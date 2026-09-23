إيقاف لاعب التنس الهندي سوماني 4 سنوات في قضية منشطات

عوقب لاعب التنس الهندي باريكشيت سوماني بالإيقاف لمدة 4 سنوات، في قضية منشطات الأربعاء، وذلك بعد أن رفض القضاة التفسير الذي قدمه، والذي كان مشابهاً لذلك الذي تم طرحه في قضية المتزلجة الفنية الروسية كاميلا فالييفا.

وكانت نتيجة فحص عينة سوماني (26 عاماً)، الذي وصل إلى ذروة مسيرته إلى المركز 256 عالمياً، في منافسات الزوجي، إيجابية لوجود مادة «تريميتازيدين»، خلال مشاركته في بطولة من الفئات الأدنى أقيمت العام الماضي في آستانة، بكازاخستان.

وتعد مادة «تريميتازيدين»، وهي دواء للقلب مدرج ضمن قائمة المواد المحظورة، هي المادة نفسها التي ظهرت في قضايا شهيرة أخرى، مثل قضية فالييفا التي أثارت جدلاً واسعاً، خلال أولمبياد بكين 2022، وقضية السباح الصيني، النجم سون يانغ عام 2014.

وأعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس (ITIA) أن هيئة تحكيم مستقلة قررت إيقاف سوماني حتى شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2029.

وذكرت الوكالة أن سوماني برر النتيجة الإيجابية للفحص بحدوث تلوث غذائي ناجم عن طعام أعدّه أحد أفراد عائلته، حيث انتقلت بقايا دواء كان يتناوله ذلك الفرد إلى الطعام الذي أكله اللاعب. وكان هذا التفسير مشابهاً لما قدمه محامو فالييفا، التي عوقبت أيضاً بالإيقاف لمدة أربع سنوات.

وأوضحت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن فريق الدفاع عن سوماني لم ينجح في إثبات مصدر التلوث المزعوم خلال جلسة استماع عُقدت في شهر أغسطس (آب).

وأضافت الوكالة أن قضاة هيئة التحكيم خلصوا إلى أن فرضيات التلوث الغذائي كانت «غير معقولة علمياً»، و«قائمة على تكهنات بحتة»، و«غير مقنعة».