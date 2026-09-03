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عالم الاعمال

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

تعزز منظومة استثمارات المجموعة عبر بناء المشاريع الرقمية وتحويل الأفكار أعمالاً قابلة للنمو والتوسع

عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
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مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «إس تي سي» (stc)، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق «كولاب» (colab)، ذراعها المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة، في خطوة تسهِم في تعزيز منظومة الاستثمار في المجموعة وتوسيع قدراتها على تطوير نماذج أعمال مبتكرة في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويمثل إطلاق «كولاب» (colab)، الذي جاء على هامش الحدث التقني العالمي الأبرز «ليب 26»، خطوة مهمة في مسيرة المجموعة لاكتشاف المشاريع الرقمية وتطويرها وتعزيز نموها، من خلال الاستفادة من الأصول والإمكانات والخبرات التي تحظى بها «إس تي سي»، لدراسة الفرص المتاحة في السوق، واختبار التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة، وتحويلها أعمالاً مبتكرة قابلة للتوسع والنمو.

ويضيف إطلاق «كولاب» بُعداً جديداً إلى منظومة الاستثمار في مجموعة «إس تي سي»، التي تجمع بين تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال «إنسباير يو» (inspireU)، والاستثمار الاستراتيجي في المشاريع الواعدة عبر «تالي فينتشرز» (tali ventures)، وبناء المشاريع من خلال «كولاب» (colab).

وقال معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «إس تي سي»: «نجحنا على مدى السنوات الماضية ببناء ركائز متينة لمنظومة استثمارية متكاملة للشركات الناشئة داخل المجموعة، تجمع بين الاستثمار في المشاريع وتسريع نمو الشركات الناشئة وبناء المشاريع الريادية الجديدة. يتيح لنا هذا النموذج المتكامل تطوير أعمال جديدة وتمكينها وتسريع نموها. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بخلق محركات جديدة للنمو تدعم طموحات المملكة، وتعزز قدرتنا على تحويل الفرص الاستراتيجية أعمالاً مستدامة ومبتكرة».

صورة تذكارية لممثلي مجموعة stc بعد الإعلان عن تدشين «كولاب» (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق «كولاب» امتداداً لمنظومة الاستثمار الجريء التي بنتها مجموعة «إس تي سي»، حيث أسهمت «إنسباير يو» (inspireU) في تسريع نمو أكثر من 150 شركة ناشئة، وربط رواد الأعمال بالإمكانات والفرص المتاحة في السوق، وتدعم «تالي فينتشرز» (tali ventures) هذه الجهود من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الواعدة، والاستفادة من منظومة المجموعة لتحقيق قيمة استراتيجية تتجاوز التمويل.

ومن خلال إطلاق «كولاب»، تقدم مجموعة «إس تي سي» منصة متخصصة لبناء المشاريع الرقمية الجديدة وتوسيع نطاقها وفق منهجية متكاملة، بدءاً من مراحلها الأولى، بما يعزز دور المجموعة في تحفيز الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما أثبتت المجموعة إمكانات بناء المشاريع الناشئة من خلال «إس تي سي بنك»، الذي انطلق بصفته محفظة رقمية تحت اسم «إس تي سي باي» للاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، قبل أن يتطور إلى شركة مليارية في قطاع التقنية المالية، وبعدها إلى بنك رقمي مرخص بالكامل.

واليوم، يقدم «إس تي سي بنك» خدماته لأكثر من 8 ملايين عميل، وحقق إيرادات تجاوزت مليار ريال في عام 2025، بما يؤكد قدرة المجموعة على الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، وتطوير الأفكار وتوسيع نطاقها وتحويلها أعمالاً رقمية رائدة.

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عالم الاعمال

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة
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«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

أكد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية»، التابعة لمجمع شركات «المناعي» (QPSC)، أن المملكة العربية السعودية تمثل سوقاً استراتيجية وواعدة لقطاع التكنولوجيا، في ظل التسارع الكبير الذي تشهده مسيرة التحول الرقمي، وحجم المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى التي تستعد المملكة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وقال المناعي،على هامش مشاركة الشركة في فعاليات معرض «ليب 2026» (LEAP 2026)، المقام خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول) في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، إن الشركة تتطلع إلى توظيف خبراتها الممتدة لنحو 50 عاماً في قطاع التكنولوجيا، لدعم احتياجات الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال في المملكة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتسارع للسوق السعودية.

وأضاف: «على مدار نحو 5 عقود، اكتسبنا خبرات واسعة من خلال العمل مع جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ووزارات وبلديات وبنوك، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى. ونسعى اليوم إلى نقل هذه الخبرات إلى المملكة العربية السعودية والمساهمة من خلالها في دعم خططها ومشاريعها المستقبلية».

وأوضح المناعي أن حجم المشاريع التطويرية المرتقبة في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة سيعزز الحاجة إلى التقنيات المتقدمة والشركات التي تمتلك خبرات متخصصة ومتنوعة، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لفعاليات عالمية كبرى خلال المرحلة المقبلة توفر مزيداً من الفرص أمام شركات التكنولوجيا للمشاركة في تطوير البنية التحتية والحلول الرقمية الداعمة لهذه المشاريع.

وقال: «المملكة مقبلة على مرحلة حافلة بالمشاريع التطويرية الكبرى، وهذه المشاريع تتطلب بنية تقنية متطورة وشركات تمتلك خبرات عملية في مجموعة واسعة من التخصصات. ومع استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034، نرى فرصاً كبيرة لتوظيف خبراتنا والمساهمة في المشاريع التي ستشهدها السوق السعودية».

وأشار إلى أن شركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات» تتمتع بخبرات متنوعة تشمل الشبكات والبرمجيات وغيرها من الحلول التقنية، لافتاً إلى أن مشاركة الشركة في تنفيذ مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم «فيفا قطر 2022» شملت مجالات عديدة، من بينها البنية التحتية التقنية للملاعب والأمن السيبراني.

وأضاف: «أتاحت لنا المشاريع التي نفذناها على مدار السنوات الماضية بناء خبرات واسعة في مجالات تقنية متعددة، وهذه الخبرات هي ما نسعى إلى نقلها وتوظيفها في المملكة بما يتناسب مع احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. كما استفدنا بشكل كبير من العمل مع شركائنا في تنفيذ العديد من المشاريع، وهو ما منحنا خبرة وثقة واسعتين».

وتعكس مشاركة الشركة في معرض «ليب 2026» تركيزها المتنامي على الدور الذي تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي، والملاعب المتصلة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتحول السحابي، والبنية التحتية الرقمية الذكية، والابتكار في بيئات العمل الرقمية، في إحداث تحول نوعي في قطاعات الرياضة والمدن والمؤسسات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات» عقب افتتاح مقرها الإقليمي مؤخراً في الرياض، في خطوة تعزز قدرات الشركة المحلية على تقديم خدماتها، وترسخ علاقاتها مع العملاء في المملكة. كما تتزامن المشاركة مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، بدءاً من تطور دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولاً إلى استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم «فيفا 2034».

يذكر أن الشراكات الجديدة والمبادرات المشتركة مع أبرز المؤسسات السعودية والإقليمية، إلى جانب مواصلة التعاون مع رواد التكنولوجيا العالميين، تشكل محوراً رئيسياً لمشاركة الشركة في معرض «ليب 2026»، حيث تعكس هذه الشراكات التزام «المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، وطموحها للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، من خلال تبادل المعرفة والابتكار وبناء شراكات تكنولوجية مؤثرة.

عالم الاعمال

«مجموعة stc» توسّع نطاق خدماتها الرقمية لدعم اقتصاد المستقبل

مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
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«مجموعة stc» توسّع نطاق خدماتها الرقمية لدعم اقتصاد المستقبل

مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)

تُسخّر «مجموعة stc»، الشريك الاستراتيجي لمؤتمر «ليب 2026» للعام الخامس على التوالي، خدماتها الرقمية في عدّة مجالات لتمكين اقتصاد المستقبل، حيث تسلّط الضوء على قصة التحوّل الرقمي من خلال استعراض حلول وخدمات المجموعة في مختلف القطاعات الحيوية، التي تشمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع الرياضة، وقطاع الإنشاءات والعقارات، إلى جانب تقديم رؤية واضحة حول تكامل التقنية مع الإنسان والأنظمة والبنية التحتية، ودورها بوصفها ركيزة أساسية لتشغيل القطاعات وتطويرها وتمكين نموها.

وجهات سياحية تفاعلية

واستعرضت المجموعة ضمن خدماتها لقطاع السياحة تسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسياح، والظروف المناخية وحالة الطقس المتوقعة. في حين توفر «stc» تقنية مبتكرة في مجال السياحة تم تطويرها بالتعاون مع شركة «البحر الأحمر الدولية»، تعمل على جمع هذه المعلومات وتقديمها بطريقة مميزة.

حيث تجمع الخريطة ثلاثية الأبعاد بين معلومات الطقس والظروف المناخية لتقديم قائمة من الأنشطة المقترحة للزوار، يتم تحديثها بالتوازي مع أي تغيير في الأحوال الجوية. وتقدم منصة العمليات المركزية لفريق العمل في الوجهة السياحية صورة شاملة لجميع مرافق الوجهة، الأمر الذي يمكّن من إدارة العمليات بكفاءة، وتنفيذ أعمال الصيانة، والاستجابة لأي تغيرات في حالة الطقس بالتوازي مع توفير تجارب مخصصة للزوار.

اكتشاف المواهب الرياضية

ومن جانب قطاع الرياضة وما يواجهه من تحديات مختلفة في اكتشاف وتطوير المواهب على نطاق واسع، طرحت «stc» تطبيق اكتشاف المواهب الرياضية الوطنية أدوات رقمية لتقييم المهارات وأنماط الحركة، بما يتيح اكتشاف المواهب الواعدة التي قد لا تصل إليها الأساليب التقليدية. وفي المختبر التقني، توفر أداة تقييم أنماط حركة الرياضيين ومنظومة 360 SoccerBot للرياضيين والمدربين معلومات مفصلة عن أداء اللاعبين، لتساعدهم على اكتشاف المواهب وتطويرها.

وتشمل حلول «مجموعة stc» للقطاع الرياضي أيضاً الإدارة والتشغيل الذكي للملاعب، وتوظيف تقنيات إنترنت الأشياء لتعزيز الكفاءة والسلامة والأمن وتحسين تجربة الجماهير. وفي الوقت نفسه، تربط شبكة الألياف الضوئية التابعة للمجموعة 19 ملعباً، بما يدعم البث المباشر للفعاليات الرياضية إلى الجماهير حول العالم. وتتكامل هذه الحلول مع بنية تحتية آمنة، وقدرات سحابية تدعم البث المباشر للمحتوى الرياضي بجودة عالية.

خدمات اتصال موثوقة للنقل والخدمات اللوجستية

كما تستعرض «stc» خلال المؤتمر خدمات اتصال موثوقة للنقل والخدمات اللوجستية مثل المركز اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط (Intermodal Mega Hub)، الذي يهدف إلى تعزيز الترابط بين الموانئ والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والطاقة الاستيعابية، وتسريع تدفق البضائع.

وتتمثل القيمة العملية لهذه الحلول في إتاحة المجال لتعزيز القدرة على متابعة سير العمليات، وإيضاح الصورة كاملة بشكل آلي، والكشف المبكر عن المشكلات التي قد تطرأ والتعامل معها قبل تفاقمها.

أهمية المعلومات في القطاع العقاري والإنشاءات

واستعرضت «مجموعة stc» خلال جناحها في المؤتمر والمعرض المصاحب الحلول الرقمية المخصصة للقطاع العقاري والإنشاءات، أحدها وجود تطبيق خاص بالمقاولين (Contractor App) يجمع فرق البناء والمعلومات الخاصة بالمشاريع بأكملها ضمن منصة واحدة، ويتيح لمديري الموقع متابعة سير العمل، ومعرفة مدى الالتزام بمعايير السلامة خلال مختلف مراحل المشروع.

كما تقدم المجموعة حلولاً تغطي مراحل المشروع المختلفة، بدءاً من تطبيق «Contractor»، وفحص امتثال المباني وإدارة المشروعات قبل بدء أعمال الإنشاء، مروراً بمتابعة سير العمل ومراقبة السلامة والتنسيق بين فرق العمل، وصولاً إلى حلول إدارة المناطق والمجمعات العمرانية، ودعم أعمال التشغيل والصيانة بعد اكتمال البناء.

حلول لقطاعات أخرى

إضافة إلى ذلك، قدّمت «مجموعة stc» خلال المؤتمر حلولاً تقنية متقدمة تتجاوز القطاعات الحيوية الأربعة، وتمتد إلى مجالات أوسع تشمل أمن البيانات الحكومية الحساسة، والصحة، وإدارة الموارد المائية، والزراعة وحماية البيئة.

وتتضمّن هذه الحلول تقييم المؤشرات الصحية عبر تقنية التعرف على الوجه لقياس المؤشرات الحيوية خلال 45 ثانية، بالإضافة إلى حلول تدريب الواقع الافتراضي في المجال الصحي، واستخدام الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة للمساعدة في إدارة المحاصيل، وتحسين كفاءة الرّي وحماية البيئة البحرية.

قدرات رقمية للمستقبل

وتندرج الحلول والتقنيات التي استعرضتها «مجموعة stc» خلال المؤتمر ضمن جهود أوسع تبذلها المملكة لتطوير وجهات جديدة وبنية تحتية راسخة وقطاعات واعدة، مما يتيح الفرصة لبناء قدرات رقمية تتكامل مع هذه التطورات في مرحلة مبكرة، بدلاً من العمل على إضافتها في مراحل لاحقة.

يُذكر أن «مجموعة stc» من خلال شراكتها لمؤتمر «ليب 2026» ترسم ملامح المستقبل الرقمي بما يشهده من فرص وإمكانات، نحو آفاق جديدة تمتاز بأحدث التقنيات والتجارب.

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عالم الاعمال

بمسابح خاصة وإطلالات ساحرة فيلات فورسيزونز الإسكندرية تجمع بين الفخامة والخصوصية للعائلات السعودية والخليجية

بمسابح خاصة وإطلالات ساحرة فيلات فورسيزونز الإسكندرية تجمع بين الفخامة والخصوصية للعائلات السعودية والخليجية
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بمسابح خاصة وإطلالات ساحرة فيلات فورسيزونز الإسكندرية تجمع بين الفخامة والخصوصية للعائلات السعودية والخليجية

بمسابح خاصة وإطلالات ساحرة فيلات فورسيزونز الإسكندرية تجمع بين الفخامة والخصوصية للعائلات السعودية والخليجية

بمزيج يجمع بين الخصوصية العائلية والفخامة والإطلالات البحرية، تقدم الفلل الشاطئية في فندق فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو تجربة إقامة مصممة للباحثين عن الهدوء والرفاهية على ساحل البحر المتوسط، لتبرز بوصفها خياراً لافتاً أمام العائلات والزوار من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خصوصاً مع ما توفره من مساحات مستقلة ومسابح خاصة وحدائق خلابة وخدمات فندقية راقية.

وفي مدينة تمتزج فيها عراقة التاريخ بسحر البحر، تضيف الفلل الشاطئية بُعداً جديداً لتجربة الإقامة في الإسكندرية؛ إذ تمنح ضيوفها فرصة الاستمتاع بأجواء أقرب إلى منتجع عائلي خاص، مع الاحتفاظ بمستوى الخدمة والضيافة الذي يقدمه الفندق.

وتضم المجموعة 22 فيلا شاطئية فاخرة على شاطئ الفندق الخاص، وتتنوع خياراتها بين فلل بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بما يلائم الأزواج والعائلات والمجموعات العائلية الباحثة عن إقامة رحبة تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية.

خصوصية تلائم العائلات السعودية والخليجية

وتشكل الخصوصية إحدى أبرز سمات تجربة الفلل الشاطئية، حيث تتميز بموقع مستقل يضيف مزيداً من الخصوصية والرفاهية، ما يمنح الضيوف حرية أكبر في الاستمتاع بأوقاتهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء، بعيداً عن ازدحام المساحات المشتركة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة إلى العائلات السعودية والخليجية التي تبحث خلال عطلاتها عن مساحات إقامة واسعة ومستقلة تجمع أفراد الأسرة في مكان واحد، مع حدائق خاصة خلابة ومسابح خاصة ومساحات داخلية وخارجية توفر الراحة والهدوء، إلى جانب سهولة الاستفادة من الخدمات الفندقية.

وتفتح الفلل أبوابها مباشرة على أجواء البحر المتوسط، حيث تمتزج نسمات البحر بمشهد المياه الممتدة وألوان الغروب، فيما توفر الحدائق والشرفات الخاصة مساحات مثالية للاسترخاء وقضاء الأمسيات العائلية في أجواء هادئة.

مسابح خاصة وحدائق خلابة

وتعد المسابح الخاصة من أبرز عناصر الجذب في الفلل المكونة من غرفتين وثلاث غرف نوم، حيث تمنح العائلات تجربة أكثر خصوصية، وكأنها تقيم في منتجع شاطئي مستقل.

وتحيط بالفلل حدائق غنّاء ومساحات للاسترخاء وشرفات مشمسة تطل على مياه المتوسط، لتوفر للضيوف فرصة قضاء معظم أوقات الإجازة داخل محيط الفيلا، سواء بالسباحة أو الاسترخاء في الحديقة أو الاجتماع مع أفراد الأسرة حول وجبة خاصة.

كما تتيح المساحات الخارجية الرحبة للفيلا إقامة حفلات الشواء والجلسات العائلية بجانب المسبح، فيما تضم كل فيلا مطبخاً مجهزاً بالكامل، مع إمكانية الاستعانة بشيف خاص لتحضير وجبات الغداء للعائلة أو ترتيب عشاء مميز بجانب المسبح الخاص.

تجربة جديدة على مستوى الإسكندرية

وقال نهاد يوسل، المدير العام للفندق: «تمثل فللنا الشاطئية إضافة نوعية غير مسبوقة لمشهد الضيافة الفاخرة في الإسكندرية، حيث توفر لضيوفنا مستوى استثنائياً من الخصوصية والراحة والخدمات الراقية. ومنذ افتتاحها، تواصل الفلل استقبال الضيوف من مختلف أنحاء العالم، وقد حظيت بإشادات واسعة ومستويات عالية من الرضا من كل من اختبر هذه التجربة الفريدة، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بتقديم تجارب إقامة استثنائية تلبي أعلى التوقعات وتفوقها».

وأضاف أن المساحات الداخلية والخارجية الواسعة، والتصميمات المستلهمة من البحر والشاطئ، إلى جانب الراحة والخدمة وكرم الضيافة، توفر للضيوف كل ما يحتاجون إليه للاستمتاع بأجمل الأوقات مع أسرهم وأحبائهم، وصنع ذكريات لا تُنسى على ساحل المتوسط.

عطلات عائلية في أجواء المنتجع الخاص

ولا تقتصر التجربة على الإقامة داخل الفيلا، إذ تتوفر مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف أفراد الأسرة، من بينها ملاعب الأطفال والتنس وكرة اليد الشاطئية والنادي الصحي، فضلاً عن نشاط صيد السمك.

أما عشاق الرياضة واللياقة البدنية، فيمكنهم الاستفادة من فريق مدربي اللياقة لترتيب جلسات خاصة في حديقة الفيلا المطلة على البحر، إلى جانب ممارسة الرياضة على الشاطئ أو الاستمتاع بالهرولة الصباحية أمام مياه المتوسط.

وتمنح هذه الخيارات العائلات فرصة تصميم يومها وفق رغباتها، ما بين الاسترخاء في المسبح الخاص، والاستمتاع بالشاطئ والأنشطة الرياضية، أو قضاء الوقت في الحديقة بعيداً عن صخب المدينة.

ملاذ خاص للأزواج

وتوفر الفلل المكونة من غرفة نوم واحدة خياراً مناسباً للأزواج الباحثين عن الهدوء والخصوصية والأجواء الرومانسية، حيث تمتد أماكن الإقامة بمحاذاة الشاطئ، وتمنح ضيوفها فرصة الاستيقاظ على مشهد البحر المتوسط وأشعة الشمس المنعكسة على مياهه.

ويمكن للأزواج قضاء النهار في أجواء من الاسترخاء، وصولاً إلى أمسيات هادئة في الحديقة الخاصة، وسط أجواء تمنحهم مساحة من الخصوصية بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

الإسكندرية... رفاهية البحر بروح عائلية

وبين تاريخ الإسكندرية الممتد عبر الحضارات وسحر البحر المتوسط، تقدم فلل فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو مفهوماً للإجازة الشاطئية يقوم على الفخامة والخصوصية والراحة العائلية.

ومع المسابح الخاصة والحدائق الخلابة والإطلالات البحرية والمساحات الرحبة والشاطئ الخاص والخدمات الشخصية، تبرز الفلل بوصفها خياراً جديراً بالاهتمام للزوار من السعودية ودول الخليج الباحثين عن إقامة تجمع أجواء المنزل الخاص ورفاهية المنتجع الفاخر في قلب الإسكندرية.

وندعو ضيوفنا للاستفادة من عرض الفلل الحصري والحجز قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026 للاستمتاع بهذه التجربة الاستثنائية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.