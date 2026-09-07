ماريسكا يشيد ببورتو البرتغالي

قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يدرك جيداً ضرورة حصول لاعبيه على راحة خلال الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، مساء الاثنين، أن المدرب الإيطالي تحدث قبل مواجهة بورتو البرتغالي، مساء الثلاثاء، في ملعب «دراغاو» بدوري أبطال أوروبا قائلاً: «ليس من السهل على إيرلنغ هالاند أو باقي اللاعبين مواصلة اللعب للنادي والمنتخب».

وأضاف: «أعتقد أنه من الصواب أن نمنح هؤلاء اللاعبين الفرصة لنيل قسطاً من الراحة، يمكن إراحتهم في مباراة أو لأسبوع كامل، الأمر يعتمد على موقفنا في ذلك الوقت».

وتابع ماريسكا: «هذا ما كنت أفعله في ليستر سيتي وتشيلسي وأطبقه هنا».

وفي حديثه عن بورتو، قال ماريسكا: «إنهم فريق جيد للغاية، إنهم واضحون للغاية في طريقة لعبهم ومن الواضح أن لديهم شراسة دفاعية حينما لا تكون الكرة في حوزتهم».

وأضاف: «أهنئهم على ذلك لكننا نرغب في الفوز، الثلاثاء».