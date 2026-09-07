«الدوري الإيطالي»: كالياري يحقق فوزه الثاني بإسقاط ليتشي

قدمت الصينية تشينغ تشين وين، المتأهلة من التصفيات، عودة مذهلة أخرى لتفجر مفاجأة بالفوز 7-5 و6-3 على البولندية إيغا شفيونتيك حاملة ستة ألقاب كبرى، في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الاثنين، بعدما قلبت تأخرها 5-صفر في المجموعة الافتتاحية لتبلغ دور الثمانية.

وشقت البطلة الأولمبية طريقها عبر التصفيات في ظل تراجع حاد في مسيرتها، لكنها استعادت أفضل مستوياتها في نيويورك، وتفوقت على منافسة كانت تتقدم عليها 7-1 في المواجهات المباشرة قبل مباراة الاثنين.

وأصبحت تشينغ أول لاعبة تتأهل من التصفيات إلى دور الثمانية في منافسات السيدات ببطولة أميركا المفتوحة منذ البريطانية إيما رادوكانو في عام 2021.

وقالت تشينغ، التي أعاقت إصابة مزمنة في المرفق الأيمن مسيرتها وأجبرتها على الخضوع لجراحة العام الماضي: «يجب القول إنني لم أبدأ المباراة بشكل جيد، لكنني وجدت إيقاعي تدريجياً. ركزت فقط على كل نقطة على حدة، ومع الوقت بدأت أقدم أداء أفضل».

وستواجه في الدور المقبل الفائزة من مواجهة اليابانية ناعومي أوساكا والقادمة من قازاخستان إيلينا ريباكينا.

الصينية تشينغ تشين وين تصافح البولندية إيغا شفيونتيك بعد الفوز عليها (أ.ف.ب)

ويبدو أن تشينغ تقدم أفضل ما لديها عندما تكون تحت الضغط، إذ عادت من تأخرها 5-صفر في المجموعة الفاصلة خلال مباراتها في الدور الثالث هذا الأسبوع، ونجحت في تكرار الأمر ذاته على ملعب «آرثر آش»، منقذة ثلاث نقاط لحسم المجموعة الأولى وسط تزايد إحباط شفيونتيك بطلة 2022.

وطلبت شفيونتيك وقتاً مستقطعاً للعلاج بعد الشوط الثالث من المجموعة الثانية، لكنها لم تبد متأثرة بالإصابة في الفخذ الأيسر عند عودتها إلى الملعب.

وكسرت تشينغ إرسال منافستها في الشوط السابع بضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط، ثم حسمت المباراة بكسر إرسال جديد عند النقطة الرابعة لحسم المباراة، لتترك شفيونتيك تبكي مجدداً بعد عامين من خسارة اللاعبة البولندية في قبل نهائي أولمبياد باريس أمام اللاعبة الصينية.

بطلة رولان غاروس الروسية ميرا أندرييفا تواصل مشوارها في بنيويورك (أ.ف.ب)

ومن جهتها، تأهلت حاملة لقب بطولة «رولان غاروس» الروسية ميرا أندرييفا الخامسة عالمياً، إلى أول ربع نهائي لها في البطولة.

وفازت البالغة 19 عاماً على الروسية الأصل، التي تمثل النمسا منذ نهاية عام 2025، أناستاسيا بوتابوفا (25) بثلاث مجموعات 5-7 و6-4 و6-3.

وبعد خسارتها في الدور الثالث ثم في دور الثمانية من دورتي تورونتو وسينسيناتي توالياً للألف نقطة، تواصل أندرييفا تسلق الدرجات في الجولة الأميركية الشمالية على الملاعب الصلبة.

وستخوض الأربعاء مواجهة لبلوغ نصف النهائي أمام لاعبة أميركية، إما المصنفة الرابعة عالمياً كوكو غوف أو إيفا يوفيتش (14).

وبلغت الروسية دور ربع النهائي في «ويمبلدون» عام 2025، لكنها لم تكن قد بلغت من قبل هذه المرحلة من المنافسات في أي بطولة كبرى تُقام على الملاعب الصلبة، إذ خرجت ثلاث مرات من دور الـ16 في بطولة «أستراليا المفتوحة».

ولم يكن عبورها يسيراً، إذ بدأت المباراة بشكل سيئ وفقدت إرسالها منذ البداية، ثم «أهدت» المجموعة الأولى لبوتابوفا، في شوط إرسال تخلله خطآن مزدوجان.

وفي ظل عدم انتظام أدائها في المجموعة الثانية، تمكنت من انتزاع المجموعة الثانية، بفضل كسر إرسال عند التعادل 3-3.

وبفرضها هيمنة متزايدة، سيطرت سريعاً على مجريات المجموعة الأخيرة، فيما أنهت منافستها المباراة باكية بعدما أصيبت في ركبتها اليسرى في الشوط الأخير وتم تضميدها.