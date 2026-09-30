عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:48 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

سكالفيني: سنواجه فرنسا بشجاعة ونسعى لفرض أسلوبنا

التركي باريش ألبير يلماز في صراع على الكرة مع الإيطالي جورجيو سكالفيني خلال مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
التركي باريش ألبير يلماز في صراع على الكرة مع الإيطالي جورجيو سكالفيني خلال مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
TT
TT

سكالفيني: سنواجه فرنسا بشجاعة ونسعى لفرض أسلوبنا

التركي باريش ألبير يلماز في صراع على الكرة مع الإيطالي جورجيو سكالفيني خلال مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
التركي باريش ألبير يلماز في صراع على الكرة مع الإيطالي جورجيو سكالفيني خلال مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية (رويترز)

أكد جورجيو سكالفيني، مدافع منتخب إيطاليا، أن الفوز الكبير على تركيا منح الفريق دفعة قوية من الثقة قبل مواجهة فرنسا، مشدداً على أن «الآزوري» سيدخل اللقاء بعقلية إيجابية ورغبة في السيطرة على مجريات المباراة.

وشارك سكالفيني طوال 90 دقيقة في فوز إيطاليا على تركيا 4-1، الاثنين الماضي، ولفت الأنظار بتدخل دفاعي داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني، احتفل به زملاؤه معه.

وقال سكالفيني: «كانت لحظة جميلة، فقد منحني ذلك التصدي دفعة معنوية كبيرة، وربما ساهم في توحيد صفوفنا. المجموعة بأكملها رائعة ونحن نقدم أداءً جيداً».

واعتبر مدافع أتالانتا أن الانتصار الكبير على تركيا أكد قدرة المنتخب الإيطالي على فرض شخصيته، مضيفاً: «جعلنا الفوز ندرك أننا فريق قوي، وبإمكاننا السيطرة على المباريات بالطريقة التي يريدها المدرب. نمتلك القدرة على اللعب بشكل جيد وفرض هيمنتنا».

ورغم ذلك، يدرك سكالفيني حجم التحدي الذي ينتظر إيطاليا أمام فرنسا، التي وصفها بأنها واحدة من أفضل المنتخبات في العالم، مشيراً خصوصاً إلى القوة والسرعة اللتين يمتلكهما خطها الهجومي.

وأضاف: «سندرس المباراة مع المدرب لتحديد ما يتوجب علينا القيام به. نتحلى بعقلية إيجابية وشجاعة، فنحن نمثل إيطاليا وسنبذل كل ما لدينا لتقديم أداء قوي».

وشدد على أن المنتخب الإيطالي لن يدخل المواجهة بعقلية دفاعية، مؤكداً وجود جوانب يمكن تحسينها مقارنة بالمباراة السابقة، وأن الفريق سيبحث عن الطريقة المناسبة لخوض اللقاء بأسلوب هجومي ومفتوح رغم قوة المنتخب الفرنسي.

وعلى صعيد مستقبله، لم يستبعد سكالفيني خوض تجربة احترافية خارج إيطاليا يوماً ما، رغم تجديد عقده مع أتالانتا.

وقال: «كنت دائماً هنا، ومددت عقدي لأنني أشعر بالراحة. لكنني أتفهم اللاعبين الذين يغيرون أنديتهم وينتقلون إلى الخارج. أود القيام بذلك يوماً ما لتعلم أشياء ومفاهيم جديدة، رغم أنني أتعلم الكثير بالفعل هنا في أتالانتا».

مواضيع
كأس أوروبا فرنسا إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سمولينغ يقترب من بورتو بعد رحيله عن الفيحاء

رياضة عالمية الإنجليزي كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد (رويترز)

سمولينغ يقترب من بورتو بعد رحيله عن الفيحاء

دخل الإنجليزي كريس سمولينغ، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، في مفاوضات متقدمة للانضمام إلى بورتو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية اوليسيه نجم فرنسا (رقم 11) يتأهب لتسديد الكرة نحو شباك البلجيك حاسما فوزاً قاتلاً (ا ب ا)
رياضة عالمية

إيطاليا تنتفض ومانشيني يركِّز على مواجهة فرنسا المتألقة الجمعة

شدد روبرتو مانشيني الذي يخوض ولاية ثانية في قيادة منتخب إيطاليا على التركيز على مواجهة القمة ضد فرنسا، الجمعة، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مدرب ألمانيا يورغن كلوب يغادر أرض الملعب عقب مواجهة اليونان في دوري الأمم الأوروبية (أ.ب)
رياضة عالمية

ألمانيا كلوب تثير القلق... واليونان تصدمها تاريخياً

تلقى المنتخب الألماني ضربة مبكرة في عهد مدربه الجديد يورغن كلوب بعدما سقط أمام ضيفه اليوناني 0 - 1.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية تروي باروت لاعب آيرلندا يحتفل بتسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية (د.ب.أ)
رياضة عالمية

آيرلندا ترد داخل الملعب بعد أسبوع العاصفة أمام إسرائيل

لا يمكن فصل كرة القدم عن السياسة في العالم الحديث، مهما تمنى كثيرون عكس ذلك.

«الشرق الأوسط» (لندن) «الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني ولاعبو المنتخب خلال حصة تدريبية عشية مواجهة تركيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إيطاليا أمام خطر الهبوط في دوري الأمم

هل يمكن أن ينهي المنتخب الإيطالي مجموعته بدوري الأمم الأوروبية في المركز الأخير؟ سؤال لم يعد مستبعداً بعد البداية الصعبة لـ«الآزوري».

«الشرق الأوسط» (روما)
الرياضة رياضة عالمية

تحديد مواعيد ماراثون لندن 2027 عبر لعبة «حجر-ورقة-مقص»

ماراثون لندن (رويترز)
ماراثون لندن (رويترز)
TT
TT

تحديد مواعيد ماراثون لندن 2027 عبر لعبة «حجر-ورقة-مقص»

ماراثون لندن (رويترز)
ماراثون لندن (رويترز)

أعلن منظمو ماراثون لندن، الأربعاء، أن مواعيد سباقات نسخة 2027، التي ستقام استثنائياً على مدار يومين، حُددت بطريقة غير مألوفة عبر لعبة «حجر-ورقة-مقص».

وجمعت اللعبة الكيني سيباستيان ساوي، حامل الرقم القياسي العالمي وبطل ماراثون لندن 2026، وكاثرين ديبرونر، حاملة الرقم القياسي العالمي لسباقات الكراسي المتحركة للسيدات.

وكان ساوي قد أصبح أول رجل يقطع مسافة الماراثون في أقل من ساعتين في سباق مؤهل لاعتماد الرقم القياسي، بعدما أنهى ماراثون لندن 2026 بزمن بلغ ساعة و59 دقيقة و30 ثانية.

وخسر ساوي لعبة «حجر-ورقة-مقص» أمام ديبرونر، ليُخصص يوم الأحد لمنافسات النخبة للسيدات وسباقات الكراسي المتحركة للسيدات، فيما تقام منافسات الرجال في اليوم السابق، السبت 24 أبريل (نيسان) 2027.

وقال هيو براشر، المدير التنفيذي لماراثون لندن، إن اللعبة بين ساوي وديبرونر كانت «طريقة مسلية لتحديد اليوم الذي سيقام فيه كل من سباقات النخبة».

وستقام نسخة 2027 من ماراثون لندن على مدار يومين للمرة الأولى، في تغيير استثنائي لمرة واحدة عن النظام المعتاد الذي تقام فيه المنافسات خلال يوم واحد.

وشهدت القرعة العامة للمشاركة في السباق إقبالاً قياسياً، بعدما سجل فيها 1.33 مليون شخص.

مواضيع
مونديال ألعاب القوى بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد السويسري لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
TT
TT

الاتحاد السويسري لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو لرئاسة «فيفا»

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الأربعاء، سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد السويسري قد أعلنت، في يونيو (حزيران) الماضي، دعمها لإنفانتينو، قبل أن تتراجع عن موقفها، خلال اجتماع عقدته في 25 سبتمبر (أيلول).

وأوضح الاتحاد السويسري، في بيان، أن القرار جاء «بعد إعادة تقييم شاملة للتطورات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية». وأضاف: «من وجهة نظر الاتحاد السويسري لكرة القدم، تثير عدة أحداث تساؤلات جوهرية بشأن القيادة والحوكمة والشفافية وآليات اتخاذ القرار داخل (فيفا)».

مواضيع
فيفا سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

«كاس» تفتح ملف نهائي أفريقيا… جلسة حاسمة في 8 أكتوبر

محكمة التحكيم الرياضية (رويترز)
محكمة التحكيم الرياضية (رويترز)
TT
TT

«كاس» تفتح ملف نهائي أفريقيا… جلسة حاسمة في 8 أكتوبر

محكمة التحكيم الرياضية (رويترز)
محكمة التحكيم الرياضية (رويترز)

كشفت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي والاتحاد المغربي بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكانت السنغال قد فازت على المغرب، صاحب الأرض، في المباراة النهائية، قبل تجريدها من اللقب بسبب انسحاب لاعبيها من أرض الملعب لمدة 14 دقيقة احتجاجاً خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة، ليُمنح اللقب إلى المغرب، وهو القرار الذي طعن فيه الاتحاد السنغالي.

وأعلنت المحكمة أن جلسة الاستماع ستُعقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في مقرها بمدينة لوزان السويسرية، وستكون حضورية ومغلقة أمام وسائل الإعلام، بعدما لم يطلب أي من الأطراف عقد جلسة علنية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن تنتهي خلال فترة بعد الظهر، قبل أن تبدأ هيئة التحكيم مداولاتها للنظر في القضية.

وأكدت المحكمة أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد صدور القرار النهائي، مشيرة إلى أن الحكم لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستُعقد فيه الجلسة.

وسيحضر ممثلون عن الاتحادين السنغالي والمغربي جلسة لوزان، إلى جانب مستشارين قانونيين يمثلون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مواضيع
بطولة الأمم الأفريقية السنغال