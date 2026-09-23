نوريس: السباقات الأقصر تمثل «حلاً وسطاً مناسباً» في «فورمولا 1»

وصف لاندو نوريس بطل العالم وسائق مكلارين، الأربعاء، توجه بطولة العالم لـ«فورمولا 1» للسيارات لتقليل مسافة السباقات في العام المقبل بأنه حل وسط جيد.على المدى القصير لرفع مستوى الإثارة في المنافسات.

ووافق مجلس «فورمولا 1» التابع للاتحاد الدولي للسيارات الاثنين على تقليل المسافة القياسية لسباقات الجائزة الكبرى من 305 كيلومترات إلى 290 كيلومتراً بدءاً من عام 2027، مما يقلص السباقات بمقدار لفتين أو ثلاث لفات.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول السائقين إلى نهاية السباقات دون نفاد الوقود، في ظل الاتجاه لزيادة معدل تدفق الوقود في العام المقبل.

وقال السائق البريطاني نوريس للصحافيين: «إنه حل وسط جيد نحتاج للوصول إليه لنجعل رياضتنا أفضل ونعتمد أكثر على القيادة بدلاً من التركيز على من يستطيع الحفاظ على البطارية بشكل أفضل».

وأضاف السائق البالغ عمره 26 عاماً: «أعتقد أنه خلال سنوات قليلة، عندما تتفق جميع الشركات المصنعة للمحركات على التزود بكميات أكبر من الوقود مرة أخرى واستخدام خزان أكبر وكل ذلك، سيكون بوسعنا العودة إلى السباقات الأطول والسباقات الاعتيادية التي خضناها دائماً في (فورمولا 1)».

وسيرتفع معدل تدفق الوقود المسموح به بموجب القوانين بنسبة خمسة بالمئة في الموسم المقبل، وذلك في إطار إعادة التوازن لتوزيع القوة بين محرك الاحتراق الداخلي ومحرك الطاقة الكهربائية إلى نسبة 58-42 مقارنة بالسنوات الحالية 53- 47 بالمئة.

وسيرتفع المعدل مجددا بنسبة 13 في المائة في عام 2028، ليرتفع التوزيع بين محرك الاحتراق والمحرك الكهربائي إلى 60-40 في المائة.

وتهدف الخطوة إلى إتاحة المجال أمام السائقين للقيادة بأقصى سرعة لفترات أطول، مع تقليل الاعتماد على إدارة الطاقة، وذلك بعد شكاوى واسعة من أن السباقات أصبحت أكثر اصطناعاً.

وقال ماكس فرستابن، سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات وأحد أبرز المنتقدين لقواعد المحركات الهجينة الحالية في البطولة، التي تجمع بين محركات تعمل بالبنزين وأنظمة طاقة كهربائية إن تقليل مسافة السباق سيكون أمرا يستحق العناء إذا أدى إلى تحسين جودته.

وقال السائق الهولندي مازحاً: «أعني أنني مستعد للقيادة بمسافة أقل بنسبة 50 في المائة إذا كان ذلك سيمنحني محركاً أفضل للقيادة. لكنني لا أرى أنها مشكلة كبيرة. إذا كان علينا تقليل المسافة قليلاً من أجل استهلاك الوقود ولتقديم تجربة سباق أفضل بشكل عام، فأعتقد أن الجميع سيقبل بذلك».

في المقابل، عارض لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، هذه الخطوة.

وقال السائق البالغ عمره 41 عاماً: «من المفترض أن تكون هذه الرياضة الأكثر تطلباً من الناحيتين البدنية والذهنية، وهناك بعض (السباقات) التي تقام في أجواء شديدة الحرارة وتدفعك إلى أقصى حدودك».

وأضاف: «لكن هذا هو الوضع الذي تريد أن ترى فيه الرياضيين عند الحد الأقصى من أدائهم».