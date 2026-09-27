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الرياضة رياضة عالمية

الإثيوبية أسيفا تحرز لقب ماراثون برلين

الإثيوبية تيغيست أسيفا -وسط- خلال مشاركتها في ماراثون برلين (أ.ف.ب)
الإثيوبية تيغيست أسيفا -وسط- خلال مشاركتها في ماراثون برلين (أ.ف.ب)
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الإثيوبية أسيفا تحرز لقب ماراثون برلين

الإثيوبية تيغيست أسيفا -وسط- خلال مشاركتها في ماراثون برلين (أ.ف.ب)
الإثيوبية تيغيست أسيفا -وسط- خلال مشاركتها في ماراثون برلين (أ.ف.ب)

كادت العداءة الإثيوبية تيغيست أسيفا أن تحطم الرقم القياسي العالمي لماراثون السيدات في برلين، الأحد، بعدما حافظت على وتيرة قياسية طوال السباق، قبل أن تعبر خط النهاية وهي تعاني من إصابة.

ورفعت أسيفا من سرعتها خلال الكيلومترات العشرة الأخيرة، ولكنها تراجعت عن الوتيرة القياسية في المراحل الختامية، وبدت وهي تعرج أثناء عبورها خط النهاية.

وأنهت السباق بزمن غير رسمي بلغ ساعتين و11 دقيقة و4 ثوانٍ، لتحقق ثالث أسرع زمن في تاريخ الماراثون، وتحرز لقب برلين للمرة الثالثة.

وفي سباق الرجال، أحرز الإثيوبي غي أدولا اللقب، بعدما أنهى السباق بزمن قدره ساعتان ودقيقتان و50 ثانية.

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الرياضة رياضة عالمية

شلوتربيك يغيب عن مواجهة اليونان

نيكو شلوتربيك (الثالث من اليسار) خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة اليونان (أ.ف.ب)
نيكو شلوتربيك (الثالث من اليسار) خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة اليونان (أ.ف.ب)
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شلوتربيك يغيب عن مواجهة اليونان

نيكو شلوتربيك (الثالث من اليسار) خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة اليونان (أ.ف.ب)
نيكو شلوتربيك (الثالث من اليسار) خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة اليونان (أ.ف.ب)

يغيب المدافع نيكو شلوتربيك عن مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره اليوناني، مساء اليوم (الأحد)، في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تقرَّر استبعاده من قائمة المباراة.

واضطر يورغن كلوب، المدير الفني لألمانيا، إلى استبعاد لاعب من قائمته المكونة من 24 لاعباً، إذ تسمح لوائح البطولة بتسجيل 20 لاعباً و3 حراس مرمى فقط للمباراة.

وخاض شلوتربيك، مدافع بروسيا دورتموند، مباراة ألمانيا أمام هولندا كاملة يوم الخميس، والتي انتهت بالتعادل 1 - 1، وذلك بعد عودته أخيراً إلى الملاعب عقب تعافيه من إصابة قوية في الكاحل تعرَّض لها خلال كأس العالم.

ومن المتوقع أن يحل يان أوريل بيسيك، مدافع إنتر ميلان، مكان شلوتربيك إلى جانب جوناثان تاه في خط الدفاع أمام اليونان.

وسيظل شلوتربيك مع المنتخب الألماني استعداداً لمباراتَي صربيا واليونان في البطولة القارية.

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كأس أوروبا بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الإثيوبي أدولا يفوز بماراثون برلين

الإثيوبي جوي أدولا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بماراثون برلين (رويترز)
الإثيوبي جوي أدولا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بماراثون برلين (رويترز)
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الإثيوبي أدولا يفوز بماراثون برلين

الإثيوبي جوي أدولا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بماراثون برلين (رويترز)
الإثيوبي جوي أدولا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بماراثون برلين (رويترز)

فاز الإثيوبي جوي أدولا بلقب ماراثون برلين، اليوم (الأحد)، مسجلاً زمناً غير رسمي بلغ ساعتين ودقيقتين و50 ثانية.

وحقق أدولا، البالغ من العمر 35 عاماً، انتصاره الثاني في ماراثون برلين، بعدما سبق له الفوز بالسباق عام 2021، ليعود إلى منصة التتويج في العاصمة الألمانية بعد 5 أعوام على لقبه الأول.

وجاء مواطنه الإثيوبي جيميتشو ديدا ديريبا في المركز الثاني، بفارق 28 ثانية عن أدولا، بعدما أنهى الأخير السباق متفوقاً على منافسيه ليحسم اللقب للمرة الثانية في مسيرته.

وحل التنزاني جابرييل جيرالد جاي في المركز الثالث، ليكمل منصة التتويج في سباق الرجال.

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مونديال ألعاب القوى ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

كلوب وتاه يدافعان عن فيرتز في وجه الانتقادات

الألماني يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في هرتسوغن آوراخ بولاية بافاريا الألمانية (د.ب.أ)
الألماني يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في هرتسوغن آوراخ بولاية بافاريا الألمانية (د.ب.أ)
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كلوب وتاه يدافعان عن فيرتز في وجه الانتقادات

الألماني يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في هرتسوغن آوراخ بولاية بافاريا الألمانية (د.ب.أ)
الألماني يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في هرتسوغن آوراخ بولاية بافاريا الألمانية (د.ب.أ)

دافع يورغن كلوب؛ المدير الفني للمنتخب الألماني، عن فلوريان فيرتز، صانع ألعاب ليفربول، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه مع الفريق الإنجليزي، معرباً عن أمله في أن يتمكن اللاعب من «أن يكون على طبيعته» مع منتخب بلاده.

ويواجه فيرتز، الذي انتقل إلى ليفربول مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (154 مليون دولار)، صعوبة في استعادة المستوى الذي قدمه مع باير ليفركوزن، وذلك منذ انتقاله إلى «آنفيلد» العام الماضي، لكن كلوب رأى أن هناك أسباباً مفهومة وراء ذلك لم تحظ بالاهتمام الكافي.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: «عندما تنظر إلى الصورة كاملة، فستجد أن فلوريان انضم إلى ليفربول في توقيت غير مناسب على الإطلاق بسبب وفاة ديوغو جوتا. انضم إلى فريق في توقيت لم تكن فيه كرة القدم أولوية بالنسبة إلى لاعبيه، وهذا أمر مفهوم تماماً».

وأضاف: «لقد تعلم الكثير من عامه الأول، والآن هناك موسم جديد تحت قيادة مدرب جديد. يقدم مستوى جيداً للغاية من الناحية البدنية، وبدأ الفريق يستعيد تماسكه من جديد. المهاجمون دائماً بحاجة إلى فريق يعمل بشكل جيد من حولهم، وأي شخص يحب كرة القدم لا يزال بإمكانه رؤية مدى تميز فلوريان فيرتز».

وتابع كلوب: «نحتاج إلى التأكد من أن فلوريان يشعر بالراحة هنا ويتمكن من التأقلم مع الدور الذي نتصوره له. نأمل أن يتمكن ببساطة من أن يكون على طبيعته هنا».

بدوره، دافع جوناثان تاه، مدافع بايرن ميونيخ وزميل فيرتز السابق في ليفركوزن، عن زميله في المنتخب الألماني، قائلاً: «أجد أن الطريقة التي تعرض بها للهجوم قاسية للغاية. أعرف نوعية اللاعب الذي هو عليه، وأعلم أنه سيتألق بشكل أكبر. أعرف ما يستطيع القيام به، وفي النهاية سيفهم الجميع ذلك».

كما أشاد تاه بالتأثير السريع لكلوب داخل غرفة ملابس المنتخب الألماني، وقال: «إنها الخبرة التي يجلبها معه من كل فريق دربه؛ ذلك المزيج من المرح والشغف والرغبة المطلقة في الفوز، إلى جانب طريقته في قيادة الفريق. يمكنه حقاً أن يشعل حماسنا».

وأضاف: «أعتقد أنه بعد اجتماعنا الأول، خرج الجميع وهم يفكرون: حسناً، نحن مستعدون الآن لعبور النار معاً».

وختم تاه: «لديه هذه القدرة على توحيد الفريق. رأينا ذلك في الماضي، وهذا من الأمور التي يجيدها بشكل استثنائي، وأعتقد أن هذا أحد أسباب نجاحه الكبير».

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