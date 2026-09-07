أبها يعلن تعاقده مع الكاميروني نكودو

أعلن نادي أبها، رسمياً، تعاقده مع الجناح الكاميروني جورج كيفن نكودو، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال تحركاته الأخيرة، وقبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في دوري روشن السعودي.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في 16 أغسطس (آب) الماضي عن دخول إدارة أبها في مفاوضات مع نكودو، قبل أن تشير لاحقاً إلى توصل الطرفين إلى اتفاق، وصولاً إلى إعلان النادي إتمام الصفقة رسمياً.

ويعود نكودو، البالغ من العمر 31 عاماً، إلى منطقة عسير مجدداً، بعدما سبق له تمثيل ضمك، حيث عاش واحدة من أبرز فتراته في الملاعب السعودية، قبل انتقاله إلى الدرعية، ليبدأ الآن تجربة جديدة بقميص أبها.

ويمتلك الجناح الكاميروني مسيرة حافلة بالتجارب الأوروبية؛ إذ سبق له اللعب مع نانت ومارسيليا الفرنسيين، وتوتنهام وبيرنلي الإنجليزيين، وموناكو الفرنسي، وبشكتاش التركي، إلى جانب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

ويأتي انضمام نكودو في توقيت يستعد فيه أبها لمواجهة النصر؛ إذ يعزز اللاعب الخيارات الهجومية للفريق، مستفيداً من خبرته السابقة في الدوري السعودي ومعرفته بأجواء المنافسة والمنطقة، ما يمنحه فرصة الدخول سريعاً في حسابات الجهاز الفني.

وبإعلان الصفقة رسمياً، طوى أبها ملف المفاوضات مع نكودو، الذي كانت «الشرق الأوسط» قد كشفت تفاصيله منذ بدايته، ليصبح اللاعب أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق.