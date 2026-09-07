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عالم الاعمال

«داماك ديجيتال» و«فودافون تركيا» تفتتحان مركز بيانات في منطقة بحر إيجه

باستثمار قيمته 100 مليون دولار

وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو ومسؤولون من «فودافون تركيا» و«داماك ديجيتال» خلال افتتاح مركز البيانات في إزمير (الشرق الأوسط)
وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو ومسؤولون من «فودافون تركيا» و«داماك ديجيتال» خلال افتتاح مركز البيانات في إزمير (الشرق الأوسط)
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«داماك ديجيتال» و«فودافون تركيا» تفتتحان مركز بيانات في منطقة بحر إيجه

وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو ومسؤولون من «فودافون تركيا» و«داماك ديجيتال» خلال افتتاح مركز البيانات في إزمير (الشرق الأوسط)
وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو ومسؤولون من «فودافون تركيا» و«داماك ديجيتال» خلال افتتاح مركز البيانات في إزمير (الشرق الأوسط)

افتتحت «داماك ديجيتال» و«فودافون تركيا» المرحلة الأولى من مركز بيانات جديد في مدينة إزمير، باستثمار يبلغ نحو 100 مليون دولار، ضمن شراكة طويلة الأجل بين الشركتين تستهدف ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى نحو 300 مليون دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية في تركيا.

ويبدأ المركز، الذي تصفه الشركتان بأنه الأكبر في منطقة بحر إيجه، بطاقة تشغيلية تبلغ 4 ميغاواط، على أن ترتفع مستقبلاً إلى 20 ميغاواط، في وقت يزداد فيه الطلب على البنية التحتية اللازمة للحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.

ويمتد مركز بيانات إزمير على مساحة 7500 متر مربع، ويتسع لأكثر من 650 خزانة بيانات، بينما صُممت بنيته التحتية لاستيعاب أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ودعم أحدث تقنيات وحدات معالجة الرسوميات، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك» و«داماك ديجيتال»، إن المشروع يمثل محطة في مسيرة التحول الرقمي لتركيا، ويعكس ثقة المجموعة بآفاق نمو بنيتها التحتية الرقمية على المدى الطويل.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات القائمة على البيانات تعيد تشكيل الاقتصادات؛ ما يجعل البنية التحتية الرقمية المتقدمة عاملاً متزايد الأهمية في تعزيز التنافسية والابتكار والنمو المستدام.

وأشار سجواني إلى أن الشراكة تجمع بين الخبرات المحلية لـ«فودافون تركيا» وخبرة «داماك ديجيتال» في تطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف إنشاء قدرات قابلة للتوسع ومهيأة لمتطلبات التقنيات المستقبلية.

من جانبه، قال إنجين أكسوي، الرئيس التنفيذي لـ«فودافون تركيا»، إن المشروع يأتي امتداداً لاستثمارات الشركة طويلة الأجل في البنية التحتية الرقمية للبلاد، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدماتها لأكثر من 25 مليون مشترك في الهاتف المحمول، إلى جانب ملايين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلاف المؤسسات الكبرى.

وأوضح أكسوي أن إنجاز مركز إزمير استغرق نحو عام ونصف العام، لافتاً إلى أن المنشأة ستسهم في توسيع البنية التحتية لـ«فودافون»، وتعزيز القدرات السحابية وسيادة البيانات في تركيا، في ظل ازدياد احتياجات الشركات إلى معالجة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وافتُتح المركز خلال حفل رسمي بحضور وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورالوغلو، والرئيس التنفيذي لـ«فودافون تركيا» إنجين أكسوي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في «داماك ديجيتال».

ويتضمن المركز أنظمة أمنية تتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب هيكل قابل للتوسع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الطلب، كما استخدمت في بنائه تقنية للعزل الزلزالي بهدف تعزيز قدرته على مواجهة الزلازل والمخاطر الطبيعية، وضمان استمرارية التشغيل.

وتراهن الشركتان كذلك على الموقع الجغرافي لإزمير، وقربها من محطات الكابلات البحرية التي تربط أوروبا وأفريقيا وآسيا، بما يمكن أن يدعم دور المدينة بوصفها مركزاً للبيانات والاتصال يخدم السوق التركية ومنطقة البحر المتوسط.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية «داماك ديجيتال» للتوسع في تطوير وتشغيل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية في عدد من الأسواق، بالتزامن مع النمو المتسارع عالمياً في الطلب على القدرات الحاسوبية ومراكز البيانات المهيأة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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عالم الاعمال

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية
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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية

وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي وإحدى أكبر شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، اتفاقية رعاية استراتيجية للمؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل، الذي يُقام في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc.

شراكة استراتيجية لدعم البحث والابتكار

وبموجب الاتفاقية، تشارك مجموعة stc بصفتها راعياً استراتيجياً للمؤتمر، الذي يشكل منصة دولية تجمع نخبة من الباحثين والمتخصصين والمبتكرين والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث المستجدات والتطورات في مجالات أبحاث الإعاقة والرعاية الصحية والتأهيل.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً للشراكة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc، وفي إطار التزام المجموعة بدعم القطاع غير الربحي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام في المبادرات التي تعزز جودة حياتهم، ودعم الجهود البحثية والعلمية في مجال الإعاقة.

رعاية ملكية وبرنامج علمي دولي

ويُقام المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض، ويستعرض أحدث التطورات العلمية والبحثية والتقنية في مجال الإعاقة والتأهيل، من خلال برنامج علمي يجمع خبرات محلية ودولية في عدد من التخصصات.

مشاركة دولية واسعة في جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

ويتضمن المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الرابعة، التي استقطبت أكثر من 770 مشاركة من أكثر من 111 دولة من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس الحضور الدولي للجائزة ومكانتها في دعم البحث العلمي المتخصص في مجال الإعاقة.

هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة

كما يشهد المؤتمر إقامة هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة كفعالية مصاحبة، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة ذات أثر مستدام.

أكثر من 530 مشاركة علمية

واستقبل المؤتمر أكثر من 530 مشاركة علمية، بما يعكس اتساع المشاركة البحثية الدولية والاهتمام المتزايد بتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول العلمية والتطبيقية المرتبطة بالإعاقة والتأهيل.

وتتناول جلسات المؤتمر مستجدات الرعاية الصحية والتأهيلية، والتقنيات الحديثة، ودور الطب والعلاج متعدد التخصصات في تحسين النتائج وجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الموضوعات العلمية والبحثية ذات الصلة.

شراكة ممتدة بين المركز ومجموعة stc

وشهدت النسخة السادسة من المؤتمر، التي أُقيمت عام 2022، مشاركة مجموعة stc ضمن إطار شراكتها طويلة الأمد والمستمرة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ودعم جهوده الرامية إلى تطوير الأبحاث وتعزيز المعرفة في مجال الإعاقة.

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عالم الاعمال

«الأهلي السعودي» يعيّن فواز الثميري نائباً للرئيس التنفيذي

مقر البنك الأهلي في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر البنك الأهلي في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
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«الأهلي السعودي» يعيّن فواز الثميري نائباً للرئيس التنفيذي

مقر البنك الأهلي في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر البنك الأهلي في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة البنك الأهلي السعودي تعيين فواز بن عبد الله الثميري نائباً للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، بدءاً من 3 سبتمبر (أيلول) 2026، في خطوة تأتي ضمن مساعي المجموعة لتعزيز هيكلها القيادي وتطوير نموذجها التشغيلي، بما يدعم تكامل أعمالها ورفع كفاءة الأداء.

وقالت المجموعة إن التعيين يأتي بالتزامن مع استمرار نمو أعمالها واتساع نطاق أنشطتها، وفي إطار العمل على تحقيق أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو وتقديم قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين.

فواز الثميري نائباً للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)

ويمتلك الثميري خبرة مصرفية وقيادية اكتسبها خلال مسيرته في البنك الأهلي السعودي، وتولى خلالها عدداً من المناصب القيادية في مجالات الخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية.

وشغل الثميري منصب رئيس المتاجرة، قبل أن يتولى رئاسة الاستثمارات الاستراتيجية، ثم منصب رئيس مصرفية النقد والتجارة العالمية، وصولاً إلى رئاسة مجموعة أعمال الخزينة.

ويحمل الثميري درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما شارك في عدد من البرامج القيادية لدى جامعات عالمية.

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أخبار السعودية الاقتصاد السعودي بنوك السعودية
عالم الاعمال

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة «HONOR»، المتخصصة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن استراتيجيتها الجديدة للعلامة التجارية «Dare to Be»، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة التي تتجه من حضورها التقليدي في سوق الهواتف الذكية إلى بناء منظومة أوسع من الأجهزة، والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتجمع الاستراتيجية الجديدة تقنيات «HONOR» ومنتجاتها وشراكاتها وطموحاتها المستقبلية ضمن توجه موحد، يركز على تطوير طريقة عمل الأجهزة والخدمات والذكاء الاصطناعي معاً، بهدف تقديم تجارب أكثر ذكاءً، وترابطاً، وسهولة، وتتمحور حول احتياجات الإنسان.

من الهواتف إلى الأجهزة الذكية

وتدخل «HONOR» مرحلة جديدة تتجاوز فيها قطاع الهواتف الذكية التقليدي، لتطوير أشكال جديدة من الأجهزة، والتجارب الذكية. ويأتي هاتف HONOR Robot Phone في مقدمة الأمثلة على هذا التحول، إذ يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتجسد ونظام كاميرا روبوتي متكامل، ليقدم جيلاً جديداً من الأجهزة القادرة على الحركة، والاستجابة، والتفاعل مع المستخدم والبيئة المحيطة به.

ويعكس الجهاز توجه الشركة نحو نقل الذكاء الاصطناعي من مجموعة من المزايا والوظائف إلى عنصر أساسي في طريقة عمل الأجهزة، وتفاعلها مع المستخدمين.

وتواصل «HONOR» في الوقت ذاته توسيع منظومتها لتشمل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها من الأجهزة الذكية، بهدف توفير تجارب أكثر ترابطاً، وتكاملاً.

«خطة ألفا» تقود التحول

وتشكل «خطة ألفا: من الرؤية إلى الواقع» (ALPHA PLAN: From Vision to Reality) الأساس الاستراتيجي لتحول «HONOR»، وقد استعرضت الشركة هذه الرؤية خلال مؤتمر LEAP 2026 في الرياض.

وتستهدف الخطة بناء منظومة مفتوحة ومترابطة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تجمع بين الأجهزة الذكية، والروبوتات، والبرمجيات من الجيل الجديد.

ويأتي نظام التشغيل Agentic OS في صميم هذه الرؤية، إذ صُمم لفهم احتياجات المستخدم بصورة أفضل، والمساعدة في تنفيذ المهام الأكثر تعقيداً، بما يجعل التفاعل مع التكنولوجيا أكثر طبيعية، وسهولة، واستباقية، مع ربط التجارب بين مختلف الأجهزة.

الذكاء الاصطناعي والتصوير

ويمثل التصوير أحد مجالات الابتكار الرئيسة لدى «HONOR»، حيث تواصل الشركة من خلال AiMAGE تطوير التصوير بالهواتف الذكية، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتصوير الحاسوبي.

كما تتعاون «HONOR» مع «ARRI»، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة الأفلام، والتصوير الاحترافي. وتهدف الشراكة، من خلال الجمع بين خبرة «ARRI» في علوم ومعالجة الصور وقدرات «HONOR» في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأجهزة، إلى تقريب تقنيات التصوير السينمائي الاحترافي من مستخدمي الهواتف الذكية.

نمو قوي في الشرق الأوسط

وتدخل «HONOR» هذه المرحلة مدعومة بأداء قوي في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب أحدث تقرير صادر عن «Omdia»، حققت الشركة نمواً بنسبة 35 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، لتصبح ثاني أكبر علامة للهواتف الذكية في المنطقة، والوحيدة بين العلامات الرائدة التي حققت نمواً خلال فترة تراجعت فيها شحنات الهواتف الذكية في المنطقة بنسبة 13 في المائة.

ويعكس هذا الأداء تنامي قوة العلامة، ومحفظة منتجاتها، وحضورها في الأسواق، ويوفر أساساً لمرحلة جديدة من النمو، مع توسع «HONOR» من الهواتف الذكية إلى منظومة أوسع من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال «Dare to Be»، تؤكد «HONOR» طموحها لدفع حدود الابتكار، وتطوير تجارب جديدة تتيح للإنسان والذكاء الاصطناعي العمل معاً لتحقيق المزيد.