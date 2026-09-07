«لا ليغا»: سوسيداد يخطف فوزاً مثيراً من أرض إلتشي

حقق ريال سوسيداد فوزاً مثيراً على مضيّفه إلتشي 3-2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع سوسيداد رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف أوساسونا صاحب المركز الثامن وإشبيلية صاحب المركز السابع وأتلتيكو مدريد صاحب المركز السادس.
على الجانب الآخر تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وتقدم سوسيداد في الدقيقة 11 عن طريق جوب أوتشينغ، ثم أضاف يانخيل هيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 67 سجل توماس ليمار هدف تقليص الفارق لإلتشي، وبعده بسبع دقائق سجل زميله فير نينو هدف التعادل.
لكن سوسيداد، الذي لعب بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه جون مارتين في الدقيقة 64، سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق لوكا سوسيتش.