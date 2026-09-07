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أبها يعلن تعاقده مع الكاميروني نكودو

الكاميروني جورج كيفن نكودو (نادي أبها)
الكاميروني جورج كيفن نكودو (نادي أبها)
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أبها يعلن تعاقده مع الكاميروني نكودو

الكاميروني جورج كيفن نكودو (نادي أبها)
الكاميروني جورج كيفن نكودو (نادي أبها)

أعلن نادي أبها، رسمياً، تعاقده مع الجناح الكاميروني جورج كيفن نكودو، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال تحركاته الأخيرة، وقبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في دوري روشن السعودي.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في 16 أغسطس (آب) الماضي عن دخول إدارة أبها في مفاوضات مع نكودو، قبل أن تشير لاحقاً إلى توصل الطرفين إلى اتفاق، وصولاً إلى إعلان النادي إتمام الصفقة رسمياً.

ويعود نكودو، البالغ من العمر 31 عاماً، إلى منطقة عسير مجدداً، بعدما سبق له تمثيل ضمك، حيث عاش واحدة من أبرز فتراته في الملاعب السعودية، قبل انتقاله إلى الدرعية، ليبدأ الآن تجربة جديدة بقميص أبها.

ويمتلك الجناح الكاميروني مسيرة حافلة بالتجارب الأوروبية؛ إذ سبق له اللعب مع نانت ومارسيليا الفرنسيين، وتوتنهام وبيرنلي الإنجليزيين، وموناكو الفرنسي، وبشكتاش التركي، إلى جانب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

ويأتي انضمام نكودو في توقيت يستعد فيه أبها لمواجهة النصر؛ إذ يعزز اللاعب الخيارات الهجومية للفريق، مستفيداً من خبرته السابقة في الدوري السعودي ومعرفته بأجواء المنافسة والمنطقة، ما يمنحه فرصة الدخول سريعاً في حسابات الجهاز الفني.

وبإعلان الصفقة رسمياً، طوى أبها ملف المفاوضات مع نكودو، الذي كانت «الشرق الأوسط» قد كشفت تفاصيله منذ بدايته، ليصبح اللاعب أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق.

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الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط»: نتفهم غضب مدرب الخليج وجماهيره… سنعوض في القادم

رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
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الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط»: نتفهم غضب مدرب الخليج وجماهيره… سنعوض في القادم

رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)

أبدى رائد الشنقيطي، لاعب فريق الخليج، إحباطه بعد التعادل السلبي أمام الرياض، مؤكداً أن فريقه دخل المواجهة بحثاً عن النقاط الثلاث، إلا أن التوفيق لم يحالفه.

وقال الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «كنا نطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، لكن الله لم يكتب لنا الفوز. اللاعبون يشعرون بالإحباط؛ لأننا كنا نرغب في الانتصار، وسنسعى إلى التعويض خلال المباريات المقبلة».

وعن المواجهة المقبلة، أوضح: «ستكون مباراة صعبة، لكننا سنعمل مع اللاعبين القادمين على الاستعداد لها بالصورة المطلوبة وتحقيق نتيجة إيجابية».

وحول البداية غير الجيدة للفريق وغضب المدرب، قال الشنقيطي: «من الطبيعي أن يغضب المدرب، وكذلك جماهير الخليج من حقها أن تشعر بعدم الرضا. سنعمل جميعاً بروح واحدة، ونتكاتف خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم الأفضل وتحقيق النتائج التي نتطلع إليها».

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غوميز: افتقدنا التركيز الهجومي أمام الرياض

جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج (الشرق الأوسط)
جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج (الشرق الأوسط)
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غوميز: افتقدنا التركيز الهجومي أمام الرياض

جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج (الشرق الأوسط)
جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج (الشرق الأوسط)

أبدى جوزيه غوميز، مدرب فريق الخليج، حزنه عقب التعادل السلبي أمام الرياض، مؤكداً أن فريقه كان يتطلع إلى تحقيق انتصاره الأول، لكنه لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حزين لهذه النتيجة؛ كنا نريد تحقيق الفوز الأول، وسعينا من أجله، لكن التوفيق لم يحالفنا رغم سيطرتنا على مجريات اللقاء».

وعن عجز الخليج عن التسجيل رغم امتلاكه عناصر هجومية مميزة، قال غوميز رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «سيطرنا على المباراة، لكننا لم نسدد بالشكل المطلوب، ولم تنعكس سيطرتنا على فاعليتنا الهجومية. افتقدنا التركيز في الثلث الأخير، وأرى أنه كان بإمكاننا تحقيق الفوز الأول».

وأضاف: «علينا تطوير أدائنا الهجومي في المباريات المقبلة حتى نتمكن من تحقيق الانتصارات».

وحول تسجيل الفريق تعادله الرابع، وما إذا كان الخليج يعاني فنياً، أوضح غوميز: «لا أعتقد أن لدينا مشكلات كبيرة في الجانب الدفاعي كما يتصور البعض، رغم خسارتنا أمام الهلال ونيوم، لكننا نحتاج إلى التطور هجومياً والوصول إلى المرمى بصورة أفضل واستثمار الفرص».

وتابع: «يتعين علينا تكثيف العمل على هذا الجانب، ورغم أن ضغط المباريات لا يمنحنا، مثل بقية الفرق، مساحة زمنية واسعة للتصحيح، فإننا سنواصل العمل من أجل تطوير الأداء وتحسين النتائج».

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دولاك: التعادل مع الخليج مكسب في ظل الغيابات

ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (الشرق الأوسط)
ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (الشرق الأوسط)
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دولاك: التعادل مع الخليج مكسب في ظل الغيابات

ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (الشرق الأوسط)
ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (الشرق الأوسط)

أبدى ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض، رضاه عن التعادل السلبي أمام الخليج، مؤكداً أن النقطة تُعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي واجهها فريقه، من غيابات وإصابات ونقص في عدد من العناصر الأساسية.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أنا سعيد بالنتيجة، وكررت للاعبين في غرفة الملابس أنها إيجابية. قدموا مباراة جيدة وبذلوا جهداً كبيراً، خصوصاً أننا حضرنا من خارج المنطقة الشرقية في أجواء صعبة، إلى جانب الإصابات والظروف التي مررنا بها».

وأضاف: «لو خضنا المباراة بصفوف مكتملة، لما كنت سعيداً بالتعادل، لكن بالنظر إلى ظروفنا، فإن الحصول على نقطة يُعد أمراً جيداً».

وعن مدى رضاه عن بداية الرياض، وإمكانية تكرار سيناريو المعاناة الذي واجهه الفريق في المواسم الماضية، قال دولاك رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «شاركنا بمجموعة من الأسماء الشابة، من بينهم عصام بحري وعدد من اللاعبين الواعدين. لو كنا مكتملين بجميع العناصر التي نرغب في الاعتماد عليها، لشعرنا بالحسرة على التعادل، لكن في ظل هذه الظروف علينا أن نكون واقعيين، ونرضى بالنقطة، بل ونسعد بها».

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