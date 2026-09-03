عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:41 دقيقه
عالم الاعمال

مجموعة «stc» تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال «ليب 2026»

تستعرض نظام إدارة العمليات الذكي لوجهة البحر الأحمر في المعرض التقني

مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
TT
TT

مجموعة «stc» تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال «ليب 2026»

مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مجموعة «stc» تستعرض بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في وجهات في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

تستعرض مجموعة «stc»، مُمَكِّن التحول الرقمي، بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية، نظاماً افتراضياً ذكياً لإدارة العمليات في ثلاث وجهات رائدة في البحر الأحمر، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «ليب 2026» المنعقد خلال الفترة الممتدة بين 31 أغسطس (آب) و3 سبتمبر (أيلول) في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويقدم النظام، الذي طوَّرته شركة «iot squared» التابعة للمجموعة، عرضاً افتراضياً مباشراً فائق الدقة يشمل ثلاث وجهات رئيسية تمتد على مساحة 10 كيلومترات مربعة، بما في ذلك كل من جزيرة شورى و«تيرتل باي»، من خلال الجمع بين التصوير الافتراضي للمواقع والمعلومات المباشرة من البيئات الفعلية، في استعراض مذهل لقدرة التقنيات المتقدمة على دعم جهود العمليات التشغيلية للوجهات السياحية والارتقاء بتجربة الزوار.

ويعد هذا النظام الذي يعتمد على حلول التوأم الرقمي بمثابة نسخة افتراضية لمكان حقيقي، تعكس الأحداث الجارية في الوقت الحقيقي. ويجمع النظام بين صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة وبيانات النمذجة ثلاثية الأبعاد والبيانات اللحظية التي يتم جمعها بشكل مباشر من المستشعرات والأنظمة التشغيلية الموجودة في المباني والمركبات والبيئات الطبيعية. ويتميز هذا النموذج المتطور بخاصية التحديث الذاتي عند توفر بيانات أو صور جديدة، والتي تحد من الحاجة إلى إجراء مسوحات جوية متكررة وتضمن توفير محاكاة فعلية للظروف البرية والبحرية والجوية في الوجهة.

ويعتمد النظام على منصة العمليات الذكية «Nucleus» من «iot squared»، والتي تضمّ أنظمة متخصصة تمنح كل فريق رؤية تتناسب مع مسؤولياته، بما في ذلك نظام إدارة تجربة الضيوف لإجراء عمليات رصد شاملة لرحلة الضيوف، ونظام إدارة التنقل للإشراف على حركة التنقل والمرور، ونظام إدارة البيئة لمتابعة مختلف المؤشرات في المباني والمرافق والبيئات المحيطة، ونظام إدارة العمليات البحرية لرصد الظروف في البيئة البحرية، فيما يدعم نظام تجربة الزوار مختلف جوانب التجربة السياحية في الوجهة.

ويواصل كل فريق إدارة مهامه بشكل مستقل، في حين تربط المنصة مختلف العمليات ضمن بيئة تشغيلية موحّدة بدلاً من الاعتماد على أنظمة منفصلة. كما تتيح المنصة للفرق محاكاة سيناريوهات متعددة وتحديد آثارها المحتملة بشكل استباقي، مثل تغيرات الطقس وأعداد الزوار وحركة المركبات.

وتظهر القيمة الحقيقية لهذا النظام بوضوح من خلال السيناريوهات التشغيلية المباشرة. وعلى سبيل المثال، عند اختتام فعالية ضخمة ومغادرة آلاف الضيوف في وقت واحد، يتيح نظام إدارة التنقل دراسة الخيارات المتاحة، سواء بزيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل، أو تعديل وتيرة تشغيل الحافلات، أو إعادة توزيع الفرق الميدانية، مع محاكاة التأثيرات المحتملة لتلك الخيارات واتخاذ قرارات مدروسة بشأنها.

وفي حالات الطوارئ، يمكن للفرق تقييم آثار إخراج منطقة من الخدمة والتخطيط بشكل استباقي للاستجابة المناسبة. وبدلاً من الاكتفاء برصد الأحداث، تقوم المنصة بتحليل البيانات وتقديم رؤى تدعم القرارات الاستباقية وتعزز سرعة الاستجابة.

ويغطي نطاق الرصد البيئات البرية والبحرية، ويمتد تحت سطح الماء، بما يتيح متابعة المؤشرات المرتبطة بمختلف الموائل الطبيعية. ويستند المشهد التشغيلي الذي يظهر للمشغّلين إلى بيانات حية تجمعها أجهزة الاستشعار مباشرة بدلاً من المحاكاة البصرية فقط، مع تنبيهات تلقائية عندما يتجاوز أي مؤشر النطاق المتوقع، بما يشمل سرعة الرياح وحالة البحر ودرجة الحرارة وجودة الهواء.

وتعتزم شركة «البحر الأحمر الدولية» دمج نظام تجربة الزوار ضمن موقعها الإلكتروني، بما يتيح للزوار إجراء زيارة افتراضية للوجهة، والتخطيط لأنشطتهم، والحصول على خطة مقترحة للزيارة وفق الظروف اللحظية في الوجهة، مع إمكانية الحجز مباشرة عبر الموقع.

وقال عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة iot squared: «انطلقنا في تطوير هذه التقنية من فهم عميق لاحتياجات الوجهة، وقمنا بتصميمها لتقديم حلول عملية تلبي متطلباتها وتمكّن كل إدارة تشغيلية من تحسين عملياتها. وتجمع المنصة بين كافة العمليات في بيئة تشغيلية واحدة تمكّن شركة البحر الأحمر الدولية من تحسين إدارة الوجهة والارتقاء بتجربة الزوار. وقد أسهم هذا النهج العملي في تسريع تطوير المشروع وإنجازه في وقت قياسي».

ويأتي هذا التعاون في إطار مشاركة مجموعة «stc» في مؤتمر «ليب 2026»، حيث تستعرض حلولها وتقنياتها المتقدمة لقطاعات السياحة والرياضة والخدمات اللوجستية والإنشاءات والتطوير العقاري. وتستعرض المجموعة، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر للعام الخامس على التوالي، الدور المحوري للبنية التحتية الرقمية في تطوير الوجهات والمرافق، وتحسين عملياتها، وتقديم تجارب استثنائية للزوار والمستخدمين.

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي البحر الأحمر السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سوق الدين السعودية تتوسع... الحكومة والبنوك والشركات في سباق التمويل

خاص المركز المالي في الرياض (كافد)

سوق الدين السعودية تتوسع... الحكومة والبنوك والشركات في سباق التمويل

تتوسَّع سوق الدين السعودية مع إصدارات حكومية ومصرفية وشركات، وسط طلب دولي قوي، وتحديات تتعلق بتكلفة الاقتراض واستدامة الدين.

عبير حمدي (الرياض)
خاص توسّع الذكاء الاصطناعي يرفع حجم المخاطر السيبرانية مع ازدياد عدد الوكلاء الرقميين والهويات التي تحتاج إلى حماية واستعادة (أدوبي)
تكنولوجيا

خاص كيف يغير الذكاء الاصطناعي مفهوم التعافي من الهجمات السيبرانية في السعودية؟

تبحث مؤسسات سعودية تعزيز قدرتها على التعافي من الهجمات السيبرانية مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المملكة

نسيم رمضان (الرياض)
عالم الاعمال عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
عالم الاعمال

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

أعلنت مجموعة «إس تي سي»، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق «كولاب»، ذراعها المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية» محمد الرميح (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«تداول»: السوق السعودية الأكبر في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تداول» محمد الرميح، إن السوق السعودية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام جميع المستثمرين الأجانب، بعد مسيرة بدأت بإطار المستثمر الأجنبي المؤهل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الفريق الركن إدوارد آلغرين مستقبلاً اللواء الطيار الركن محمد المغيدي في مقر وزارة الدفاع البريطانية بلندن (واس)
الخليج

«التحالف الإسلامي» وبريطانيا يعززان الشراكة في محاربة الإرهاب

ضمن سلسلة من اللقاءات التي يجريها اللواء المغيدي في المملكة المتحدة، في إطار تعزيز دور «التحالف الإسلامي» على المستوى الدولي، وتوسيع شبكة شراكاته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
TT
TT

مجموعة stc تعلن إطلاق «colab» ذراعاً متخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة

عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)
عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc خلال تدشين «كولاب» المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «إس تي سي» (stc)، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق «كولاب» (colab)، ذراعها المتخصصة في الابتكار وبناء الشركات الناشئة، في خطوة تسهِم في تعزيز منظومة الاستثمار في المجموعة وتوسيع قدراتها على تطوير نماذج أعمال مبتكرة في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويمثل إطلاق «كولاب» (colab)، الذي جاء على هامش الحدث التقني العالمي الأبرز «ليب 26»، خطوة مهمة في مسيرة المجموعة لاكتشاف المشاريع الرقمية وتطويرها وتعزيز نموها، من خلال الاستفادة من الأصول والإمكانات والخبرات التي تحظى بها «إس تي سي»، لدراسة الفرص المتاحة في السوق، واختبار التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة، وتحويلها أعمالاً مبتكرة قابلة للتوسع والنمو.

ويضيف إطلاق «كولاب» بُعداً جديداً إلى منظومة الاستثمار في مجموعة «إس تي سي»، التي تجمع بين تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال «إنسباير يو» (inspireU)، والاستثمار الاستراتيجي في المشاريع الواعدة عبر «تالي فينتشرز» (tali ventures)، وبناء المشاريع من خلال «كولاب» (colab).

وقال معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «إس تي سي»: «نجحنا على مدى السنوات الماضية ببناء ركائز متينة لمنظومة استثمارية متكاملة للشركات الناشئة داخل المجموعة، تجمع بين الاستثمار في المشاريع وتسريع نمو الشركات الناشئة وبناء المشاريع الريادية الجديدة. يتيح لنا هذا النموذج المتكامل تطوير أعمال جديدة وتمكينها وتسريع نموها. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بخلق محركات جديدة للنمو تدعم طموحات المملكة، وتعزز قدرتنا على تحويل الفرص الاستراتيجية أعمالاً مستدامة ومبتكرة».

صورة تذكارية لممثلي مجموعة stc بعد الإعلان عن تدشين «كولاب» (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق «كولاب» امتداداً لمنظومة الاستثمار الجريء التي بنتها مجموعة «إس تي سي»، حيث أسهمت «إنسباير يو» (inspireU) في تسريع نمو أكثر من 150 شركة ناشئة، وربط رواد الأعمال بالإمكانات والفرص المتاحة في السوق، وتدعم «تالي فينتشرز» (tali ventures) هذه الجهود من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الواعدة، والاستفادة من منظومة المجموعة لتحقيق قيمة استراتيجية تتجاوز التمويل.

ومن خلال إطلاق «كولاب»، تقدم مجموعة «إس تي سي» منصة متخصصة لبناء المشاريع الرقمية الجديدة وتوسيع نطاقها وفق منهجية متكاملة، بدءاً من مراحلها الأولى، بما يعزز دور المجموعة في تحفيز الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما أثبتت المجموعة إمكانات بناء المشاريع الناشئة من خلال «إس تي سي بنك»، الذي انطلق بصفته محفظة رقمية تحت اسم «إس تي سي باي» للاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، قبل أن يتطور إلى شركة مليارية في قطاع التقنية المالية، وبعدها إلى بنك رقمي مرخص بالكامل.

واليوم، يقدم «إس تي سي بنك» خدماته لأكثر من 8 ملايين عميل، وحقق إيرادات تجاوزت مليار ريال في عام 2025، بما يؤكد قدرة المجموعة على الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، وتطوير الأفكار وتوسيع نطاقها وتحويلها أعمالاً رقمية رائدة.

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي السعودية
عالم الاعمال

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة
TT
TT

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

«المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» تستعرض خبراتها التقنية لدعم التحول الرقمي في المملكة

أكد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية»، التابعة لمجمع شركات «المناعي» (QPSC)، أن المملكة العربية السعودية تمثل سوقاً استراتيجية وواعدة لقطاع التكنولوجيا، في ظل التسارع الكبير الذي تشهده مسيرة التحول الرقمي، وحجم المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى التي تستعد المملكة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وقال المناعي،على هامش مشاركة الشركة في فعاليات معرض «ليب 2026» (LEAP 2026)، المقام خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول) في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، إن الشركة تتطلع إلى توظيف خبراتها الممتدة لنحو 50 عاماً في قطاع التكنولوجيا، لدعم احتياجات الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال في المملكة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتسارع للسوق السعودية.

وأضاف: «على مدار نحو 5 عقود، اكتسبنا خبرات واسعة من خلال العمل مع جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ووزارات وبلديات وبنوك، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى. ونسعى اليوم إلى نقل هذه الخبرات إلى المملكة العربية السعودية والمساهمة من خلالها في دعم خططها ومشاريعها المستقبلية».

وأوضح المناعي أن حجم المشاريع التطويرية المرتقبة في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة سيعزز الحاجة إلى التقنيات المتقدمة والشركات التي تمتلك خبرات متخصصة ومتنوعة، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لفعاليات عالمية كبرى خلال المرحلة المقبلة توفر مزيداً من الفرص أمام شركات التكنولوجيا للمشاركة في تطوير البنية التحتية والحلول الرقمية الداعمة لهذه المشاريع.

وقال: «المملكة مقبلة على مرحلة حافلة بالمشاريع التطويرية الكبرى، وهذه المشاريع تتطلب بنية تقنية متطورة وشركات تمتلك خبرات عملية في مجموعة واسعة من التخصصات. ومع استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034، نرى فرصاً كبيرة لتوظيف خبراتنا والمساهمة في المشاريع التي ستشهدها السوق السعودية».

وأشار إلى أن شركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات» تتمتع بخبرات متنوعة تشمل الشبكات والبرمجيات وغيرها من الحلول التقنية، لافتاً إلى أن مشاركة الشركة في تنفيذ مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم «فيفا قطر 2022» شملت مجالات عديدة، من بينها البنية التحتية التقنية للملاعب والأمن السيبراني.

وأضاف: «أتاحت لنا المشاريع التي نفذناها على مدار السنوات الماضية بناء خبرات واسعة في مجالات تقنية متعددة، وهذه الخبرات هي ما نسعى إلى نقلها وتوظيفها في المملكة بما يتناسب مع احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. كما استفدنا بشكل كبير من العمل مع شركائنا في تنفيذ العديد من المشاريع، وهو ما منحنا خبرة وثقة واسعتين».

وتعكس مشاركة الشركة في معرض «ليب 2026» تركيزها المتنامي على الدور الذي تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي، والملاعب المتصلة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتحول السحابي، والبنية التحتية الرقمية الذكية، والابتكار في بيئات العمل الرقمية، في إحداث تحول نوعي في قطاعات الرياضة والمدن والمؤسسات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة «المناعي لتكنولوجيا المعلومات» عقب افتتاح مقرها الإقليمي مؤخراً في الرياض، في خطوة تعزز قدرات الشركة المحلية على تقديم خدماتها، وترسخ علاقاتها مع العملاء في المملكة. كما تتزامن المشاركة مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، بدءاً من تطور دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولاً إلى استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم «فيفا 2034».

يذكر أن الشراكات الجديدة والمبادرات المشتركة مع أبرز المؤسسات السعودية والإقليمية، إلى جانب مواصلة التعاون مع رواد التكنولوجيا العالميين، تشكل محوراً رئيسياً لمشاركة الشركة في معرض «ليب 2026»، حيث تعكس هذه الشراكات التزام «المناعي لتكنولوجيا المعلومات السعودية» طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، وطموحها للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، من خلال تبادل المعرفة والابتكار وبناء شراكات تكنولوجية مؤثرة.

عالم الاعمال

«مجموعة stc» توسّع نطاق خدماتها الرقمية لدعم اقتصاد المستقبل

مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
TT
TT

«مجموعة stc» توسّع نطاق خدماتها الرقمية لدعم اقتصاد المستقبل

مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)

تُسخّر «مجموعة stc»، الشريك الاستراتيجي لمؤتمر «ليب 2026» للعام الخامس على التوالي، خدماتها الرقمية في عدّة مجالات لتمكين اقتصاد المستقبل، حيث تسلّط الضوء على قصة التحوّل الرقمي من خلال استعراض حلول وخدمات المجموعة في مختلف القطاعات الحيوية، التي تشمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع الرياضة، وقطاع الإنشاءات والعقارات، إلى جانب تقديم رؤية واضحة حول تكامل التقنية مع الإنسان والأنظمة والبنية التحتية، ودورها بوصفها ركيزة أساسية لتشغيل القطاعات وتطويرها وتمكين نموها.

وجهات سياحية تفاعلية

واستعرضت المجموعة ضمن خدماتها لقطاع السياحة تسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسياح، والظروف المناخية وحالة الطقس المتوقعة. في حين توفر «stc» تقنية مبتكرة في مجال السياحة تم تطويرها بالتعاون مع شركة «البحر الأحمر الدولية»، تعمل على جمع هذه المعلومات وتقديمها بطريقة مميزة.

حيث تجمع الخريطة ثلاثية الأبعاد بين معلومات الطقس والظروف المناخية لتقديم قائمة من الأنشطة المقترحة للزوار، يتم تحديثها بالتوازي مع أي تغيير في الأحوال الجوية. وتقدم منصة العمليات المركزية لفريق العمل في الوجهة السياحية صورة شاملة لجميع مرافق الوجهة، الأمر الذي يمكّن من إدارة العمليات بكفاءة، وتنفيذ أعمال الصيانة، والاستجابة لأي تغيرات في حالة الطقس بالتوازي مع توفير تجارب مخصصة للزوار.

اكتشاف المواهب الرياضية

ومن جانب قطاع الرياضة وما يواجهه من تحديات مختلفة في اكتشاف وتطوير المواهب على نطاق واسع، طرحت «stc» تطبيق اكتشاف المواهب الرياضية الوطنية أدوات رقمية لتقييم المهارات وأنماط الحركة، بما يتيح اكتشاف المواهب الواعدة التي قد لا تصل إليها الأساليب التقليدية. وفي المختبر التقني، توفر أداة تقييم أنماط حركة الرياضيين ومنظومة 360 SoccerBot للرياضيين والمدربين معلومات مفصلة عن أداء اللاعبين، لتساعدهم على اكتشاف المواهب وتطويرها.

وتشمل حلول «مجموعة stc» للقطاع الرياضي أيضاً الإدارة والتشغيل الذكي للملاعب، وتوظيف تقنيات إنترنت الأشياء لتعزيز الكفاءة والسلامة والأمن وتحسين تجربة الجماهير. وفي الوقت نفسه، تربط شبكة الألياف الضوئية التابعة للمجموعة 19 ملعباً، بما يدعم البث المباشر للفعاليات الرياضية إلى الجماهير حول العالم. وتتكامل هذه الحلول مع بنية تحتية آمنة، وقدرات سحابية تدعم البث المباشر للمحتوى الرياضي بجودة عالية.

خدمات اتصال موثوقة للنقل والخدمات اللوجستية

كما تستعرض «stc» خلال المؤتمر خدمات اتصال موثوقة للنقل والخدمات اللوجستية مثل المركز اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط (Intermodal Mega Hub)، الذي يهدف إلى تعزيز الترابط بين الموانئ والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والطاقة الاستيعابية، وتسريع تدفق البضائع.

وتتمثل القيمة العملية لهذه الحلول في إتاحة المجال لتعزيز القدرة على متابعة سير العمليات، وإيضاح الصورة كاملة بشكل آلي، والكشف المبكر عن المشكلات التي قد تطرأ والتعامل معها قبل تفاقمها.

أهمية المعلومات في القطاع العقاري والإنشاءات

واستعرضت «مجموعة stc» خلال جناحها في المؤتمر والمعرض المصاحب الحلول الرقمية المخصصة للقطاع العقاري والإنشاءات، أحدها وجود تطبيق خاص بالمقاولين (Contractor App) يجمع فرق البناء والمعلومات الخاصة بالمشاريع بأكملها ضمن منصة واحدة، ويتيح لمديري الموقع متابعة سير العمل، ومعرفة مدى الالتزام بمعايير السلامة خلال مختلف مراحل المشروع.

كما تقدم المجموعة حلولاً تغطي مراحل المشروع المختلفة، بدءاً من تطبيق «Contractor»، وفحص امتثال المباني وإدارة المشروعات قبل بدء أعمال الإنشاء، مروراً بمتابعة سير العمل ومراقبة السلامة والتنسيق بين فرق العمل، وصولاً إلى حلول إدارة المناطق والمجمعات العمرانية، ودعم أعمال التشغيل والصيانة بعد اكتمال البناء.

حلول لقطاعات أخرى

إضافة إلى ذلك، قدّمت «مجموعة stc» خلال المؤتمر حلولاً تقنية متقدمة تتجاوز القطاعات الحيوية الأربعة، وتمتد إلى مجالات أوسع تشمل أمن البيانات الحكومية الحساسة، والصحة، وإدارة الموارد المائية، والزراعة وحماية البيئة.

وتتضمّن هذه الحلول تقييم المؤشرات الصحية عبر تقنية التعرف على الوجه لقياس المؤشرات الحيوية خلال 45 ثانية، بالإضافة إلى حلول تدريب الواقع الافتراضي في المجال الصحي، واستخدام الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة للمساعدة في إدارة المحاصيل، وتحسين كفاءة الرّي وحماية البيئة البحرية.

قدرات رقمية للمستقبل

وتندرج الحلول والتقنيات التي استعرضتها «مجموعة stc» خلال المؤتمر ضمن جهود أوسع تبذلها المملكة لتطوير وجهات جديدة وبنية تحتية راسخة وقطاعات واعدة، مما يتيح الفرصة لبناء قدرات رقمية تتكامل مع هذه التطورات في مرحلة مبكرة، بدلاً من العمل على إضافتها في مراحل لاحقة.

يُذكر أن «مجموعة stc» من خلال شراكتها لمؤتمر «ليب 2026» ترسم ملامح المستقبل الرقمي بما يشهده من فرص وإمكانات، نحو آفاق جديدة تمتاز بأحدث التقنيات والتجارب.

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي تقنيات جديدة السعودية