«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

أكد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية»، التابعة لمجمع شركات «المناعي» (QPSC)، أن المملكة العربية السعودية تمثل سوقاً استراتيجية وواعدة لقطاع التكنولوجيا، في ظل التسارع الكبير الذي تشهده مسيرة التحول الرقمي، وحجم المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى التي تستعد المملكة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وقال المناعي،على هامش مشاركة الشركة في فعاليات معرض «ليب 2026» (LEAP 2026)، المقام خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول) في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، إن الشركة تتطلع إلى توظيف خبراتها الممتدة لنحو 50 عاماً في قطاع التكنولوجيا، لدعم احتياجات الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال في المملكة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتسارع للسوق السعودية.

وأضاف: «على مدار نحو 5 عقود، اكتسبنا خبرات واسعة من خلال العمل مع جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ووزارات وبلديات وبنوك، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى. ونسعى اليوم إلى نقل هذه الخبرات إلى المملكة العربية السعودية والمساهمة من خلالها في دعم خططها ومشاريعها المستقبلية».

وأوضح المناعي أن حجم المشاريع التطويرية المرتقبة في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة سيعزز الحاجة إلى التقنيات المتقدمة والشركات التي تمتلك خبرات متخصصة ومتنوعة، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لفعاليات عالمية كبرى خلال المرحلة المقبلة توفر مزيداً من الفرص أمام شركات التكنولوجيا للمشاركة في تطوير البنية التحتية والحلول الرقمية الداعمة لهذه المشاريع.

وقال: «المملكة مقبلة على مرحلة حافلة بالمشاريع التطويرية الكبرى، وهذه المشاريع تتطلب بنية تقنية متطورة وشركات تمتلك خبرات عملية في مجموعة واسعة من التخصصات. ومع استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034، نرى فرصاً كبيرة لتوظيف خبراتنا والمساهمة في المشاريع التي ستشهدها السوق السعودية».

وأشار إلى أن شركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات» تتمتع بخبرات متنوعة تشمل الشبكات والبرمجيات وغيرها من الحلول التقنية، لافتاً إلى أن مشاركة الشركة في تنفيذ مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم «فيفا قطر 2022» شملت مجالات عديدة، من بينها البنية التحتية التقنية للملاعب والأمن السيبراني.

وأضاف: «أتاحت لنا المشاريع التي نفذناها على مدار السنوات الماضية بناء خبرات واسعة في مجالات تقنية متعددة، وهذه الخبرات هي ما نسعى إلى نقلها وتوظيفها في المملكة بما يتناسب مع احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. كما استفدنا بشكل كبير من العمل مع شركائنا في تنفيذ العديد من المشاريع، وهو ما منحنا خبرة وثقة واسعتين».

وتعكس مشاركة الشركة في معرض «ليب 2026» تركيزها المتنامي على الدور الذي تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي، والملاعب المتصلة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتحول السحابي، والبنية التحتية الرقمية الذكية، والابتكار في بيئات العمل الرقمية، في إحداث تحول نوعي في قطاعات الرياضة والمدن والمؤسسات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات» عقب افتتاح مقرها الإقليمي مؤخراً في الرياض، في خطوة تعزز قدرات الشركة المحلية على تقديم خدماتها، وترسخ علاقاتها مع العملاء في المملكة. كما تتزامن المشاركة مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، بدءاً من تطور دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولاً إلى استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم «فيفا 2034».

يذكر أن الشراكات الجديدة والمبادرات المشتركة مع أبرز المؤسسات السعودية والإقليمية، إلى جانب مواصلة التعاون مع رواد التكنولوجيا العالميين، تشكل محوراً رئيسياً لمشاركة الشركة في معرض «ليب 2026»، حيث تعكس هذه الشراكات التزام «المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، وطموحها للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، من خلال تبادل المعرفة والابتكار وبناء شراكات تكنولوجية مؤثرة.