تحديد مواعيد ماراثون لندن 2027 عبر لعبة «حجر-ورقة-مقص»

أعلن منظمو ماراثون لندن، الأربعاء، أن مواعيد سباقات نسخة 2027، التي ستقام استثنائياً على مدار يومين، حُددت بطريقة غير مألوفة عبر لعبة «حجر-ورقة-مقص».

وجمعت اللعبة الكيني سيباستيان ساوي، حامل الرقم القياسي العالمي وبطل ماراثون لندن 2026، وكاثرين ديبرونر، حاملة الرقم القياسي العالمي لسباقات الكراسي المتحركة للسيدات.

وكان ساوي قد أصبح أول رجل يقطع مسافة الماراثون في أقل من ساعتين في سباق مؤهل لاعتماد الرقم القياسي، بعدما أنهى ماراثون لندن 2026 بزمن بلغ ساعة و59 دقيقة و30 ثانية.

وخسر ساوي لعبة «حجر-ورقة-مقص» أمام ديبرونر، ليُخصص يوم الأحد لمنافسات النخبة للسيدات وسباقات الكراسي المتحركة للسيدات، فيما تقام منافسات الرجال في اليوم السابق، السبت 24 أبريل (نيسان) 2027.

وقال هيو براشر، المدير التنفيذي لماراثون لندن، إن اللعبة بين ساوي وديبرونر كانت «طريقة مسلية لتحديد اليوم الذي سيقام فيه كل من سباقات النخبة».

وستقام نسخة 2027 من ماراثون لندن على مدار يومين للمرة الأولى، في تغيير استثنائي لمرة واحدة عن النظام المعتاد الذي تقام فيه المنافسات خلال يوم واحد.

وشهدت القرعة العامة للمشاركة في السباق إقبالاً قياسياً، بعدما سجل فيها 1.33 مليون شخص.