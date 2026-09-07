«فلاشينغ ميدوز»: ريباكينا تُقصي أوساكا... وتقترب من صدارة التصنيف العالمي

واصلت الكازاخية إيلينا ريباكينا زحفها القوي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعدما أطاحت باليابانية ناومي أوساكا، بطلة فلاشينغ ميدوز مرتين، بفوز مقنع بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-4، لتحجز مقعدها في الدور ربع النهائي.

ريباكينا، المصنفة الثانية للبطولة، احتاجت إلى مجموعة أولى خاطفة لتعلن نواياها. فرضت إرسالها وضرباتها القوية من الخط الخلفي، ولم تمنح أوساكا فرصة للدخول في أجواء المواجهة، قبل أن تحسم المجموعة 6-1.

وتغير المشهد قليلاً في الثانية، بعدما رفعت اليابانية مستواها وحاولت إطالة عمر المباراة، لكن ريباكينا حافظت على هدوئها، وحسمت المجموعة 6-4، منهية آمال أوساكا في إضافة لقب ثالث في نيويورك.

الكازاخية إيلينا ريباكينا تصافح منافستها اليابانية ناومي أوساكا بعد الفوز عليها بنيويورك (أ.ف.ب)

الفوز يحمل أهمية مضاعفة لريباكينا، التي دخلت البطولة بعد مخاوف بشأن إصابة في الساق ووتر أخيل تعرضت لها في سينسيناتي، لكنها حققت حتى الآن أربعة انتصارات متتالية في فلاشينغ ميدوز.

والآن تنتظرها مواجهة مثيرة في ربع النهائي أمام الصينية تشينغ تشين ون، التي صنعت واحدة من مفاجآت البطولة بإقصاء البولندية إيغا شفيونتيك 7-5 و6-3، بعدما كانت متأخرة صفر-5 في المجموعة الأولى.

وبالنسبة لريباكينا، فإن المشوار لا يتعلق فقط بكأس نيويورك؛ إذ تدخل الأدوار الحاسمة وهي أيضاً في قلب الصراع على صدارة التصنيف العالمي.

وأكد الموقع الرسمي للبطولة أن بلوغ ريباكينا نصف النهائي يضمن لها الصعود إلى المركز الأول عالمياً.