سمولينغ يقترب من بورتو بعد رحيله عن الفيحاء

دخل الإنجليزي كريس سمولينغ، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، في مفاوضات متقدمة للانضمام إلى بورتو، متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وأصبح سمولينغ، البالغ 36 عاماً، لاعباً حراً منذ رحيله عن الفيحاء السعودي في صيف 2026، بعدما ارتبط اسمه أيضاً بإمكانية الانتقال إلى رينجرز الاسكوتلندي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاتفاق بين سمولينغ وبورتو لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، لكن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة.

وانطلق بورتو بقوة في الدوري البرتغالي، محققاً سبعة انتصارات متتالية، ليتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، خسر بورتو، بقيادة مدربه فرانشيسكو فاريولي، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويتطلع سمولينغ إلى مواصلة مسيرته الاحترافية الممتدة لنحو 19 عاماً، التي بدأها مع ميدستون، قبل الانتقال إلى فولهام ثم مانشستر يونايتد، حيث توج بخمسة ألقاب كبرى، بينها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما لعب سمولينغ بقميص روما الإيطالي، وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022 تحت قيادة جوزيه مورينيو، إضافة إلى خوضه 31 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا.