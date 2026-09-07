«الدوري الإيطالي»: كالياري يحقق فوزه الثاني بإسقاط ليتشي
احتفالية لاعبي كالياري بالفوز على ليتشي (د.ب.أ)
حقق كالياري فوزه الثاني ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه على ضيفه ليتشي 1-صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.
ورفع كالياري رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.
وكان كالياري قد افتتح الموسم بالفوز على بارما 1-صفر، ثم خسر بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية أمام حامل اللقب إنتر ميلان، فيما فاز ليتشي في الجولة الأولى على مضيّفه فينيسيا 2-صفر، ثم تعرض لخسارة قاسية برباعية نظيفة أمام ضيفه روما في الجولة الثانية.
وسجل دانييل مالديني هدف المباراة الوحيد لكالياري في الدقيقة 29 من اللقاء.
الصينية تشينغ تشين وين تحتفل بإقصاء البولندية إيغا شفيونتيك (أ.ب)
قدمت الصينية تشينغ تشين وين، المتأهلة من التصفيات، عودة مذهلة أخرى لتفجر مفاجأة بالفوز 7-5 و6-3 على البولندية إيغا شفيونتيك حاملة ستة ألقاب كبرى، في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الاثنين، بعدما قلبت تأخرها 5-صفر في المجموعة الافتتاحية لتبلغ دور الثمانية.
وشقت البطلة الأولمبية طريقها عبر التصفيات في ظل تراجع حاد في مسيرتها، لكنها استعادت أفضل مستوياتها في نيويورك، وتفوقت على منافسة كانت تتقدم عليها 7-1 في المواجهات المباشرة قبل مباراة الاثنين.
وأصبحت تشينغ أول لاعبة تتأهل من التصفيات إلى دور الثمانية في منافسات السيدات ببطولة أميركا المفتوحة منذ البريطانية إيما رادوكانو في عام 2021.
وقالت تشينغ، التي أعاقت إصابة مزمنة في المرفق الأيمن مسيرتها وأجبرتها على الخضوع لجراحة العام الماضي: «يجب القول إنني لم أبدأ المباراة بشكل جيد، لكنني وجدت إيقاعي تدريجياً. ركزت فقط على كل نقطة على حدة، ومع الوقت بدأت أقدم أداء أفضل».
وستواجه في الدور المقبل الفائزة من مواجهة اليابانية ناعومي أوساكا والقادمة من قازاخستان إيلينا ريباكينا.
ويبدو أن تشينغ تقدم أفضل ما لديها عندما تكون تحت الضغط، إذ عادت من تأخرها 5-صفر في المجموعة الفاصلة خلال مباراتها في الدور الثالث هذا الأسبوع، ونجحت في تكرار الأمر ذاته على ملعب «آرثر آش»، منقذة ثلاث نقاط لحسم المجموعة الأولى وسط تزايد إحباط شفيونتيك بطلة 2022.
وطلبت شفيونتيك وقتاً مستقطعاً للعلاج بعد الشوط الثالث من المجموعة الثانية، لكنها لم تبد متأثرة بالإصابة في الفخذ الأيسر عند عودتها إلى الملعب.
وكسرت تشينغ إرسال منافستها في الشوط السابع بضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط، ثم حسمت المباراة بكسر إرسال جديد عند النقطة الرابعة لحسم المباراة، لتترك شفيونتيك تبكي مجدداً بعد عامين من خسارة اللاعبة البولندية في قبل نهائي أولمبياد باريس أمام اللاعبة الصينية.
ومن جهتها، تأهلت حاملة لقب بطولة «رولان غاروس» الروسية ميرا أندرييفا الخامسة عالمياً، إلى أول ربع نهائي لها في البطولة.
وفازت البالغة 19 عاماً على الروسية الأصل، التي تمثل النمسا منذ نهاية عام 2025، أناستاسيا بوتابوفا (25) بثلاث مجموعات 5-7 و6-4 و6-3.
وبعد خسارتها في الدور الثالث ثم في دور الثمانية من دورتي تورونتو وسينسيناتي توالياً للألف نقطة، تواصل أندرييفا تسلق الدرجات في الجولة الأميركية الشمالية على الملاعب الصلبة.
وستخوض الأربعاء مواجهة لبلوغ نصف النهائي أمام لاعبة أميركية، إما المصنفة الرابعة عالمياً كوكو غوف أو إيفا يوفيتش (14).
وبلغت الروسية دور ربع النهائي في «ويمبلدون» عام 2025، لكنها لم تكن قد بلغت من قبل هذه المرحلة من المنافسات في أي بطولة كبرى تُقام على الملاعب الصلبة، إذ خرجت ثلاث مرات من دور الـ16 في بطولة «أستراليا المفتوحة».
ولم يكن عبورها يسيراً، إذ بدأت المباراة بشكل سيئ وفقدت إرسالها منذ البداية، ثم «أهدت» المجموعة الأولى لبوتابوفا، في شوط إرسال تخلله خطآن مزدوجان.
وفي ظل عدم انتظام أدائها في المجموعة الثانية، تمكنت من انتزاع المجموعة الثانية، بفضل كسر إرسال عند التعادل 3-3.
وبفرضها هيمنة متزايدة، سيطرت سريعاً على مجريات المجموعة الأخيرة، فيما أنهت منافستها المباراة باكية بعدما أصيبت في ركبتها اليسرى في الشوط الأخير وتم تضميدها.
ساعات تفصل نجوم العالم عن قائمة الكرة الذهبية... وكأس العالم يعيد رسم السباقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5315766-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85
ساعات تفصل نجوم العالم عن قائمة الكرة الذهبية... وكأس العالم يعيد رسم السباق
هاري كين يدخل سباق الكرة الذهبية بقوة (رويترز)
تتجه أنظار كرة القدم العالمية، الثلاثاء، إلى الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وسط سباق مفتوح أعادت كأس العالم تشكيل ملامحه، ودفعت بعدد من النجوم إلى واجهة الترشيحات والتوقعات خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية أن أسماء المرشحين ستُكشف في 8 سبتمبر (أيلول)، قبل إقامة النسخة السبعين من حفل الجائزة في لندن، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقبل ساعات من الإعلان، برز اسم الإنجليزي هاري كين بقوة في التغطيات العالمية.
ووضعت مجلة «سبورتس اليستريتد» مهاجم بايرن ميونيخ ضمن أبرز الأسماء في النقاش حول الجائزة، بعدما سجل ستة أهداف خلال سبع مباريات مع إنجلترا في كأس العالم، إلى جانب حصيلته اللافتة على مستوى الأندية.
وفي تقرير نشرته الاثنين، تناولت تقارير صحافية سباق الكرة الذهبية قبل الكشف عن قائمة الثلاثين، وركزت على رودري وكيليان مبابي وهاري كين ضمن أبرز الأسماء الموجودة في دائرة النقاش، كما سلطت الضوء على آلية التصويت والفترة التي تحتسب خلالها إنجازات اللاعبين عند اختيار الفائز.
في المقابل، فرض الإسباني لامين يامال نفسه منافساً بارزاً بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم، ضمن قائمة ضمت أيضاً كيليان مبابي وليونيل ميسي ورودري وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وإيرلينغ هالاند.
وتشير أسواق التوقعات التي رصدتها التقارير الصحافية هذا الأسبوع إلى تصدر كين، يليه يامال ثم مبابي، بينما يتساوى رودري وكفاراتسخيليا في المؤشرات المنشورة، ويظهر ميسي وديمبيلي ومايكل أوليسيه ضمن مجموعة أخرى من الأسماء المتداولة.
وتظل هذه الأرقام مؤشرات لأسواق المراهنات وليست انعكاساً لتصويت الجائزة.
كما دخل رودري بقوة في النقاش بعد تتويج إسبانيا بالمونديال، بينما يبرز كفاراتسخيليا بين الأسماء التي ارتفعت أسهمها في النقاش الإعلامي خلال الأسابيع الأخيرة.
وبين موسم الأندية وتأثير كأس العالم، تبدو قائمة الثلاثاء أول اختبار حقيقي لخريطة المنافسة، قبل أن يبدأ العد التنازلي لمعرفة خليفة الفرنسي عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية في 2025.