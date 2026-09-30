خيسوس: اتفقت مع رونالدو على غيابه أمام النرويج والدنمارك

لم تهدأ الأجواء المحيطة بمنتخب البرتغال رغم تحقيقه الفوز في أول مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد خورخي خيسوس، في ظل الجدل الذي أثاره عدم مشاركة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو أمام النرويج، رغم قيامه بعمليات الإحماء.
وتناقلت وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو يشعر بالإحباط بسبب عدم مشاركته، ما أثار جدلاً امتد إلى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.
ورد خيسوس على الجدل خلال مؤتمر صحافي، اليوم (الأربعاء)، نقلت تصريحاته صحيفة «ماركا» الإسبانية، قائلاً: «هدفنا في كوبنهاغن هو احترام منافسنا، فالدنمارك منتخب كبير، ومهمتنا السعي للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية. أنا لا أملك لاعباً واحداً فقط، بل أعتمد على 23 لاعباً».
وأضاف المدرب المخضرم: «بإمكانكم طرح أسئلة بشأن أي لاعب، ولكن بالنسبة لرونالدو، فإن سؤالاً واحداً سيكون قليلاً وثلاثة أسئلة ستكون كثيرة، لذا سأسمح بسؤالين فقط»، مشدداً على أن «رونالدو ليس سبب وجودي هنا، بل أنا موجود أمامكم من أجل مواجهة الدنمارك».
وكشف خيسوس عن اتفاق مسبق مع قائد المنتخب البرتغالي بشأن عدم مشاركته في المباراتين، قائلاً: «تحدثت مع رونالدو مثلما فعلت مع برونو فرنانديز، واتفقت مع كريستيانو على أنه لن يشارك أمام النرويج والدنمارك».
وأوضح أنه يعرف جيداً الحالة البدنية لرونالدو بحكم تجربتهما السابقة مع النصر السعودي، مضيفاً: «عملت مع رونالدو لمدة عام كامل، ولم أتعرف عليه فجأة منذ ثلاثة أشهر. أدرك جيداً جاهزيته البدنية، ومن خلال عملنا معاً في النصر، فإنه نادراً ما كان يشارك في مباريات متتالية كل ثلاثة أيام».
وتابع: «رونالدو لا يتدرب أيضاً في أول يومين عقب كل مباراة. تحدثت معه في كل هذه التفاصيل، وخلال مؤتمره الصحافي الأول مع البرتغال، أكد أنه ملتزم بأي دور مع الفريق، سواء كان أساسياً أو بديلاً، وأنه سيحترم قرارات المدرب. لذلك لم يرفض شيئاً، وهذا ما حدث».
وأشار خيسوس إلى أن ظروف المباراة تبقى عاملاً حاسماً في قراراته، قائلاً: «سيناريو المباريات يحدد قراراتي. اتفقنا على عدم إشراكه في المباراتين، وربما كنت سأحتاج إليه في الدقائق الأخيرة، لكن مسار المباراة غيّر كل هذه الحسابات».
واختتم مدرب البرتغال تصريحاته قائلاً: «عملت مع رونالدو لمدة عام في السعودية، ولا توجد أي مشكلات بيننا. واجهت في مسيرتي مشكلات عديدة مع لاعبين آخرين، لذلك لا داعي لتضخيم الأمور. القواعد ستسري على جميع اللاعبين، والجميع سواسية».