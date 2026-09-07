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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: خسارة الهلال أمام نيوم ستحرمني النوم

سيموني إنزاغي مدرب الهلال (تصوير: نايف العتيبي)
سيموني إنزاغي مدرب الهلال (تصوير: نايف العتيبي)
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إنزاغي: خسارة الهلال أمام نيوم ستحرمني النوم

سيموني إنزاغي مدرب الهلال (تصوير: نايف العتيبي)
سيموني إنزاغي مدرب الهلال (تصوير: نايف العتيبي)

أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، إحباطه عقب خسارة فريقه أمام نيوم 0 - 2، الاثنين، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً تحمله مسؤولية الخسارة، ومشيراً إلى أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «في الشوط الأول لم نظهر بالشكل المطلوب، واستقبلنا هدفين، وفي الشوط الثاني دخلنا بقوة، لكن لم يحالفنا الحظ في تسجيل الأهداف. اللاعبون قدموا ما عليهم».

وأضاف: «صنعنا 5 فرص في الشوط الأول، لكننا لم نوفق في استغلالها، وكذلك تألق حارس نيوم في التصدي لفرصة كنو خلال الشوط الثاني. أكرر أنني أتحمل كامل مسؤولية الخسارة، ومثل هذه الخسائر تعيد الوعي للاعبين».

وتابع: «شعرنا بالإحباط من الخسارة، فنحن في صدارة الترتيب، ولم نكن نريد الخسارة. هذه أول خسارة لي في السعودية منذ قدومي، وكل ما علينا الآن هو التعلم منها».

وعن تكرار استقبال الهلال أهدافاً من الكرات الثابتة، قال المدرب الإيطالي: «الهدف الأول الذي تعرضنا له جاء بالخطأ في مرمانا، وفي الهدف الثاني حدثت بعض الأخطاء في التغطية، وسنعمل باستمرار على تحسين تعاملنا مع هذه الكرات».

ورداً على سؤال حول تحمله مسؤولية الخسارة، في ظل الاستقطابات الكبيرة التي أجرتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قال إنزاغي: «صحيح أن الإدارة قامت بعمل كبير، لكننا ما زلنا في صدارة الترتيب، ولا ألوم اللاعبين. أنا المسؤول عن هذه الخسارة المؤلمة، التي ستحرمني من النوم».

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خالد الرماح: غالتييه طلب منا النزول للملعب من أجل الفوز

نجح نيوم بتحقيق نتيجة مفاجئة بالانتصار على الهلال (تصوير: نايف العتيبي)
نجح نيوم بتحقيق نتيجة مفاجئة بالانتصار على الهلال (تصوير: نايف العتيبي)

أكد خالد الرماح، لاعب فريق نيوم، أن صعوبة مواجهة الهلال لم تمنع فريقه من تحقيق انتصار ثمين بنتيجة 2-0، الأحد، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الرماح لـ«الشرق الأوسط»: «كانت مباراة صعبة، لكن الحمد لله تمكنا من تحقيق الفوز. المدرب طالبنا بالنزول إلى الملعب وتحقيق الانتصار، والحمد لله نجحنا في ذلك».

وأضاف: «سنرتاح الآن، ثم نبدأ التحضير لمواجهة الفتح المقبلة».

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رياضة سعودية الدوري السعودي نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

غالتييه: حققنا إنجازاً عظيماً... أنا سعيد بعقلية لاعبي نيوم

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (تصوير: نايف العتيبي)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (تصوير: نايف العتيبي)
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TT

غالتييه: حققنا إنجازاً عظيماً... أنا سعيد بعقلية لاعبي نيوم

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (تصوير: نايف العتيبي)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (تصوير: نايف العتيبي)

وصف الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، انتصار فريقه على الهلال 2 - 0، الاثنين، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بـ«الإنجاز والنتيجة العظيمة»، مشيداً بعقلية لاعبيه وأدائهم الدفاعي خلال المواجهة.

وقال غالتييه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حققنا إنجازاً عظيماً ونتيجة عظيمة، وأنا سعيد بالفريق. كانت عقليتنا ممتازة، وطلبت من اللاعبين أن نجعل الفوز صعباً على الهلال. مثل هذه المباريات تحتاج إلى التوفيق، وهو ما حالفنا اليوم، وأتمنى أن تسهم نتيجة اليوم في زيادة طموح الفريق مستقبلاً».

وأضاف: «قلت قبل المباراة إنها لن تكون صعبة؛ لأن الضغوط لم تكن علينا، بل على الهلال. قدمنا اليوم أداءً رائعاً من الناحية الدفاعية، واستغللنا الفرص التي سنحت لنا».

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الكرات الثابتة كانت جزءاً مهماً من تحضيرات فريقه، وقال: «تدربنا كثيراً على الكرات الثابتة، وعملنا مع اللاعبين على استغلالها، ليس منذ هذا الموسم فقط، بل منذ الموسم الماضي».

وتابع: «في العام الماضي لم نكن موفقين أمام فرق المقدمة، لكن هذا الموسم لدينا فريق محترف، واللاعبون أصبحوا أكثر نضجاً. وكي تفوز على فريق مثل الهلال، الذي يعد من أفضل الفرق في آسيا، يجب أن يحالفك التوفيق».

وعن وجود المدرب السعودي ضمن جهازه الفني، قال غالتييه: «مازن مدرب طموح، ويعمل معنا، ويساعدنا كثيراً، خصوصاً بخبرته في التعامل مع اللاعبين السعوديين».

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رياضة سعودية الدوري السعودي نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يصعق الهلال بثنائية... ويلحق به الخسارة الأولى

نيوم نجح في زيارة شباك الهلال بثنائية (تصوير: نايف العتيبي)
نيوم نجح في زيارة شباك الهلال بثنائية (تصوير: نايف العتيبي)
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نيوم يصعق الهلال بثنائية... ويلحق به الخسارة الأولى

نيوم نجح في زيارة شباك الهلال بثنائية (تصوير: نايف العتيبي)
نيوم نجح في زيارة شباك الهلال بثنائية (تصوير: نايف العتيبي)

استفاد نيوم من هدف عكسي وسجل هدفاً قرب الاستراحة ليفوز 2 - صفر على مضيفه الهلال المتصدر ملحقا به الهزيمة الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الاثنين.

وعلى عكس سير المباراة، سجل خاليدو كوليبالي مدافع الهلال بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة عرضية ليتقدم نيوم بعد ربع ساعة من اللعب.

عزز أمادو كوني تقدم الفريق الزائر قرب الاستراحة بعد فوضى في منطقة الجزاء.

ودفع الهلال بقوته الهجومية الضاربة منذ البداية متمثلة في الثلاثي القادم من الدوري الإنجليزي أولي واتكينز وجابرييل مارتينيلي وكريسينسيو سمرفيل، لكن الحارس مارسين بولكا واقف أمام محاولات صاحب الأرض.

وتجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في الصدارة، ورفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة من ست مباريات في المركز الرابع.

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