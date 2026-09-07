ساعات تفصل نجوم العالم عن قائمة الكرة الذهبية... وكأس العالم يعيد رسم السباق

تتجه أنظار كرة القدم العالمية، الثلاثاء، إلى الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وسط سباق مفتوح أعادت كأس العالم تشكيل ملامحه، ودفعت بعدد من النجوم إلى واجهة الترشيحات والتوقعات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية أن أسماء المرشحين ستُكشف في 8 سبتمبر (أيلول)، قبل إقامة النسخة السبعين من حفل الجائزة في لندن، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقبل ساعات من الإعلان، برز اسم الإنجليزي هاري كين بقوة في التغطيات العالمية.

ووضعت مجلة «سبورتس اليستريتد» مهاجم بايرن ميونيخ ضمن أبرز الأسماء في النقاش حول الجائزة، بعدما سجل ستة أهداف خلال سبع مباريات مع إنجلترا في كأس العالم، إلى جانب حصيلته اللافتة على مستوى الأندية.

وفي تقرير نشرته الاثنين، تناولت تقارير صحافية سباق الكرة الذهبية قبل الكشف عن قائمة الثلاثين، وركزت على رودري وكيليان مبابي وهاري كين ضمن أبرز الأسماء الموجودة في دائرة النقاش، كما سلطت الضوء على آلية التصويت والفترة التي تحتسب خلالها إنجازات اللاعبين عند اختيار الفائز.

في المقابل، فرض الإسباني لامين يامال نفسه منافساً بارزاً بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم، ضمن قائمة ضمت أيضاً كيليان مبابي وليونيل ميسي ورودري وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وإيرلينغ هالاند.

ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية بعدما قاد الأرجنتين لنهائي المونديال (رويترز)

وتشير أسواق التوقعات التي رصدتها التقارير الصحافية هذا الأسبوع إلى تصدر كين، يليه يامال ثم مبابي، بينما يتساوى رودري وكفاراتسخيليا في المؤشرات المنشورة، ويظهر ميسي وديمبيلي ومايكل أوليسيه ضمن مجموعة أخرى من الأسماء المتداولة.

وتظل هذه الأرقام مؤشرات لأسواق المراهنات وليست انعكاساً لتصويت الجائزة.

كما دخل رودري بقوة في النقاش بعد تتويج إسبانيا بالمونديال، بينما يبرز كفاراتسخيليا بين الأسماء التي ارتفعت أسهمها في النقاش الإعلامي خلال الأسابيع الأخيرة.

وبين موسم الأندية وتأثير كأس العالم، تبدو قائمة الثلاثاء أول اختبار حقيقي لخريطة المنافسة، قبل أن يبدأ العد التنازلي لمعرفة خليفة الفرنسي عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية في 2025.