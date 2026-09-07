دولاك: التعادل مع الخليج مكسب في ظل الغيابات

أبدى ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض، رضاه عن التعادل السلبي أمام الخليج، مؤكداً أن النقطة تُعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي واجهها فريقه، من غيابات وإصابات ونقص في عدد من العناصر الأساسية.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أنا سعيد بالنتيجة، وكررت للاعبين في غرفة الملابس أنها إيجابية. قدموا مباراة جيدة وبذلوا جهداً كبيراً، خصوصاً أننا حضرنا من خارج المنطقة الشرقية في أجواء صعبة، إلى جانب الإصابات والظروف التي مررنا بها».

وأضاف: «لو خضنا المباراة بصفوف مكتملة، لما كنت سعيداً بالتعادل، لكن بالنظر إلى ظروفنا، فإن الحصول على نقطة يُعد أمراً جيداً».

وعن مدى رضاه عن بداية الرياض، وإمكانية تكرار سيناريو المعاناة الذي واجهه الفريق في المواسم الماضية، قال دولاك رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «شاركنا بمجموعة من الأسماء الشابة، من بينهم عصام بحري وعدد من اللاعبين الواعدين. لو كنا مكتملين بجميع العناصر التي نرغب في الاعتماد عليها، لشعرنا بالحسرة على التعادل، لكن في ظل هذه الظروف علينا أن نكون واقعيين، ونرضى بالنقطة، بل ونسعد بها».