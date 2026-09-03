مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

أعلنت مجموعة «إس تي سي» (stc)، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق «كولاب» (colab)، ذراعها المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة، في خطوة تسهِم في تعزيز منظومة الاستثمار في المجموعة وتوسيع قدراتها على تطوير نماذج أعمال مبتكرة في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويمثل إطلاق «كولاب» (colab)، الذي جاء على هامش الحدث التقني العالمي الأبرز «ليب 26»، خطوة مهمة في مسيرة المجموعة لاكتشاف المشاريع الرقمية وتطويرها وتعزيز نموها، من خلال الاستفادة من الأصول والإمكانات والخبرات التي تحظى بها «إس تي سي»، لدراسة الفرص المتاحة في السوق، واختبار التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة، وتحويلها أعمالاً مبتكرة قابلة للتوسع والنمو.

ويضيف إطلاق «كولاب» بُعداً جديداً إلى منظومة الاستثمار في مجموعة «إس تي سي»، التي تجمع بين تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال «إنسباير يو» (inspireU)، والاستثمار الاستراتيجي في المشاريع الواعدة عبر «تالي فينتشرز» (tali ventures)، وبناء المشاريع من خلال «كولاب» (colab).

وقال معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «إس تي سي»: «نجحنا على مدى السنوات الماضية ببناء ركائز متينة لمنظومة استثمارية متكاملة للشركات الناشئة داخل المجموعة، تجمع بين الاستثمار في المشاريع وتسريع نمو الشركات الناشئة وبناء المشاريع الريادية الجديدة. يتيح لنا هذا النموذج المتكامل تطوير أعمال جديدة وتمكينها وتسريع نموها. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بخلق محركات جديدة للنمو تدعم طموحات المملكة، وتعزز قدرتنا على تحويل الفرص الاستراتيجية أعمالاً مستدامة ومبتكرة».

صورة تذكارية لممثلي مجموعة stc بعد الإعلان عن تدشين «كولاب» (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق «كولاب» امتداداً لمنظومة الاستثمار الجريء التي بنتها مجموعة «إس تي سي»، حيث أسهمت «إنسباير يو» (inspireU) في تسريع نمو أكثر من 150 شركة ناشئة، وربط رواد الأعمال بالإمكانات والفرص المتاحة في السوق، وتدعم «تالي فينتشرز» (tali ventures) هذه الجهود من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الواعدة، والاستفادة من منظومة المجموعة لتحقيق قيمة استراتيجية تتجاوز التمويل.

ومن خلال إطلاق «كولاب»، تقدم مجموعة «إس تي سي» منصة متخصصة لبناء المشاريع الرقمية الجديدة وتوسيع نطاقها وفق منهجية متكاملة، بدءاً من مراحلها الأولى، بما يعزز دور المجموعة في تحفيز الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما أثبتت المجموعة إمكانات بناء المشاريع الناشئة من خلال «إس تي سي بنك»، الذي انطلق بصفته محفظة رقمية تحت اسم «إس تي سي باي» للاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، قبل أن يتطور إلى شركة مليارية في قطاع التقنية المالية، وبعدها إلى بنك رقمي مرخص بالكامل.

واليوم، يقدم «إس تي سي بنك» خدماته لأكثر من 8 ملايين عميل، وحقق إيرادات تجاوزت مليار ريال في عام 2025، بما يؤكد قدرة المجموعة على الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، وتطوير الأفكار وتوسيع نطاقها وتحويلها أعمالاً رقمية رائدة.