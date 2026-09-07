الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط»: نتفهم غضب مدرب الخليج وجماهيره… سنعوض في القادم

أبدى رائد الشنقيطي، لاعب فريق الخليج، إحباطه بعد التعادل السلبي أمام الرياض، مؤكداً أن فريقه دخل المواجهة بحثاً عن النقاط الثلاث، إلا أن التوفيق لم يحالفه.

وقال الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «كنا نطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، لكن الله لم يكتب لنا الفوز. اللاعبون يشعرون بالإحباط؛ لأننا كنا نرغب في الانتصار، وسنسعى إلى التعويض خلال المباريات المقبلة».

️ | رائد الشنقيطي لاعب فريق #الخليج لـ«الشرق الأوسط»:- محبطون من التعادل، وعلينا أن نقدم أداء أفضل مما قدمناه. pic.twitter.com/ashlksGtwu — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 7, 2026

وعن المواجهة المقبلة، أوضح: «ستكون مباراة صعبة، لكننا سنعمل مع اللاعبين القادمين على الاستعداد لها بالصورة المطلوبة وتحقيق نتيجة إيجابية».

وحول البداية غير الجيدة للفريق وغضب المدرب، قال الشنقيطي: «من الطبيعي أن يغضب المدرب، وكذلك جماهير الخليج من حقها أن تشعر بعدم الرضا. سنعمل جميعاً بروح واحدة، ونتكاتف خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم الأفضل وتحقيق النتائج التي نتطلع إليها».