة العمل والمشاركة معاً، وهذا أمر إيجابي، خصوصاً أن هناك أسماء لم تكن موجودة معنا في المعسكر الصيفي».

وشدد باباس على أهمية وصول اللاعبين الذين تم استقطابهم إلى الجاهزية المطلوبة وتحقيق الانسجام اللازم مع بقية عناصر الفريق، مبدياً تفاؤله بمستقبل الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.