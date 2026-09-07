لاوسون يشارك بدلاً من حجار مجدداً في سباق إسبانيا للفورمولا 1

سيغيب السائق الفرنسي إسحاق حجار المصاب عن سباقه الثالث توالياً في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مطلع الأسبوع المقبل، وسيواصل ليام لاوسون الحلول محله مع فريق رد بول في جائزة إسبانيا الكبرى، بينما يستمر يوكي تسونودا في شغل مقعد السائق النيوزيلندي لدى فريق ريسينغ بولز.

وأصدر الفريقان بيانين، يوم الاثنين، بعد يوم واحد من جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا.

وغاب حجار عن هذا السباق وسباق جائزة هولندا الكبرى الذي سبقه بعد تعرضه لإصابة في المعصم أثناء التدريب الشهر الماضي.

وقال رد بول، الذي أنهى سائقه الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات سباق مونزا في المركز الثالث: «اتُخذ القرار في ظل استمرار تعافي إسحاق بشكل إيجابي. رغم أنه ليس جاهزاً بعد للعودة إلى قمرة القيادة، فإنه سيكون موجوداً في مدريد لدعم الفريق».

وانتقل تسونودا من دور السائق الاحتياطي وسيتشارك السائق الياباني مع البريطاني الشاب أرفيد ليندبلاد في صفوف ريسينغ بولز.

وتظهر حلبة مادرينغ الأسبوع المقبل لأول مرة في بطولة العالم لفورمولا 1، بعدما أصبحت المقر الجديد لجائزة إسبانيا الكبرى التي كانت تقام سابقاً على حلبة كتالونيا في برشلونة.