«دورة الصين»: استبعاد ميدفيديف بعد «إصابته أحد المتفرجين»... وديوكوفيتش إلى النهائي

تم استبعاد دانييل ميدفيديف من مباراة قبل النهائي ببطولة الصين المفتوحة للتنس التي كان يخوضها ضد نوفاك ديوكوفيتش، بعد أن سدد كرة مرتدة نحو الجمهور، فأصابت أحد المتفرجين في عينه.

كان ميدفيديف، المصنف الخامس عالمياً، متأخراً في المباراة بنتيجة 7-5 و5-3، وكان قد خسر نقطة عندما ضرب الكرة التي ارتدت من الحائط.

وضرب الروسي في لحظة غضب كرة باتجاه المتفرجين الجالسين خلفه، بعدما ارتدت من اللوحات الإعلانية عند مؤخرة الملعب. ووضع المتفرج، الذي كان جالساً في الصف الأول، يديه على عينه اليسرى وبدا أنه يعاني من ألم وهو يغادر المدرجات بمساعدة موظفي الملعب.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش لحظة إبلاغه بتأهله لنهائي بكين بعد إقصاء ميدفيديف (رويترز)

وبعد لحظات، أبلغه حكم الكرسي بقرار استبعاده، ليمنح بذلك ديوكوفيتش بطاقة العبور إلى أول نهائي له منذ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وسيحاول الصربي البالغ 39 عاماً، الثلاثاء، إحراز اللقب الـ102 في مسيرته، عندما يواجه الأسترالي أليكس دي مينور (التاسع).