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عالم الاعمال

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية

للمؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية
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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية

وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي وإحدى أكبر شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، اتفاقية رعاية استراتيجية للمؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل، الذي يُقام في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc.

شراكة استراتيجية لدعم البحث والابتكار

وبموجب الاتفاقية، تشارك مجموعة stc بصفتها راعياً استراتيجياً للمؤتمر، الذي يشكل منصة دولية تجمع نخبة من الباحثين والمتخصصين والمبتكرين والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث المستجدات والتطورات في مجالات أبحاث الإعاقة والرعاية الصحية والتأهيل.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً للشراكة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc، وفي إطار التزام المجموعة بدعم القطاع غير الربحي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام في المبادرات التي تعزز جودة حياتهم، ودعم الجهود البحثية والعلمية في مجال الإعاقة.

رعاية ملكية وبرنامج علمي دولي

ويُقام المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض، ويستعرض أحدث التطورات العلمية والبحثية والتقنية في مجال الإعاقة والتأهيل، من خلال برنامج علمي يجمع خبرات محلية ودولية في عدد من التخصصات.

مشاركة دولية واسعة في جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

ويتضمن المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الرابعة، التي استقطبت أكثر من 770 مشاركة من أكثر من 111 دولة من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس الحضور الدولي للجائزة ومكانتها في دعم البحث العلمي المتخصص في مجال الإعاقة.

هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة

كما يشهد المؤتمر إقامة هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة كفعالية مصاحبة، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة ذات أثر مستدام.

أكثر من 530 مشاركة علمية

واستقبل المؤتمر أكثر من 530 مشاركة علمية، بما يعكس اتساع المشاركة البحثية الدولية والاهتمام المتزايد بتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول العلمية والتطبيقية المرتبطة بالإعاقة والتأهيل.

وتتناول جلسات المؤتمر مستجدات الرعاية الصحية والتأهيلية، والتقنيات الحديثة، ودور الطب والعلاج متعدد التخصصات في تحسين النتائج وجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الموضوعات العلمية والبحثية ذات الصلة.

شراكة ممتدة بين المركز ومجموعة stc

وشهدت النسخة السادسة من المؤتمر، التي أُقيمت عام 2022، مشاركة مجموعة stc ضمن إطار شراكتها طويلة الأمد والمستمرة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ودعم جهوده الرامية إلى تطوير الأبحاث وتعزيز المعرفة في مجال الإعاقة.

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عالم الاعمال

«الأهلي السعودي» يعيّن فواز الثميري نائباً للرئيس التنفيذي

مقر البنك الأهلي في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر البنك الأهلي في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
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«الأهلي السعودي» يعيّن فواز الثميري نائباً للرئيس التنفيذي

مقر البنك الأهلي في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر البنك الأهلي في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة البنك الأهلي السعودي تعيين فواز بن عبد الله الثميري نائباً للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، بدءاً من 3 سبتمبر (أيلول) 2026، في خطوة تأتي ضمن مساعي المجموعة لتعزيز هيكلها القيادي وتطوير نموذجها التشغيلي، بما يدعم تكامل أعمالها ورفع كفاءة الأداء.

وقالت المجموعة إن التعيين يأتي بالتزامن مع استمرار نمو أعمالها واتساع نطاق أنشطتها، وفي إطار العمل على تحقيق أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو وتقديم قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين.

فواز الثميري نائباً للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)

ويمتلك الثميري خبرة مصرفية وقيادية اكتسبها خلال مسيرته في البنك الأهلي السعودي، وتولى خلالها عدداً من المناصب القيادية في مجالات الخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية.

وشغل الثميري منصب رئيس المتاجرة، قبل أن يتولى رئاسة الاستثمارات الاستراتيجية، ثم منصب رئيس مصرفية النقد والتجارة العالمية، وصولاً إلى رئاسة مجموعة أعمال الخزينة.

ويحمل الثميري درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما شارك في عدد من البرامج القيادية لدى جامعات عالمية.

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عالم الاعمال

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة «HONOR»، المتخصصة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن استراتيجيتها الجديدة للعلامة التجارية «Dare to Be»، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة التي تتجه من حضورها التقليدي في سوق الهواتف الذكية إلى بناء منظومة أوسع من الأجهزة، والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتجمع الاستراتيجية الجديدة تقنيات «HONOR» ومنتجاتها وشراكاتها وطموحاتها المستقبلية ضمن توجه موحد، يركز على تطوير طريقة عمل الأجهزة والخدمات والذكاء الاصطناعي معاً، بهدف تقديم تجارب أكثر ذكاءً، وترابطاً، وسهولة، وتتمحور حول احتياجات الإنسان.

من الهواتف إلى الأجهزة الذكية

وتدخل «HONOR» مرحلة جديدة تتجاوز فيها قطاع الهواتف الذكية التقليدي، لتطوير أشكال جديدة من الأجهزة، والتجارب الذكية. ويأتي هاتف HONOR Robot Phone في مقدمة الأمثلة على هذا التحول، إذ يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتجسد ونظام كاميرا روبوتي متكامل، ليقدم جيلاً جديداً من الأجهزة القادرة على الحركة، والاستجابة، والتفاعل مع المستخدم والبيئة المحيطة به.

ويعكس الجهاز توجه الشركة نحو نقل الذكاء الاصطناعي من مجموعة من المزايا والوظائف إلى عنصر أساسي في طريقة عمل الأجهزة، وتفاعلها مع المستخدمين.

وتواصل «HONOR» في الوقت ذاته توسيع منظومتها لتشمل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها من الأجهزة الذكية، بهدف توفير تجارب أكثر ترابطاً، وتكاملاً.

«خطة ألفا» تقود التحول

وتشكل «خطة ألفا: من الرؤية إلى الواقع» (ALPHA PLAN: From Vision to Reality) الأساس الاستراتيجي لتحول «HONOR»، وقد استعرضت الشركة هذه الرؤية خلال مؤتمر LEAP 2026 في الرياض.

وتستهدف الخطة بناء منظومة مفتوحة ومترابطة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تجمع بين الأجهزة الذكية، والروبوتات، والبرمجيات من الجيل الجديد.

ويأتي نظام التشغيل Agentic OS في صميم هذه الرؤية، إذ صُمم لفهم احتياجات المستخدم بصورة أفضل، والمساعدة في تنفيذ المهام الأكثر تعقيداً، بما يجعل التفاعل مع التكنولوجيا أكثر طبيعية، وسهولة، واستباقية، مع ربط التجارب بين مختلف الأجهزة.

الذكاء الاصطناعي والتصوير

ويمثل التصوير أحد مجالات الابتكار الرئيسة لدى «HONOR»، حيث تواصل الشركة من خلال AiMAGE تطوير التصوير بالهواتف الذكية، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتصوير الحاسوبي.

كما تتعاون «HONOR» مع «ARRI»، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة الأفلام، والتصوير الاحترافي. وتهدف الشراكة، من خلال الجمع بين خبرة «ARRI» في علوم ومعالجة الصور وقدرات «HONOR» في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأجهزة، إلى تقريب تقنيات التصوير السينمائي الاحترافي من مستخدمي الهواتف الذكية.

نمو قوي في الشرق الأوسط

وتدخل «HONOR» هذه المرحلة مدعومة بأداء قوي في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب أحدث تقرير صادر عن «Omdia»، حققت الشركة نمواً بنسبة 35 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، لتصبح ثاني أكبر علامة للهواتف الذكية في المنطقة، والوحيدة بين العلامات الرائدة التي حققت نمواً خلال فترة تراجعت فيها شحنات الهواتف الذكية في المنطقة بنسبة 13 في المائة.

ويعكس هذا الأداء تنامي قوة العلامة، ومحفظة منتجاتها، وحضورها في الأسواق، ويوفر أساساً لمرحلة جديدة من النمو، مع توسع «HONOR» من الهواتف الذكية إلى منظومة أوسع من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال «Dare to Be»، تؤكد «HONOR» طموحها لدفع حدود الابتكار، وتطوير تجارب جديدة تتيح للإنسان والذكاء الاصطناعي العمل معاً لتحقيق المزيد.

عالم الاعمال

مجموعة «stc» تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال «ليب 2026»

مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
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مجموعة «stc» تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال «ليب 2026»

مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

تستعرض مجموعة «stc»، مُمَكِّن التحول الرقمي، بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية، نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في ثلاث وجهات رائدة في البحر الأحمر، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «ليب 2026» المنعقد خلال الفترة الممتدة بين 31 أغسطس (آب) و3 سبتمبر (أيلول) في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويقدم النظام، الذي طوَّرته شركة «iot squared» التابعة للمجموعة، عرضاً افتراضياً مباشراً فائق الدقة يشمل ثلاث وجهات رئيسية تمتد على مساحة 10 كيلومترات مربعة، بما في ذلك كل من جزيرة شورى و«تيرتل باي»، من خلال الجمع بين التصوير الافتراضي للمواقع والمعلومات المباشرة من البيئات الفعلية، في استعراض مذهل لقدرة التقنيات المتقدمة على دعم جهود العمليات التشغيلية للوجهات السياحية والارتقاء بتجربة الزوار.

ويعد هذا النظام الذي يعتمد على حلول التوأم الرقمي بمثابة نسخة افتراضية لمكان حقيقي، تعكس الأحداث الجارية في الوقت الحقيقي. ويجمع النظام بين صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة وبيانات النمذجة ثلاثية الأبعاد والبيانات اللحظية التي يتم جمعها بشكل مباشر من المستشعرات والأنظمة التشغيلية الموجودة في المباني والمركبات والبيئات الطبيعية. ويتميز هذا النموذج المتطور بخاصية التحديث الذاتي عند توفر بيانات أو صور جديدة، والتي تحد من الحاجة إلى إجراء مسوحات جوية متكررة وتضمن توفير محاكاة فعلية للظروف البرية والبحرية والجوية في الوجهة.

ويعتمد النظام على منصة العمليات الذكية «Nucleus» من «iot squared»، والتي تضمّ أنظمة متخصصة تمنح كل فريق رؤية تتناسب مع مسؤولياته، بما في ذلك نظام إدارة تجربة الضيوف لإجراء عمليات رصد شاملة لرحلة الضيوف، ونظام إدارة التنقل للإشراف على حركة التنقل والمرور، ونظام إدارة البيئة لمتابعة مختلف المؤشرات في المباني والمرافق والبيئات المحيطة، ونظام إدارة العمليات البحرية لرصد الظروف في البيئة البحرية، فيما يدعم نظام تجربة الزوار مختلف جوانب التجربة السياحية في الوجهة.

ويواصل كل فريق إدارة مهامه بشكل مستقل، في حين تربط المنصة مختلف العمليات ضمن بيئة تشغيلية موحّدة بدلاً من الاعتماد على أنظمة منفصلة. كما تتيح المنصة للفرق محاكاة سيناريوهات متعددة وتحديد آثارها المحتملة بشكل استباقي، مثل تغيرات الطقس وأعداد الزوار وحركة المركبات.

وتظهر القيمة الحقيقية لهذا النظام بوضوح من خلال السيناريوهات التشغيلية المباشرة. وعلى سبيل المثال، عند اختتام فعالية ضخمة ومغادرة آلاف الضيوف في وقت واحد، يتيح نظام إدارة التنقل دراسة الخيارات المتاحة، سواء بزيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل، أو تعديل وتيرة تشغيل الحافلات، أو إعادة توزيع الفرق الميدانية، مع محاكاة التأثيرات المحتملة لتلك الخيارات واتخاذ قرارات مدروسة بشأنها.

وفي حالات الطوارئ، يمكن للفرق تقييم آثار إخراج منطقة من الخدمة والتخطيط بشكل استباقي للاستجابة المناسبة. وبدلاً من الاكتفاء برصد الأحداث، تقوم المنصة بتحليل البيانات وتقديم رؤى تدعم القرارات الاستباقية وتعزز سرعة الاستجابة.

ويغطي نطاق الرصد البيئات البرية والبحرية، ويمتد تحت سطح الماء، بما يتيح متابعة المؤشرات المرتبطة بمختلف الموائل الطبيعية. ويستند المشهد التشغيلي الذي يظهر للمشغّلين إلى بيانات حية تجمعها أجهزة الاستشعار مباشرة بدلاً من المحاكاة البصرية فقط، مع تنبيهات تلقائية عندما يتجاوز أي مؤشر النطاق المتوقع، بما يشمل سرعة الرياح وحالة البحر ودرجة الحرارة وجودة الهواء.

وتعتزم شركة «البحر الأحمر الدولية» دمج نظام تجربة الزوار ضمن موقعها الإلكتروني، بما يتيح للزوار إجراء زيارة افتراضية للوجهة، والتخطيط لأنشطتهم، والحصول على خطة مقترحة للزيارة وفق الظروف اللحظية في الوجهة، مع إمكانية الحجز مباشرة عبر الموقع.

وقال عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة iot squared: «انطلقنا في تطوير هذه التقنية من فهم عميق لاحتياجات الوجهة، وقمنا بتصميمها لتقديم حلول عملية تلبي متطلباتها وتمكّن كل إدارة تشغيلية من تحسين عملياتها. وتجمع المنصة بين كافة العمليات في بيئة تشغيلية واحدة تمكّن شركة البحر الأحمر الدولية من تحسين إدارة الوجهة والارتقاء بتجربة الزوار. وقد أسهم هذا النهج العملي في تسريع تطوير المشروع وإنجازه في وقت قياسي».

ويأتي هذا التعاون في إطار مشاركة مجموعة «stc» في مؤتمر «ليب 2026»، حيث تستعرض حلولها وتقنياتها المتقدمة لقطاعات السياحة والرياضة والخدمات اللوجستية والإنشاءات والتطوير العقاري. وتستعرض المجموعة، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر للعام الخامس على التوالي، الدور المحوري للبنية التحتية الرقمية في تطوير الوجهات والمرافق، وتحسين عملياتها، وتقديم تجارب استثنائية للزوار والمستخدمين.

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