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عالم الاعمال

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«HONOR» تطلق استراتيجية «Dare to Be» للتحول إلى منظومة عالمية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة «HONOR»، المتخصصة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن استراتيجيتها الجديدة للعلامة التجارية «Dare to Be»، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة التي تتجه من حضورها التقليدي في سوق الهواتف الذكية إلى بناء منظومة أوسع من الأجهزة، والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتجمع الاستراتيجية الجديدة تقنيات «HONOR» ومنتجاتها وشراكاتها وطموحاتها المستقبلية ضمن توجه موحد، يركز على تطوير طريقة عمل الأجهزة والخدمات والذكاء الاصطناعي معاً، بهدف تقديم تجارب أكثر ذكاءً، وترابطاً، وسهولة، وتتمحور حول احتياجات الإنسان.

من الهواتف إلى الأجهزة الذكية

وتدخل «HONOR» مرحلة جديدة تتجاوز فيها قطاع الهواتف الذكية التقليدي، لتطوير أشكال جديدة من الأجهزة، والتجارب الذكية. ويأتي هاتف HONOR Robot Phone في مقدمة الأمثلة على هذا التحول، إذ يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتجسد ونظام كاميرا روبوتي متكامل، ليقدم جيلاً جديداً من الأجهزة القادرة على الحركة، والاستجابة، والتفاعل مع المستخدم والبيئة المحيطة به.

ويعكس الجهاز توجه الشركة نحو نقل الذكاء الاصطناعي من مجموعة من المزايا والوظائف إلى عنصر أساسي في طريقة عمل الأجهزة، وتفاعلها مع المستخدمين.

وتواصل «HONOR» في الوقت ذاته توسيع منظومتها لتشمل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها من الأجهزة الذكية، بهدف توفير تجارب أكثر ترابطاً، وتكاملاً.

«خطة ألفا» تقود التحول

وتشكل «خطة ألفا: من الرؤية إلى الواقع» (ALPHA PLAN: From Vision to Reality) الأساس الاستراتيجي لتحول «HONOR»، وقد استعرضت الشركة هذه الرؤية خلال مؤتمر LEAP 2026 في الرياض.

وتستهدف الخطة بناء منظومة مفتوحة ومترابطة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تجمع بين الأجهزة الذكية، والروبوتات، والبرمجيات من الجيل الجديد.

ويأتي نظام التشغيل Agentic OS في صميم هذه الرؤية، إذ صُمم لفهم احتياجات المستخدم بصورة أفضل، والمساعدة في تنفيذ المهام الأكثر تعقيداً، بما يجعل التفاعل مع التكنولوجيا أكثر طبيعية، وسهولة، واستباقية، مع ربط التجارب بين مختلف الأجهزة.

الذكاء الاصطناعي والتصوير

ويمثل التصوير أحد مجالات الابتكار الرئيسة لدى «HONOR»، حيث تواصل الشركة من خلال AiMAGE تطوير التصوير بالهواتف الذكية، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتصوير الحاسوبي.

كما تتعاون «HONOR» مع «ARRI»، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة الأفلام، والتصوير الاحترافي. وتهدف الشراكة، من خلال الجمع بين خبرة «ARRI» في علوم ومعالجة الصور وقدرات «HONOR» في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأجهزة، إلى تقريب تقنيات التصوير السينمائي الاحترافي من مستخدمي الهواتف الذكية.

نمو قوي في الشرق الأوسط

وتدخل «HONOR» هذه المرحلة مدعومة بأداء قوي في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب أحدث تقرير صادر عن «Omdia»، حققت الشركة نمواً بنسبة 35 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، لتصبح ثاني أكبر علامة للهواتف الذكية في المنطقة، والوحيدة بين العلامات الرائدة التي حققت نمواً خلال فترة تراجعت فيها شحنات الهواتف الذكية في المنطقة بنسبة 13 في المائة.

ويعكس هذا الأداء تنامي قوة العلامة، ومحفظة منتجاتها، وحضورها في الأسواق، ويوفر أساساً لمرحلة جديدة من النمو، مع توسع «HONOR» من الهواتف الذكية إلى منظومة أوسع من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال «Dare to Be»، تؤكد «HONOR» طموحها لدفع حدود الابتكار، وتطوير تجارب جديدة تتيح للإنسان والذكاء الاصطناعي العمل معاً لتحقيق المزيد.

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عالم الاعمال

مجموعة «stc» تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال «ليب 2026»

مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
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مجموعة «stc» تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال «ليب 2026»

مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

تستعرض مجموعة «stc»، مُمَكِّن التحول الرقمي، بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية، نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في ثلاث وجهات رائدة في البحر الأحمر، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «ليب 2026» المنعقد خلال الفترة الممتدة بين 31 أغسطس (آب) و3 سبتمبر (أيلول) في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويقدم النظام، الذي طوَّرته شركة «iot squared» التابعة للمجموعة، عرضاً افتراضياً مباشراً فائق الدقة يشمل ثلاث وجهات رئيسية تمتد على مساحة 10 كيلومترات مربعة، بما في ذلك كل من جزيرة شورى و«تيرتل باي»، من خلال الجمع بين التصوير الافتراضي للمواقع والمعلومات المباشرة من البيئات الفعلية، في استعراض مذهل لقدرة التقنيات المتقدمة على دعم جهود العمليات التشغيلية للوجهات السياحية والارتقاء بتجربة الزوار.

ويعد هذا النظام الذي يعتمد على حلول التوأم الرقمي بمثابة نسخة افتراضية لمكان حقيقي، تعكس الأحداث الجارية في الوقت الحقيقي. ويجمع النظام بين صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة وبيانات النمذجة ثلاثية الأبعاد والبيانات اللحظية التي يتم جمعها بشكل مباشر من المستشعرات والأنظمة التشغيلية الموجودة في المباني والمركبات والبيئات الطبيعية. ويتميز هذا النموذج المتطور بخاصية التحديث الذاتي عند توفر بيانات أو صور جديدة، والتي تحد من الحاجة إلى إجراء مسوحات جوية متكررة وتضمن توفير محاكاة فعلية للظروف البرية والبحرية والجوية في الوجهة.

ويعتمد النظام على منصة العمليات الذكية «Nucleus» من «iot squared»، والتي تضمّ أنظمة متخصصة تمنح كل فريق رؤية تتناسب مع مسؤولياته، بما في ذلك نظام إدارة تجربة الضيوف لإجراء عمليات رصد شاملة لرحلة الضيوف، ونظام إدارة التنقل للإشراف على حركة التنقل والمرور، ونظام إدارة البيئة لمتابعة مختلف المؤشرات في المباني والمرافق والبيئات المحيطة، ونظام إدارة العمليات البحرية لرصد الظروف في البيئة البحرية، فيما يدعم نظام تجربة الزوار مختلف جوانب التجربة السياحية في الوجهة.

ويواصل كل فريق إدارة مهامه بشكل مستقل، في حين تربط المنصة مختلف العمليات ضمن بيئة تشغيلية موحّدة بدلاً من الاعتماد على أنظمة منفصلة. كما تتيح المنصة للفرق محاكاة سيناريوهات متعددة وتحديد آثارها المحتملة بشكل استباقي، مثل تغيرات الطقس وأعداد الزوار وحركة المركبات.

وتظهر القيمة الحقيقية لهذا النظام بوضوح من خلال السيناريوهات التشغيلية المباشرة. وعلى سبيل المثال، عند اختتام فعالية ضخمة ومغادرة آلاف الضيوف في وقت واحد، يتيح نظام إدارة التنقل دراسة الخيارات المتاحة، سواء بزيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل، أو تعديل وتيرة تشغيل الحافلات، أو إعادة توزيع الفرق الميدانية، مع محاكاة التأثيرات المحتملة لتلك الخيارات واتخاذ قرارات مدروسة بشأنها.

وفي حالات الطوارئ، يمكن للفرق تقييم آثار إخراج منطقة من الخدمة والتخطيط بشكل استباقي للاستجابة المناسبة. وبدلاً من الاكتفاء برصد الأحداث، تقوم المنصة بتحليل البيانات وتقديم رؤى تدعم القرارات الاستباقية وتعزز سرعة الاستجابة.

ويغطي نطاق الرصد البيئات البرية والبحرية، ويمتد تحت سطح الماء، بما يتيح متابعة المؤشرات المرتبطة بمختلف الموائل الطبيعية. ويستند المشهد التشغيلي الذي يظهر للمشغّلين إلى بيانات حية تجمعها أجهزة الاستشعار مباشرة بدلاً من المحاكاة البصرية فقط، مع تنبيهات تلقائية عندما يتجاوز أي مؤشر النطاق المتوقع، بما يشمل سرعة الرياح وحالة البحر ودرجة الحرارة وجودة الهواء.

وتعتزم شركة «البحر الأحمر الدولية» دمج نظام تجربة الزوار ضمن موقعها الإلكتروني، بما يتيح للزوار إجراء زيارة افتراضية للوجهة، والتخطيط لأنشطتهم، والحصول على خطة مقترحة للزيارة وفق الظروف اللحظية في الوجهة، مع إمكانية الحجز مباشرة عبر الموقع.

وقال عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة iot squared: «انطلقنا في تطوير هذه التقنية من فهم عميق لاحتياجات الوجهة، وقمنا بتصميمها لتقديم حلول عملية تلبي متطلباتها وتمكّن كل إدارة تشغيلية من تحسين عملياتها. وتجمع المنصة بين كافة العمليات في بيئة تشغيلية واحدة تمكّن شركة البحر الأحمر الدولية من تحسين إدارة الوجهة والارتقاء بتجربة الزوار. وقد أسهم هذا النهج العملي في تسريع تطوير المشروع وإنجازه في وقت قياسي».

ويأتي هذا التعاون في إطار مشاركة مجموعة «stc» في مؤتمر «ليب 2026»، حيث تستعرض حلولها وتقنياتها المتقدمة لقطاعات السياحة والرياضة والخدمات اللوجستية والإنشاءات والتطوير العقاري. وتستعرض المجموعة، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر للعام الخامس على التوالي، الدور المحوري للبنية التحتية الرقمية في تطوير الوجهات والمرافق، وتحسين عملياتها، وتقديم تجارب استثنائية للزوار والمستخدمين.

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أخبار السعودية الاقتصاد السعودي البحر الأحمر السعودية
عالم الاعمال

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
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مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «إس تي سي» (stc)، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق «كولاب» (colab)، ذراعها المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة، في خطوة تسهِم في تعزيز منظومة الاستثمار في المجموعة وتوسيع قدراتها على تطوير نماذج أعمال مبتكرة في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويمثل إطلاق «كولاب» (colab)، الذي جاء على هامش الحدث التقني العالمي الأبرز «ليب 26»، خطوة مهمة في مسيرة المجموعة لاكتشاف المشاريع الرقمية وتطويرها وتعزيز نموها، من خلال الاستفادة من الأصول والإمكانات والخبرات التي تحظى بها «إس تي سي»، لدراسة الفرص المتاحة في السوق، واختبار التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة، وتحويلها أعمالاً مبتكرة قابلة للتوسع والنمو.

ويضيف إطلاق «كولاب» بُعداً جديداً إلى منظومة الاستثمار في مجموعة «إس تي سي»، التي تجمع بين تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال «إنسباير يو» (inspireU)، والاستثمار الاستراتيجي في المشاريع الواعدة عبر «تالي فينتشرز» (tali ventures)، وبناء المشاريع من خلال «كولاب» (colab).

وقال معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «إس تي سي»: «نجحنا على مدى السنوات الماضية ببناء ركائز متينة لمنظومة استثمارية متكاملة للشركات الناشئة داخل المجموعة، تجمع بين الاستثمار في المشاريع وتسريع نمو الشركات الناشئة وبناء المشاريع الريادية الجديدة. يتيح لنا هذا النموذج المتكامل تطوير أعمال جديدة وتمكينها وتسريع نموها. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بخلق محركات جديدة للنمو تدعم طموحات المملكة، وتعزز قدرتنا على تحويل الفرص الاستراتيجية أعمالاً مستدامة ومبتكرة».

صورة تذكارية لممثلي مجموعة stc بعد الإعلان عن تدشين «كولاب» (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق «كولاب» امتداداً لمنظومة الاستثمار الجريء التي بنتها مجموعة «إس تي سي»، حيث أسهمت «إنسباير يو» (inspireU) في تسريع نمو أكثر من 150 شركة ناشئة، وربط رواد الأعمال بالإمكانات والفرص المتاحة في السوق، وتدعم «تالي فينتشرز» (tali ventures) هذه الجهود من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الواعدة، والاستفادة من منظومة المجموعة لتحقيق قيمة استراتيجية تتجاوز التمويل.

ومن خلال إطلاق «كولاب»، تقدم مجموعة «إس تي سي» منصة متخصصة لبناء المشاريع الرقمية الجديدة وتوسيع نطاقها وفق منهجية متكاملة، بدءاً من مراحلها الأولى، بما يعزز دور المجموعة في تحفيز الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما أثبتت المجموعة إمكانات بناء المشاريع الناشئة من خلال «إس تي سي بنك»، الذي انطلق بصفته محفظة رقمية تحت اسم «إس تي سي باي» للاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، قبل أن يتطور إلى شركة مليارية في قطاع التقنية المالية، وبعدها إلى بنك رقمي مرخص بالكامل.

واليوم، يقدم «إس تي سي بنك» خدماته لأكثر من 8 ملايين عميل، وحقق إيرادات تجاوزت مليار ريال في عام 2025، بما يؤكد قدرة المجموعة على الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، وتطوير الأفكار وتوسيع نطاقها وتحويلها أعمالاً رقمية رائدة.

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أخبار السعودية الاقتصاد السعودي السعودية
عالم الاعمال

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة
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«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

أكد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية»، التابعة لمجمع شركات «المناعي» (QPSC)، أن المملكة العربية السعودية تمثل سوقاً استراتيجية وواعدة لقطاع التكنولوجيا، في ظل التسارع الكبير الذي تشهده مسيرة التحول الرقمي، وحجم المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى التي تستعد المملكة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وقال المناعي،على هامش مشاركة الشركة في فعاليات معرض «ليب 2026» (LEAP 2026)، المقام خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول) في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، إن الشركة تتطلع إلى توظيف خبراتها الممتدة لنحو 50 عاماً في قطاع التكنولوجيا، لدعم احتياجات الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال في المملكة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتسارع للسوق السعودية.

وأضاف: «على مدار نحو 5 عقود، اكتسبنا خبرات واسعة من خلال العمل مع جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ووزارات وبلديات وبنوك، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى. ونسعى اليوم إلى نقل هذه الخبرات إلى المملكة العربية السعودية والمساهمة من خلالها في دعم خططها ومشاريعها المستقبلية».

وأوضح المناعي أن حجم المشاريع التطويرية المرتقبة في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة سيعزز الحاجة إلى التقنيات المتقدمة والشركات التي تمتلك خبرات متخصصة ومتنوعة، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لفعاليات عالمية كبرى خلال المرحلة المقبلة توفر مزيداً من الفرص أمام شركات التكنولوجيا للمشاركة في تطوير البنية التحتية والحلول الرقمية الداعمة لهذه المشاريع.

وقال: «المملكة مقبلة على مرحلة حافلة بالمشاريع التطويرية الكبرى، وهذه المشاريع تتطلب بنية تقنية متطورة وشركات تمتلك خبرات عملية في مجموعة واسعة من التخصصات. ومع استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034، نرى فرصاً كبيرة لتوظيف خبراتنا والمساهمة في المشاريع التي ستشهدها السوق السعودية».

وأشار إلى أن شركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات» تتمتع بخبرات متنوعة تشمل الشبكات والبرمجيات وغيرها من الحلول التقنية، لافتاً إلى أن مشاركة الشركة في تنفيذ مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم «فيفا قطر 2022» شملت مجالات عديدة، من بينها البنية التحتية التقنية للملاعب والأمن السيبراني.

وأضاف: «أتاحت لنا المشاريع التي نفذناها على مدار السنوات الماضية بناء خبرات واسعة في مجالات تقنية متعددة، وهذه الخبرات هي ما نسعى إلى نقلها وتوظيفها في المملكة بما يتناسب مع احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. كما استفدنا بشكل كبير من العمل مع شركائنا في تنفيذ العديد من المشاريع، وهو ما منحنا خبرة وثقة واسعتين».

وتعكس مشاركة الشركة في معرض «ليب 2026» تركيزها المتنامي على الدور الذي تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي، والملاعب المتصلة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتحول السحابي، والبنية التحتية الرقمية الذكية، والابتكار في بيئات العمل الرقمية، في إحداث تحول نوعي في قطاعات الرياضة والمدن والمؤسسات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات» عقب افتتاح مقرها الإقليمي مؤخراً في الرياض، في خطوة تعزز قدرات الشركة المحلية على تقديم خدماتها، وترسخ علاقاتها مع العملاء في المملكة. كما تتزامن المشاركة مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، بدءاً من تطور دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولاً إلى استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم «فيفا 2034».

يذكر أن الشراكات الجديدة والمبادرات المشتركة مع أبرز المؤسسات السعودية والإقليمية، إلى جانب مواصلة التعاون مع رواد التكنولوجيا العالميين، تشكل محوراً رئيسياً لمشاركة الشركة في معرض «ليب 2026»، حيث تعكس هذه الشراكات التزام «المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، وطموحها للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، من خلال تبادل المعرفة والابتكار وبناء شراكات تكنولوجية مؤثرة.