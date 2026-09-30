«كاس» تفتح ملف نهائي أفريقيا… جلسة حاسمة في 8 أكتوبر

كشفت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي والاتحاد المغربي بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكانت السنغال قد فازت على المغرب، صاحب الأرض، في المباراة النهائية، قبل تجريدها من اللقب بسبب انسحاب لاعبيها من أرض الملعب لمدة 14 دقيقة احتجاجاً خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة، ليُمنح اللقب إلى المغرب، وهو القرار الذي طعن فيه الاتحاد السنغالي.

وأعلنت المحكمة أن جلسة الاستماع ستُعقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في مقرها بمدينة لوزان السويسرية، وستكون حضورية ومغلقة أمام وسائل الإعلام، بعدما لم يطلب أي من الأطراف عقد جلسة علنية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن تنتهي خلال فترة بعد الظهر، قبل أن تبدأ هيئة التحكيم مداولاتها للنظر في القضية.

وأكدت المحكمة أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد صدور القرار النهائي، مشيرة إلى أن الحكم لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستُعقد فيه الجلسة.

وسيحضر ممثلون عن الاتحادين السنغالي والمغربي جلسة لوزان، إلى جانب مستشارين قانونيين يمثلون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.