نيوم يوقف الهلال عند 47 مباراة… ورقم الأهلي التاريخي صامدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5315802-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-47-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF
نيوم يوقف الهلال عند 47 مباراة… ورقم الأهلي التاريخي صامد
نيوم أوقف سلسلة الهلال التاريخية دون خسارة (تصوير: نايف العتيبي)
أوقف نيوم سلسلة الهلال التاريخية دون خسارة في دوري المحترفين السعودي، بعدما حرمه من الوصول إلى المباراة الـ48 توالياً، ليبقى الرقم القياسي المسجل باسم الأهلي، بـ51 مباراة متتالية دون خسارة بين عامي 2014 و2016، بعيداً عن متناول الهلال في محاولته الحالية.
ودخل الهلال مواجهة نيوم وهو يمتلك ثاني أطول سلسلة دون خسارة في تاريخ دوري المحترفين، بعدما حافظ على سجله في 47 مباراة متتالية خلال موسمي 2025-2026 و2026-2027، وكان يحتاج إلى أربع مباريات إضافية لمعادلة رقم الأهلي، وخمس للانفراد بالرقم القياسي.
وبتوقف السلسلة عند 47 مباراة، بقي الهلال في المركز الثاني تاريخياً، متقدماً بفارق مباراة واحدة على سلسلته السابقة التي بلغت 46 مباراة خلال موسمي 2023 و2024.
ويحتفظ الأهلي بالرقم القياسي بعدما خاض 51 مباراة متتالية دون خسارة بين عامي 2014 و2016، فيما يحتل الهلال المركزين الثاني والثالث بـ47 و46 مباراة، ويأتي الشباب رابعاً بسلسلة بلغت 34 مباراة بين 2011 و2012، ثم النصر بـ32 مباراة خلال موسمي 2013 و2014.
ولم تكن خسارة الهلال أمام نيوم مرتبطة بالسلسلة التاريخية فقط، إذ حملت المباراة سيناريو نادراً بالنسبة للفريق الأزرق بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً بهدفين دون مقابل.
ومنذ انطلاق دوري المحترفين، لم يتأخر الهلال بنتيجة 0-2 مع نهاية الشوط الأول سوى ست مرات، وكانت مواجهة نيوم على أرضه في موسم 2026-2027 أحدثها.
وسبق للهلال أن عاش السيناريو ذاته أمام الفتح خارج أرضه في موسم 2024-2025، والطائي على أرضه في موسم 2022-2023، والاتحاد خارج أرضه في موسم 2020-2021، والحزم خارج أرضه في موسم 2018-2019، وهجر خارج أرضه في موسم 2012-2013.
واللافت أن مواجهة نيوم أصبحت ثالث حالة فقط يتأخر فيها الهلال بهدفين نظيفين في الشوط الأول خلال المواسم الثمانية الأخيرة، كما أنها المرة الثانية فقط ضمن الحالات الست التي حدث فيها ذلك على أرضه، مقابل أربع مرات خارج ملعبه.
وبذلك، خرج الهلال من مواجهة نيوم بخسارة تجاوز أثرها نقاط المباراة الثلاث، بعدما أنهت مسيرة امتدت إلى 47 مباراة متتالية بلا خسارة، قبل أربع مباريات فقط من معادلة الرقم التاريخي للأهلي، لتبقى سلسلة الـ51 مباراة صامدة في صدارة سجلات دوري المحترفين.
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«الشرق الأوسط» (مدريد)
الدوري السعودي: صراع ساخن بين القادسية والأهليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5315822-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A
تتجه الأنظار صوب الدمام، الثلاثاء، حيث يستقبل القادسية نظيره الأهلي في قمة تنافسية تتصدر مواجهات اليوم الثاني من الجولة السادسة للدوري السعودي للمحترفين، في اختبار جديد لطموحات القادسية الذي فرض نفسه بين فرق المقدمة، أمام أهلي استعاد نغمة الانتصارات بخماسية في الجولة الماضية، في حين يستقبل الاتحاد نظيره الفيحاء في جدة، ويلتقي الاتفاق مع الفيصلي في الدمام، ويحل التعاون ضيفاً على الحزم في الرس.
ويخوض القادسية ثاني اختباراته الكبيرة هذا الموسم بعدما أخفق في الأول عندما خسر أمام الاتحاد على أرضه، لكنه يعود هذه المرة بطموح مختلف، مستنداً إلى المستويات اللافتة التي قدمها والنتائج التي وضعته في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، متساوياً مع النصر صاحب المركز الثاني، ومتأخراً عنه بفارق الأهداف.
ونجح القادسية في تجاوز خسارته أمام الاتحاد بصورة مثالية، واستعاد حضوره سريعاً ليؤكد قدرته على البقاء قريباً من دائرة المنافسة، إلا أن مواجهة الأهلي ستكون اختباراً جديداً لمدى جاهزية الفريق للاستمرار بين فرق المقدمة.
وعزز القادسية خياراته قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع عبد الملك الجابر قادماً من النصر، إلى جانب مامادو سنغاري القادم من فريق مانشستر سيتي تحت 21 عاماً، ليضيف عناصر جديدة إلى قائمة تزخر أساساً بعدد من الأسماء القادرة على صناعة الفارق.
في المقابل، يصل الأهلي إلى الدمام بعدما استعاد شيئاً من توازنه في الجولة الماضية، حين ضرب شباك الرياض بخماسية عريضة؛ ليضع خلفه خسارته أمام الهلال في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، ويبحث عن انتصار من شأنه تقليص الفارق مع القادسية إلى نقطة واحدة وتعزيز حضوره مجدداً بين فرق المقدمة.
لكن الفوز العريض في الجولة الماضية لم يحجب مشهداً آخر داخل المدرجات الأهلاوية؛ إذ شهدت مواجهة الرياض حضوراً جماهيرياً محدوداً، إلى جانب صيحات استهجان طالت الأوكراني أرتيم؛ لتصبح القضية واحدة من أبرز أحداث المباراة رغم نتيجتها الكبيرة.
وانعكس ذلك على الأحاديث الإعلامية لعدد من لاعبي الأهلي عقب اللقاء؛ إذ طالبوا الجماهير بالوقوف خلف جميع عناصر الفريق ومساندتهم في المرحلة المقبلة، في وقت يحتاج فيه الأهلي إلى حالة من الاستقرار قبل الدخول في سلسلة جديدة من الاستحقاقات.
وكان النادي قد تحرك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز خياراته بالتعاقد مع الفرنسي إبراهيم ديابي، إلى جانب سعيد باعطية القادم من الفتح.
وفي جدة، يعود الاتحاد إلى أرضه منتشياً بانتصار ثمين على النصر بنتيجة 2 - 1 في قمة الجولة الماضية، عندما يستقبل الفيحاء بحثاً عن مواصلة تقدمه والاقتراب أكثر من الصدارة.
ويملك الاتحاد 11 نقطة، وحافظ حتى الآن على سجله خالياً من الخسارة، في حين منح الفوز على النصر دفعة كبيرة للفريق بعدما أوقف الانطلاقة المثالية لمنافسه وأكد قدرته على الحضور بقوة في المواجهات الكبرى.
ويتطلع الاتحاد إلى البناء على ذلك الانتصار وعدم التفريط بالنقاط أمام الفيحاء، خصوصاً أن مثل هذه المواجهات تمثل أهمية كبيرة في سباق طويل لا يحتمل فقدان النقاط بعد الانتصار في المباريات الكبرى.
وعزز الاتحاد صفوفه بالهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي يعرف أجواء الدوري السعودي جيداً بعدما كانت تجربته الأخيرة مع الاتفاق؛ ليضيف خياراً جديداً لوسط الفريق في المرحلة المقبلة.
أما الفيحاء، فيحل ضيفاً على الاتحاد وفي رصيده 5 نقاط وضعته في المركز الحادي عشر، ويتطلع فريق البرازيلي فابيو كاريلي إلى مواصلة تحسين نتائجه والخروج بنتيجة إيجابية من اختبار يبدو صعباً أمام منافس يعيش حالة معنوية مرتفعة.
وفي الدمام، يستقبل الاتفاق نظيره الفيصلي باحثاً عن تحقيق انتصار ثانٍ توالياً، بعدما نجح في الجولة الماضية في إيقاف سلسلة خسائره والعودة إلى طريق الانتصارات على حساب أبها بثنائية نظيفة.
ويملك فريق الأسترالي آرثر باباس 9 نقاط، ويطمح إلى استثمار مواجهة الفيصلي للوصول إلى النقطة 12 والاقتراب مجدداً من فرق المقدمة، بعدما شهدت نتائجه بعض التذبذب عقب انطلاقته القوية.
وعلى الطرف الآخر، يزداد الضغط على الفيصلي مع مرور الجولات؛ إذ لا يزال الفريق يبحث عن انتصاره الأول بعدما اكتفى بنقطتين، ليقبع في المركز السابع عشر.
وأصبحت النقاط الثلاث مطلباً مهماً للفيصلي للخروج من دائرة النتائج السلبية، إلا أن مهمته تبدو معقدة خارج أرضه أمام اتفاق استعاد توازنه ويبحث عن تثبيت عودته.
وفي الرس، يستقبل الحزم نظيره التعاون في مواجهة تحمل أهمية خاصة للضيف الذي لا يزال بدوره يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم.
ويبدو الحزم في وضع أفضل نسبياً بعدما جمع 5 نقاط، ويسعى إلى استثمار إقامة المباراة على أرضه لتحقيق فوز يعزز موقعه ويمنحه مساحة أكبر بعيداً عن المراكز المتأخرة.
أما التعاون، فلا تزال بدايته بعيدة عن الصورة التي اعتاد الظهور بها؛ إذ جمع 3 نقاط فقط ولم ينجح في تحقيق أي انتصار حتى الآن؛ ما يجعل مواجهة الحزم محطة مهمة لمحاولة تغيير مساره.
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بعد كلاسيكو الاتحاد والنصر... هل اجتازت الصفارة السعودية اختبار الثقة؟
خالد الطريس في حديث مع رونالدو جواو فيلكس لاعبا النصر (محمد المانع)
خرج الحكم السعودي الدولي خالد الطريس بإشادة واسعة من المختصين التحكيميين بعد قيادته مواجهة الاتحاد والنصر، إحدى أبرز قمم الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، التي انتهت بفوز الاتحاد 2 - 1، في مباراة شهدت عدداً من الحالات التحكيمية التي خضعت للنقاش والتحليل، إلا أن غالبية الآراء اتفقت على سلامة القرارات المؤثرة في نتيجة المواجهة.
وتكوّن الطاقم التحكيمي للمباراة من خالد الطريس حكماً للساحة، وعبد الرحيم الشمري المساعد الأول، وسعد الشبرمي المساعد الثاني، وفريح الجلعود الحكم الرابع، فيما تولى شكري الحنفوش مهمة حكم تقنية الفيديو، وساعده إبراهيم الدخيل.
ولم تكن مهمة الطاقم سهلة في ظل حساسية المواجهة وقوتها، إلا أن القرارات التي اتخذها الطريس ومساعدوه حظيت باتفاق لافت بين المحللين التحكيميين في عدد من البرامج والقنوات الرياضية، سواء فيما يتعلق بالأهداف أو الحالات التي طالب خلالها لاعبو النصر بركلات جزاء.
وكان هدف البرازيلي أنجيلو، لاعب النصر، إحدى أبرز الحالات التي أثارت النقاش، بسبب وجود زميله البرتغالي جواو فيليكس في موقف تسلل لحظة تسجيل الهدف.
وأكد خليل جلال، المحلل التحكيمي في برنامج «المنصة» عبر قنوات «ثمانية»، صحة احتساب الهدف، موضحاً أن وجود اللاعب في موقف تسلل لا يكفي وحده لإلغاء الهدف ما لم يكن مشاركاً بصورة مؤثرة في اللعبة.
وقال جلال إن قانون اللعبة شهد تطورات في تفسير مثل هذه الحالات، وإن آخر التحديثات يشترط وجود حركة واضحة من اللاعب الموجود في موقف التسلل يكون لها تأثير مباشر في المنافس، وهو ما لم يحدث في الحالة، ليعتبر قرار احتساب هدف أنجيلو صحيحاً.
ولم تكن تلك الحالة الوحيدة التي نالت إشادة المختصين، إذ توقف عبد الله القحطاني، المحلل التحكيمي في برنامج «دورينا غير» عبر القنوات السعودية، عند قرار الحكم المساعد في الدقيقة 16 باحتساب التسلل على جواو فيليكس، مشيداً بالقرار، خصوصاً أن مدافع الاتحاد كان في موقف إنقاذ مرماه، وبالتالي وصول الكرة للاعب النصر بمثل هذه الحالة يعني وجود حالة تسلل وهو ما أعلن عنه الحكم المساعد.
وفي الدقيقة 28، طالب النصر بركلة جزاء بعد احتكاك عبد الإله العمري بحارس الاتحاد، إلا أن القحطاني أيد قرار الطريس باستمرار اللعب، موضحاً أن لاعب النصر هو من اصطدم بالحارس، وبالتالي لا توجد مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.
وعاد القحطاني للحديث عن هدف أنجيلو، مؤكداً صحة قرار احتسابه، إذ لم يكن وجود جواو فيليكس في موقف تسلل مؤثراً على قدرة مدافع الاتحاد في التعامل مع الكرة، ولم يحجب عنه الرؤية بصورة تستوجب التدخل وإلغاء الهدف.
وشهدت الدقائق الأخيرة حالتين طالب خلالهما النصراويون بركلتي جزاء، إلا أن القحطاني صادق في كلتيهما على قرارات الطريس.
ففي الدقيقة 87، سقط السنغالي ساديو ماني بعد تنافس مع أحد لاعبي الاتحاد، ورأى القحطاني أن الحالة لا تتجاوز إطار التنافس الطبيعي ولا ترتقي إلى وجود مخالفة، واصفاً موقف الحكم في التعامل معها بالمثالي.
أما الحالة الثانية فجاءت عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، إذ أكد القحطاني عدم وجود ركلة جزاء أيضاً، موضحاً أن سقوط لاعب النصر جاء نتيجة احتكاكه بزميله وليس بأحد لاعبي الاتحاد.
واتفق البحريني نواف شكر الله، المحلل التحكيمي في القنوات الرياضية السعودية، مع غالبية هذه القراءات، بداية من الهدف الذي سجله الاتحاد في الدقيقة 18 وأُلغي بداعي التسلل، إذ أكد صحة قرار الطاقم التحكيمي.
كما صادق شكر الله على صحة هدف أنجيلو، مشيراً إلى أن جواو فيليكس، رغم وجوده في موقف تسلل، لم يؤثر على المنافس ولم يحجب الرؤية بما يستوجب إلغاء الهدف.
وعن مطالبة النصر بركلة جزاء في الدقيقة 87، رأى الحكم الدولي السابق أن التنافس بين ماني ومدافع الاتحاد كان في إطار التدافع الطبيعي رغم وجود التحام بدني بين اللاعبين، وبالتالي فإن قرار استمرار اللعب كان صحيحاً.
وذهب شكر الله إلى أبعد من تقييم الحالات منفردة، إذ منح الطريس درجة 8.5 من 10 على أدائه العام في المباراة، مشيراً إلى صعوبة إدارة مواجهة بحجم «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.
وفي برنامج «روتانا سبورت مع وليد» عبر قناة «روتانا خليجية»، جاءت قراءة المستشار التحكيمي سمير عثمان متوافقة مع الاتجاه ذاته، إذ أكد صحة إلغاء هدف الاتحاد في الدقيقة 18 بداعي التسلل، وصحة هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 23، إضافة إلى صحة هدف النصر في الدقيقة 36.
واتفق محمد العبكري مع عثمان في تقييم هدف النصر، كما اتفق الاثنان على عدم وجود ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 87.
وبذلك، بدت حالة الاتفاق بين المختصين لافتة في مباراة عادة ما تكون قراراتها التحكيمية تحت مجهر واسع، إذ لم يقتصر الإجماع على حالة واحدة، بل امتد إلى أبرز القرارات المؤثرة، من حالات التسلل والأهداف وصولاً إلى مطالبات ركلات الجزاء.
وخرج الطريس من واحدة من أصعب مباريات الجولة بتقييم إيجابي، وجاءت آراء المختصين لتمنح الطاقم السعودي إشادة إضافية، خصوصاً مع نجاحه في إدارة مواجهة جماهيرية وتنافسية كبيرة دون أن تتحول القرارات التحكيمية المؤثرة إلى محور خلاف واسع بعد صفارة النهاية.
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