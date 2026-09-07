مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc يوقّعان اتفاقية رعاية استراتيجية

وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي وإحدى أكبر شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، اتفاقية رعاية استراتيجية للمؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل، الذي يُقام في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc.

شراكة استراتيجية لدعم البحث والابتكار

وبموجب الاتفاقية، تشارك مجموعة stc بصفتها راعياً استراتيجياً للمؤتمر، الذي يشكل منصة دولية تجمع نخبة من الباحثين والمتخصصين والمبتكرين والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث المستجدات والتطورات في مجالات أبحاث الإعاقة والرعاية الصحية والتأهيل.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً للشراكة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة stc، وفي إطار التزام المجموعة بدعم القطاع غير الربحي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام في المبادرات التي تعزز جودة حياتهم، ودعم الجهود البحثية والعلمية في مجال الإعاقة.

رعاية ملكية وبرنامج علمي دولي

ويُقام المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض، ويستعرض أحدث التطورات العلمية والبحثية والتقنية في مجال الإعاقة والتأهيل، من خلال برنامج علمي يجمع خبرات محلية ودولية في عدد من التخصصات.

مشاركة دولية واسعة في جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

ويتضمن المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الرابعة، التي استقطبت أكثر من 770 مشاركة من أكثر من 111 دولة من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس الحضور الدولي للجائزة ومكانتها في دعم البحث العلمي المتخصص في مجال الإعاقة.

هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة

كما يشهد المؤتمر إقامة هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة كفعالية مصاحبة، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة ذات أثر مستدام.

أكثر من 530 مشاركة علمية

واستقبل المؤتمر أكثر من 530 مشاركة علمية، بما يعكس اتساع المشاركة البحثية الدولية والاهتمام المتزايد بتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول العلمية والتطبيقية المرتبطة بالإعاقة والتأهيل.

وتتناول جلسات المؤتمر مستجدات الرعاية الصحية والتأهيلية، والتقنيات الحديثة، ودور الطب والعلاج متعدد التخصصات في تحسين النتائج وجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الموضوعات العلمية والبحثية ذات الصلة.

شراكة ممتدة بين المركز ومجموعة stc

وشهدت النسخة السادسة من المؤتمر، التي أُقيمت عام 2022، مشاركة مجموعة stc ضمن إطار شراكتها طويلة الأمد والمستمرة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ودعم جهوده الرامية إلى تطوير الأبحاث وتعزيز المعرفة في مجال الإعاقة.